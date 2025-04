Domingo, 20/04/2025 A energia da Lua minguante também favorece processos de finalização e desapego Canva É um período de encerramento e limpeza por Titi Vidal A penúltima semana de abril traz a fase minguante da Lua, um período de encerramento e limpeza, mas repleto de tensões que desafiam a nossa vaidade. Os aspectos formados entre Sol, Marte e Plutão indicam a necessidade de ter consciência sobre as motivações que impulsionam nossas ações. Se elas estiverem pautadas apenas pelo orgulho e pela necessidade de afirmação, poderão ser severamente testadas ao longo dos próximos dias. É um período de pressão intensa, no qual seremos convidados a cultivar a coragem e a deixar ir o que já perdeu o sentido. O que não está funcionando tende a vir à tona e podemos encontrar resistência ao tentar promover mudanças necessárias. Questões ligadas a disputas de poder, confrontos com figuras de autoridade e desafios nas relações interpessoais podem surgir. Além disso, há maior propensão a situações agressivas, acidentes e conflitos. Por isso, ter prudência será essencial. Apoio e diálogo A energia da Lua minguante também favorece processos de finalização e desapego. Tudo o que não tem mais espaço em nossas vidas tende a enfraquecer e se dissolver. Devemos aproveitar para canalizar nossa força de maneira inteligente, evitando desgastes com questões superficiais. Apesar das tensões, Mercúrio em harmonia com Plutão oferece um ponto de apoio. O diálogo, a troca de informações e a concentração serão grandes aliados para garantir uma condução mais estratégica dos nossos objetivos. As informações adquiridas neste período podem ser valiosas, desde que saibamos discernir entre o que realmente importa e o que é ruído. Encerramentos conscientes Por fim, Vênus segue sua trajetória em alinhamento com Saturno e Urano, trazendo oportunidades para mudanças estruturais e fortalecendo os vínculos que realmente fazem sentido. Este é um tempo de depuração, no qual será importante reconhecer em quem podemos confiar, onde devemos nos empenhar e quando é necessário deixar vaidade e orgulho de lado para evoluir de forma verdadeira. Que seja uma semana de encerramentos conscientes e transformações bem direcionadas. Publicidade Previsões de 20 a 27 de abril O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) A energia está mais volátil e qualquer faísca pode se transformar em incêndio. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) A resistência em ceder pode ser um grande obstáculo. Reflita se manter uma posição rígida realmente vale o desgaste. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Escolha bem as palavras e os momentos certos para falar. Nem tudo precisa ser dito agora. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) O momento favorece reflexões profundas sobre o que realmente tem valor para você. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Algumas relações podem passar por ajustes, especialmente se houver disputas de poder. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Tenha cuidado para não sobrecarregar sua rotina tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Pequenos ajustes na rotina podem fazer uma grande diferença no seu bem-estar. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Priorize a organização e a disciplina. Pequenas mudanças na rotina podem trazer grandes melhorias. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Há um chamado para fortalecer sua base emocional e dar mais atenção ao que realmente te traz segurança. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Questões financeiras estão em pauta, exigindo mais estratégia e maturidade. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) O momento pede mais leveza e menos pressa para tomar decisões definitivas. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Questões financeiras podem ter um desfecho positivo, mas exigem cautela. Leia mais. E mais É tempo de renascer Márcia Sensitiva conta como comemorar a Páscoa Leia mais O Sol está em Touro Temporada é boa para a sensualidade e o autocuidado Leia mais É muita energia Estes são os signos mais encrenqueiros; veja como lidar Leia mais