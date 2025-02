Domingo, 16/02/2025 Este é um chamado para soltar o que já não cabe em sua vida iStock Sol em Peixes ativa sonhos e inspirações por Titi Vidal No dia 18, o Sol mergulha no sensível e intuitivo signo de Peixes, inaugurando um período de maior conexão com nossos sonhos e inspirações. Porém, não só de fantasias e anseios se vive, então, também vale começar a se preparar para alcançar esses desejos. No dia 20, a Lua entra em sua fase minguante no expansivo signo de Sagitário. Essa etapa marca uma ótima chance de reorganizar pendências, encerrar capítulos e refletir sobre o que já foi conquistado. É um céu superfavorável para explorar novos conhecimentos e reafirmar nosso compromisso em fazer as coisas acontecerem. À medida que a luz da Lua diminui, somos envolvidos pela necessidade de recolhimento. Será um período ideal para explorar novas ideias, conectar-se com pessoas inspiradoras e abrir espaço para revisitar antigas crenças que já não fazem sentido. Sagitário, signo deste ciclo lunar, desperta em nós o desejo de buscar o desconhecido, ampliar horizontes e nutrir a esperança em cada pequena ação. Para isso, precisamos estar abertos e ir liberando alguns conceitos rígidos que ficaram enraizados. Reencontrar a confiança No entanto, atenção ao impacto do que fala. Respostas impulsivas ou sinceridades excessivas podem gerar mal-entendidos ou até pequenos atritos. Escolha as palavras com cuidado e evite decisões tomadas no calor do momento. A generosidade e a empatia estarão em alta, mas é preciso equilibrá-las com um pouco de pragmatismo. Promessas feitas no entusiasmo podem se tornar difíceis de cumprir mais adiante. Antes de assumir compromissos, reflita sobre sua real capacidade de honrá-los. Teremos uma valiosa oportunidade de revisar os últimos dias e alinhar as próximas ações com clareza. Este é um chamado para soltar o que já não cabe em sua vida, abrir espaço para novos caminhos e, acima de tudo, reencontrar a confiança em seus próprios passos. Então, por que não aproveitar esta semana para organizar suas intenções, ajustar rotas e semear projetos com mais propósito? Vá em frente! Publicidade Previsões de 16 a 23 de fevereiro O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) É uma boa semana para repensar seus hábitos a fim de ter uma vida mais saudável. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Aproveite para reorganizar suas finanças e pensar mais sobre seu futuro. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Suas relações ganham evidência, sendo um bom momento para fortalecer contatos que te tragam otimismo. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Pequenas melhorias na alimentação, no sono ou até na prática de atividade física podem trazer grandes benefícios. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Nos relacionamentos, procure expressar suas necessidades com clareza, mas evite criar expectativas excessivas. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Nas relações pessoais ou nas profissionais, é importante ajustar os desejos e alinhar as expectativas. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) O trabalho é o principal tema da semana e é hora de cuidar com mais amor do que você faz. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Organize seu tempo e a dedicação de sua energia física, sabendo impor limites quando necessário. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) É importante ser prudente com compras para a casa e negociações envolvendo imóveis. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) É uma boa semana para tentar entender suas fragilidades e investir em seu amor-próprio. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Analise onde é possível cortar gastos e avalie os investimentos que realmente fazem sentido. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Cuidar bem do dinheiro é um passo importante para realizar sonhos, isso inclui priorizar o essencial neste momento. Leia mais. E mais Cada signo, um arcanjo Márcia Sensitiva revela como receber bênçãos Leia mais Touro persevera, Gêmeos desiste logo Como os signos reagem aos desafios? Leia mais É difícil domar sagitariano Como cada signo vê a fidelidade no amor e sexo Leia mais