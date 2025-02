Domingo, 02/02/2025 A fluidez nas conversas e a facilidade para criar boas conexões podem trazer avanços importantes Getty Images/iStockphoto O afeto e o autocuidado estarão fortalecidos Titi Vidal A semana começa sob a influência da Lua nova, avançando para a fase crescente no dia 5 em território taurino. Este período exige foco e dedicação aos projetos em andamento. Touro, com sua praticidade e determinação, nos lembra da importância de consolidar ideias e priorizar aquilo que oferece segurança e estabilidade. A crescente lunar é ideal para intensificar esforços e transformar planos em ações concretas, mas sempre respeitando o próprio ritmo. No dia 4, Vênus ingressa em Áries, trazendo um impulso extra para perseguir desejos com mais energia e entusiasmo. As vontades se tornam mais intensas e a necessidade de agir rapidamente pode nos levar a buscar resultados imediatos. Isso favorece a iniciativa e a coragem para correr atrás do que queremos, mas também pode nos tornar mais impacientes — especialmente nos relacionamentos. Vale lembrar que nem tudo acontece no nosso tempo, e compreender essa dinâmica ao longo dessa passagem de Vênus será essencial para evitar atitudes impulsivas. Em movimento Outro ponto de destaque da semana é a retomada do movimento direto de Júpiter em Gêmeos, também no dia 4, favorecendo a comunicação, os estudos e as negociações. Será uma fase oportuna para revisitar ideias, compartilhar projetos e buscar parcerias estratégicas. A fluidez nas conversas e a facilidade para criar boas conexões podem trazer avanços importantes. Com a chegada do fim de semana, os laços afetivos e o autocuidado estarão fortalecidos. Pequenas mudanças na rotina, voltadas para o bem-estar e a autoestima, podem fazer uma grande diferença. Também é uma oportunidade para alinhar expectativas nos relacionamentos e fortalecer conexões importantes. A semana promete ser produtiva, envolvente e repleta de possibilidades, então, é hora de aproveitar essa energia e se colocar em movimento. Aproveite para desacelerar, nutrir a alma e recarregar as energias para fevereiro. Publicidade Previsões de 2 a 9 de fevereiro O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) No campo afetivo, os relacionamentos se aprofundam e a comunicação flui melhor. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Coloque-se em primeiro lugar e invista em seus sonhos. Isso inclui estabelecer limites saudáveis. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Sua comunicação estará em evidência, permitindo que sua voz alcance mais pessoas. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Este é um período propício para planejar o futuro, tanto profissional quanto pessoal. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) É um excelente momento para transformar ideias em realidade e alcançar resultados sólidos. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Conversas honestas serão fundamentais para reavaliar relações e identificar o que faz sentido. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Sua vida social estará agitada, com convites e oportunidades surgindo de todos os lados. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Pequenas mudanças podem se tornar poderosas e trazer transformações significativas. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Dedique-se com paciência e evite a pressa para garantir bons resultados. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Alinhar expectativas e expressar suas ideias ajudará a fortalecer suas conexões. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Esta é uma ótima semana para investir em suas amizades e fortalecer seus laços. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Você pode encontrar formas mais eficientes de administrar seus recursos e organizar as contas. Leia mais. E mais É o momento de sentir antes de agir A previsão do céu em fevereiro, por Titi Vidal Leia mais Desejos potencializados Iremos nos soltar mais em fevereiro. Veja previsões para o amor Leia mais Portais energéticos Márcia Sensitiva revela data e energia de todos os portais de 2025. Veja Leia mais