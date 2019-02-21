A quarta semana de setembro chega carregada de intensidade. Logo no início, o eclipse solar em Virgem, junto à Lua nova do dia 21, marca um ponto de virada — um verdadeiro divisor de águas. Situações ganham novos contornos, percepções emergem e ajustes se tornam inadiáveis. O foco principal recai sobre saúde, rotina e a forma como organizamos o dia a dia. É um alerta para cuidar mais do corpo, revisar hábitos e reduzir tanto a autocrítica quanto a cobrança sobre os outros. O eclipse potencializa essas sensações, trazendo clareza sobre o que precisa ser renovado. Saber respeitar o próprio ritmo será essencial para que o corpo não sofra com escolhas mal calculadas ou decisões tomadas no calor do momento. Não é tempo de correr ou se afogar em compromissos e promessas. Relações se fortalecem com diálogo Nos dias seguintes, a energia se transforma com a entrada do Sol em Libra e de Marte em Escorpião, no dia 22. O clima se torna intenso e estratégico, favorecendo ações mais direcionadas e com maior resistência. É uma boa oportunidade para repensar posturas e se posicionar com firmeza, sem perder de vista a diplomacia. O céu lembra que impor não é o mesmo que convencer, e que relações se fortalecem com diálogo verdadeiro e respeito. Ao longo da semana, as conversas se tornam o ponto-chave para reduzir tensões e construir pontes. Mesmo diante de divergências, abrir-se para escutar e enxergar o outro fará toda a diferença. Os últimos dias pedem atenção redobrada: assuntos ligados a poder, impaciência ou revelações inesperadas podem surgir. Será essencial evitar decisões precipitadas e buscar clareza antes de qualquer atitude definitiva. Esta é uma semana de mudanças e revelações, mas também de oportunidades para fortalecimento, desde que haja flexibilidade, empatia e sabedoria para agir no momento certo.