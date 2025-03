Domingo, 02/02/2025 Até o dia 4, a comunicação requer atenção redobrada iStock É um momento que exige cautela financeira por Titi Vidal Começamos a semana imersos em revisões no campo do amor e dos relacionamentos, refletindo sobre os valores que consideramos essenciais. A busca será por alinhar nossos desejos, graças ao movimento de retrogradação de Vênus em Áries. É um período que exige cautela financeira e será preciso priorizar gastos que realmente estejam dentro das nossas possibilidades econômicas. Evitar compras impulsivas será essencial. Em pleno Carnaval, os excessos podem surgir de forma mais acentuada, acompanhados de uma sensação de insatisfação — mesmo quando tudo parece estar no caminho certo. Comunicação em destaque Até o dia 4, a comunicação requer atenção redobrada. Ouviu algo? Confirme se a informação é coerente e confiável. Concentre-se nas trocas produtivas, evite conversas que envolvam comentários desagradáveis sobre terceiros e filtre o que realmente merece ser absorvido. Contratos, deslocamentos, viagens e negociações devem ser cuidadosamente alinhados para evitar mal-entendidos ou contratempos no percurso. É um ótimo momento para liderança e atividades que demandem dinamismo, coragem e capacidade de impulsionar pessoas. Motivação e trocas A mente ganha novo fôlego com a fluente conexão entre Mercúrio e Plutão, no dia 5. Estaremos mais concentrados, focados e motivados a pesquisar novos assuntos. Será uma fase oportuna para recuperar projetos importantes e retomar negociações. No dia 6, a Lua chega em seu quarto crescente em Gêmeos, trazendo versatilidade, movimento e a necessidade de trocas. É hora de ver as coisas com mais leveza, estudar, compartilhar ideias e propagar informação. Concluímos a semana com o Sol em conexão Marte, fortalecendo nossa ação e disposição. Podemos contar com mais segurança nas iniciativas. Publicidade Previsões de 2 a 9 de março O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Sua intuição segue sendo sua aliada, então, mantenha-se ligado aos sinais. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) É uma fase de revisão sobre sua identidade e isso exigirá momentos de introspecção. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Há chances de você se comprometer com muitas coisas e acabar se frustrando por não conseguir fazer tudo. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Tudo que depende mais de você e da sua iniciativa ganha força nesta semana. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) É essencial dar espaço para entender as próprias emoções antes de agir. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) É essencial estabelecer limites saudáveis e evitar carregar todas as responsabilidades de suas parcerias. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Cuidar da alimentação, descansar bem e evitar excessos será essencial para manter o equilíbrio. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) No campo profissional, buscar caminhos que proporcionem mais autonomia será essencial. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Evite enxergar as situações com lentes exageradas ou ilusórias, já que o momento pede pés no chão. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Sua mente tende a estar inquieta, dificultando o foco e a organização das ideias. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Antes de qualquer decisão, avalie o que realmente é prioridade e o que pode ser reduzido. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) É um período propício para organizar as finanças e eliminar o que pode estar comprometendo sua autonomia. Leia mais. E mais Com eclipse, será um mês de grande intensidade A previsão do céu em março, por Titi Vidal Leia mais Vênus retrógrado bagunça o amor em março Veja as previsões de Titi Vidal para o setor afetivo este mês Leia mais Pegação ou novo amor? Descubra os signos que vão ser dar bem no Carnaval Leia mais