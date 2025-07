Domingo, 20/07/2025 O segredo está em soltar o que não depende só de você francescoridolfi.com/Rido/Canva Sol em Leão destaca relações e finanças por Titi Vidal Com a chegada do Sol e a Lua nova em Leão na quinta-feira, o convite é para reacender o que nos move por dentro. A essência, os talentos e a alegria de viver ganham força, mas não sem desafios. Ao mesmo tempo em que há um impulso para se mostrar ao mundo com autenticidade, também surgem tensões ligadas ao ego, ao controle e às expectativas não atendidas. O céu aponta para uma espécie de descompasso: queremos muito, mas nem sempre conseguimos agir ou ser recebidos como gostaríamos. Relações e finanças entram nesse radar, pedindo atenção especial. Cuidado com o impulso nas compras, nas palavras e nas cobranças. O desejo pode falar mais alto, mas será essencial se perguntar: isso faz sentido ou é só carência disfarçada? Que seja com propósito O Sol dialoga bem com Saturno, Netuno e Urano, ajudando a trazer firmeza, inspiração e flexibilidade — três ingredientes essenciais para conduzir esta semana com mais maturidade e menos ansiedade. Se algo precisar mudar, que mude com estrutura. Se algo precisar permanecer, que seja com propósito. Não é hora de jogar tudo para o alto, mas de ajustar o que já está sendo construído. O segredo está em soltar o que não depende só de você e focar naquilo que realmente está nas suas mãos. Gastar energia com disputas ou comparações tende a gerar frustração. Afinal, cada um tem seu próprio tempo e sua própria régua. O momento exige coragem para encarar antigas dores ou medos que ainda podem ecoar, limpando o terreno e seguindo mais leve. O astral pede paixão. Paixão pela vida, pelo que se faz e pelas pequenas alegrias. Essa sensação pode vir ao retomar um hobby, mergulhar em um projeto pessoal, dançar, criar e compartilhar o que você tem de mais genuíno. É hora de ser real, assumindo sua inteireza e agindo com verdade. Publicidade Gabriella Potye faz o papel de Fran na mininovela 'Além do Toque' UOL/Divulgação UOL estreia mininovela com personagem carismática Quem acompanha de perto a produção audiovisual sul-coreana, e tem muita gente que faz isso, já está familiarizado com as mininovelas. São historinhas rápidas, boas para ver no celular, em capítulos muito breves. Por isso, precisam atrair a atenção logo nos primeiros segundos de imagens rolando na telinha. Esse formato de extremo sucesso na Coreia do Sul e nos Estados Unidos ganha agora uma alma brasileira. Estreou no UOL Flash 'Além do Toque', novelinha de 21 episódios, com uma trama conduzida por Fran, ainda virgem aos 26 anos, que passará por uma experiência transformadora na véspera de Natal. Essa história de apelo ao público feminino e criada por mulheres tem dois trunfos para o sucesso: é baseada no bem-sucedido livro homônimo de Mari Sales, e exibe o carisma da atriz Gabriella Potye. Sua Fran se conecta imediatamente com o público, dando vida a uma personagem que divide tudo que ela está sentindo, seja bom ou ruim. 'Além do Toque', 2025

Produção executiva May Lopes

Elenco Gabriella Potye, Barroso, Nicole Cordery

Onde UOL Flash ASSISTA Previsões de 20 a 27 de julho O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) É um bom momento para observar o corpo, respeitar seus limites e evitar sobrecargas. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) No trabalho, sua constância é bem-vinda, mas a flexibilidade será um diferencial importante. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Você pode sentir certa dificuldade em aceitar pontos de vista diferentes. Porém, evite impor sua verdade. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Apegos ao passado ou insistência em manter acordos que já não fazem sentido podem travar seu avanço. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) O desejo de liberdade está alto, e você pode se vir questionando vínculos que restringem sua autonomia. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) É um ótimo período para organizar suas emoções, finalizar ciclos internos e se preparar para um novo fôlego. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Trabalhar em parcerias pode ser bastante produtivo, mas será essencial não se anular no processo. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) O equilíbrio entre vida profissional e pessoal será o principal desafio e também a chave para um crescimento mais sustentável. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Sua criatividade poderá ser aplicada de forma produtiva, especialmente ao unir prazer e propósito. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Evite grandes gastos ou decisões precipitadas em relação a investimentos. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Evite se sobrecarregar ou se expor demais em ambientes nos quais não sinta segurança. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) No trabalho, o momento favorece a resolução de pendências e negociações financeiras. Leia mais. E mais Inveja e fracasso vilãs? Márcia Sensitiva diz como essa energia afeta sua vida Leia mais Comunicação em alerta Titi Vidal explica como Urano em Gêmeos e Mercúrio retrógrado vão revolucionar comunicação Leia mais O que é o temido Retorno de Saturno? A gente explica essa guinada na vida Leia mais