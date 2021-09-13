Domingo, 17/08/2025 A dica é seguir com um olhar mais prático e objetivo iStock Um novo ciclo começa, pedindo mais presença por Titi Vidal A semana começa com a Lua ainda em fase minguante e, mesmo que tradicionalmente essa seja uma etapa mais introspectiva e voltada para conclusões, o céu nos presenteia com um dinamismo particular nos primeiros dias. O bom aspecto entre Mercúrio e Marte traz agilidade, assertividade e um pensamento estratégico, favorecendo tomadas de decisão, ajustes pontuais e o encerramento de pendências com coragem e eficiência. É um excelente momento para fazer o que precisa ser feito com clareza, diálogo direto e foco na resolução. Ainda que estejamos nos despedindo do ciclo anterior, o ritmo mental é mais acelerado, o que nos impulsiona a organizar o que ficou para trás sem procrastinação. A dica é aproveitar essa energia para limpar a mesa, revisar processos e concluir etapas que já não fazem mais sentido. A dica é seguir com um olhar mais prático e objetivo. Começo de novo ciclo No final da semana, o cenário muda: o Sol ingressa em Virgem no dia 22 e, no dia 23, acontece a Lua nova neste mesmo signo. Iniciamos, assim, uma nova temporada e, com ela, vem um convite para revisar a rotina, buscar mais eficiência e valorizar o essencial. Virgem nos ensina que qualidade, precisão e utilidade importam mais do que quantidade. É hora de reduzir excessos e priorizar o que realmente contribui para a construção de um cotidiano mais equilibrado. Trata-se de um momento propício para ajustes na forma como nos organizamos, como trabalhamos e como cuidamos da nossa saúde física e mental. Um novo ciclo se abre, pedindo menos dispersão e mais presença. Melhor do que fazer tudo ao mesmo tempo, é fazer bem feito, com atenção aos detalhes e à intenção por trás de cada escolha. Publicidade Previsões de 17 a 24 de agosto O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Conversas importantes tendem a fluir com mais clareza e você pode sentir mais coragem para expor o que pensa. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Diálogos importantes podem acontecer e trazer mais entendimento sobre o que precisa ser ajustado. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) As relações familiares podem se fortalecer com conversas honestas e apoio mútuo. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) É um bom momento para organizar finanças, revisar investimentos ou fechar acordos importantes. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) É hora de valorizar seus talentos e buscar formas mais consistentes de obter retorno. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) O raciocínio estará afiado e decisões mais objetivas tendem a surgir. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) É tempo de olhar para dentro, escutar sua intuição e fazer ajustes nos bastidores. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) É um bom momento para tomar decisões profissionais, reorganizar rotinas e fechar ciclos importantes. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) É um bom momento para reorganizar metas e se concentrar em projetos profissionais com mais estratégia. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Você começa a semana com mais clareza para lidar com temas profissionais e financeiros. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) A semana convida você a se posicionar e a resolver assuntos que estavam acumulados. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) É hora de observar se os acordos estão equilibrados e se há espaço para mais cooperação. Leia mais. E mais Pensamentos negativos adoecem Dicas de Márcia Sensitiva para se proteger Leia mais