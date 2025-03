Domingo, 16/03/2025 É um novo ciclo e o céu traz impulsos favoráveis para essa jornada Getty Images Sol em Áries inaugura novo ciclo oportuno por Titi Vidal No dia 20, damos as boas-vindas ao Ano Novo Astrológico com a entrada do Sol em Áries. É um novo ciclo e o céu traz impulsos favoráveis para essa jornada. A energia ariana desperta a necessidade de ação, movimento e renovação, impulsionando a coragem para dar o primeiro passo em direção ao que realmente importa. Será um momento de decisões mais assertivas e de reconexão com a nossa própria vontade. A sintonia entre Sol e Netuno fortalece a sensibilidade e a percepção intuitiva. Esse aspecto nos lembra que, além da determinação racional, há um campo sutil de sinais e sincronicidades que pode iluminar nossos caminhos. Prestar atenção aos sonhos, silenciar a mente e confiar no que sentimos pode ser determinante para tomar decisões mais alinhadas com nossa verdade. No entanto, é essencial equilibrar inspiração com discernimento, evitando ilusões e expectativas irreais. Chamado para nutrir o afeto No dia 22, a Lua chega em sua fase minguante em Capricórnio, pedindo maturidade e pragmatismo. O convite é para desacelerar, refletir e concluir processos pendentes. É hora de ser estratégicos para organizar responsabilidades, revisar compromissos e trazer mais estrutura para as áreas da vida que precisam de ajustes. Já no fim de semana, o Sol se alinha a Vênus, que segue retrógrado, trazendo à tona reflexões sobre o amor, o valor pessoal e os relacionamentos. É um chamado para nutrir tanto as conexões afetivas quanto a relação consigo mesmo. Fortalecer a autoestima, resgatar prazeres e se cercar de boas companhias pode fazer toda a diferença. Apesar do ritmo acelerado que o Sol em Áries propõe, o céu também nos convida a momentos de pausa e introspecção. Encontrar equilíbrio entre ação e contemplação será fundamental para atravessar este período com mais leveza e consciência. A arte, a sensibilidade e o bom senso seguem como aliados poderosos para tornar esse ciclo mais significativo. Publicidade Previsões de 16 a 23 de março O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Finalizar pendências e organizar objetivos ajudará a evitar sobrecargas, permitindo um descanso mais produtivo. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Olhar além do óbvio e expandir horizontes será essencial para fortalecer a mente. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Este é um ótimo momento para processos de desapego, sejam eles materiais, emocionais ou mentais. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) A chegada do Sol em Áries vem com um impulso de renovação na vida profissional. Não tenha receio de se posicionar. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) É hora de avaliar o que realmente agrega e eliminar aquilo que não oferece segurança ou alinhamento com seus valores. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) É um período propício para aprofundar laços e construir relações sólidas, baseadas na troca verdadeira e no respeito mútuo. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Evite remoer o passado e, se algo incomodar, converse. O diálogo será essencial para construir conexões mais fluidas. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) A saúde merece atenção especial. Portanto, dedique-se a ajustes necessários para melhorar seu bem-estar. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) As finanças exigem cautela. Evite compras impulsivas e reavalie se determinados gastos são realmente necessários. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Certifique-se de que suas palavras estão sendo bem compreendidas e, se houver dúvidas, esclareça. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Permita-se explorar caminhos diferentes, mudar de opinião quando necessário e resgatar assuntos que ficaram em segundo plano. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) O ingresso do Sol em Áries impulsiona sua autonomia financeira, trazendo um chamado para reconhecer seu próprio valor. Leia mais. E mais Nada de pornografia Márcia Sensitiva dá dicas para quaresma protegida Leia mais Mercúrio retrógrado sem medo É tempo de falar menos e refletir sobre vida Leia mais Marte no mapa astral Como o planeta ligado ao sexo reflete em cada signo Leia mais