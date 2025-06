A última semana de junho começa com um pedido silencioso, mas firme: é preciso desacelerar. Ainda sob os efeitos do esgotamento acumulado, podemos sentir dificuldade em manter o ritmo, sustentar compromissos ou até mesmo perceber com clareza o que desejamos. A vitalidade parece baixa, a confiança flutua e há uma certa névoa ao redor da identidade e da direção. Em vez de forçar resoluções, o ideal é cultivar a gentileza e seguir, mesmo que devagar, respeitando o tempo que o corpo e a mente pedem. Até o dia 24, o foco estará em não se cobrar além da conta. A sensação de cansaço, dúvida ou bloqueio não significa fracasso, mas sim um convite para cuidar do que ficou pendente por dentro. Essa travessia pede maturidade emocional e humildade para ajustar o passo, sem perder de vista a própria verdade. Respire, ajuste o peso que está carregando e repare se algo pode ser deixado para trás. Confiança e acolhimento A virada acontece com a chegada da Lua nova em Câncer, no dia 25. O novo ciclo trará uma energia mais acolhedora, voltada para a reconstrução emocional e para o cultivo de vínculos mais autênticos. É um bom momento para resolver questões antigas, abrir espaço para conversas reparadoras e reformular a relação com a própria história. Intimidade, família, lar e segurança emocional se tornam temas centrais, e podem ser reorganizados com mais consciência. No meio dessa reconfiguração, a palavra ganha potência. Com a entrada de Mercúrio em Leão, a comunicação se torna mais expressiva e é marcada pela confiança. As ideias ganham brilho, o discurso contagia e há espaço para compartilhar visões com mais entusiasmo. O cuidado aqui está em não cair na armadilha de achar que só existe uma verdade. Saber ouvir será tão importante quanto saber se colocar. Hora de ter honestidade A semana também favorece encontros inspiradores, conversas que alimentam a imaginação e trocas que ativam o senso criativo. Mas, ao mesmo tempo, será preciso ter atenção com conversas mal resolvidas, ressentimentos antigos e disputas de poder — principalmente no final do mês. A mente tende a ficar mais obstinada, e há o risco de cair em tentativas de controle. Junho se despede nos chamando à honestidade, com os outros, mas sobretudo com a gente mesmo. Que as palavras venham com verdade, que as ações venham com consciência e que o próximo ciclo comece mais leve e mais lúcido.