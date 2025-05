Domingo, 18/05/2025 Relações podem se fortalecer ao encontrar o equilíbrio entre individualidade e companhia iStock Com afeto, relações podem se fortalecer por Titi Vidal A semana começa pedindo cuidado com a forma como nos comunicamos. Há um clima de tensão no ar que pode nos deixar mais impacientes, levando a respostas rápidas e reações impensadas. As palavras tendem a escapar antes mesmo de serem sentidas. Neste cenário, organizar os pensamentos antes de expressá-los é uma medida de sabedoria. Escrever, refletir e silenciar ajudará a dar mais presença ao que se diz. No dia 20, a Lua chega na fase minguante no signo de Aquário e, com ela, vem a chance de desapegar. Aquário nos ensina sobre o valor do coletivo, da amizade e das ideias que rompem padrões. É uma boa hora para deixar para trás hábitos que já não servem, projetos que se mostraram excessivos ou até conexões que não se sustentam mais. O conhecimento, neste momento, é sinônimo de liberdade. Quanto mais expandirmos a mente, mais espaço abriremos dentro de nós. Nesse mesmo dia, o Sol se alinha com Saturno, oferecendo estrutura para o que antes parecia disperso. É uma combinação potente para focar no que importa, organizar planos com mais maturidade e dar forma ao que vem sendo idealizado. O tempo se torna um aliado para quem souber respeitar o próprio ritmo. Hora de suavizar conflitos com afeto Em seguida, o Sol ingressa em Gêmeos e, com isso, a energia se torna mais leve e questionadora. A curiosidade será ponte para novos aprendizados. Já no dia 22, Vênus e Marte se harmonizam, favorecendo os encontros e as relações afetivas. Há desejo, mas também afeto. Há impulso, mas também prazer. Relações podem se fortalecer ao encontrar o equilíbrio entre a vontade de estar junto e o respeito pela individualidade. É um ótimo período para suavizar conflitos e redescobrir afinidades. Potência para virar páginas Já no dia 24, Mercúrio se encontra com Urano e novas ideias, soluções inesperadas e um impulso criativo poderoso podem surgir. É hora de pensar fora da caixa, mas com cuidado para não atropelar o tempo das coisas. É como se, depois de tanta escuta e movimento interno, a energia voltasse renovada. Há potência para virar páginas, fazer escolhas com coragem e seguir com mais confiança. A ansiedade pode aparecer, então, respire. Ao final da semana, o céu nos lembra que toda transformação passa pela escuta. Escuta da mente, do corpo e das emoções. Nem tudo precisa ser dito, mas tudo que for sentido com verdade encontrará seu caminho. Publicidade Previsões de 18 a 25 de maio O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Evite decisões impulsivas ou falas ríspidas que possam gerar desgastes desnecessários. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Sua forma de se apresentar ao mundo pode passar por transformações. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) A semana pede cautela com reações imediatas e palavras ditas no calor do momento. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) É um bom momento para cuidar da saúde mental, escutar a intuição e silenciar ruídos. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) É hora de circular, de se abrir ao novo e de aprender com o coletivo. Parcerias também entram em destaque. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Com o passar dos dias, a mente ganha clareza e os assuntos profissionais entram em foco. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Será importante não remoer assuntos do passado e estar atento com as finanças. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Falar sobre sentimentos, iniciar terapias ou aprofundar diálogos pode ser transformador. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) As parcerias ganham destaque e a vida irá se movimentar através de encontros e trocas. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) É tempo de se comunicar com clareza no ambiente de trabalho e trocar experiências. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Será importante não reagir no calor do momento e buscar compreender o que está por trás das palavras. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Respire, revise os pensamentos e encontre o melhor momento para falar o que pensa. Leia mais. E mais Guia lunar Márcia Sensitiva explica como aproveitar cada fase da Lua Leia mais Como signos agem na paquera? Descubra o tipo de flerte de cada um Leia mais Não espere romance Tudo o que você precisa saber se o crush é de Aquário Leia mais