Domingo, 15/06/2025 Com a temporada canceriana, o foco se volta para os afetos Getty Images Sol em Câncer marca um novo ciclo afetivo por Titi Vidal Nesta semana, o céu traz uma combinação intensa de tensões e encerramentos — ao mesmo tempo em que abre caminho para novas formas de agir e sentir. O convite é claro: desacelerar, refletir e se reconectar com aquilo que realmente importa, com responsabilidade e senso de direção. Logo no dia 15, dois aspectos importantes entram em cena: uma tensão entre Júpiter e Saturno, e outra entre Marte e Urano. O primeiro trânsito pede crescimento com pés no chão, especialmente pelo fato de Júpiter também estar em tensão com Netuno. Sonhar é essencial, mas não dá para expandir sem estrutura, nem prometer mais do que se pode entregar. Isso vale tanto para compromissos profissionais quanto para expectativas emocionais. A ajuda que você oferece ou recebe precisa vir de um lugar de maturidade, não de excesso ou idealização. Já Marte, em atrito com Urano, acende o alerta para atitudes impulsivas, acidentes ou decisões feitas no calor do momento. Há energia de sobra para mudanças, mas ela precisa ser canalizada com consciência. O que você deseja transformar? O que está tentando romper? Em vez de agir por impulso, prefira observar e planejar. Silenciar e entender No mesmo dia 15, Marte ingressa em Virgem, favorecendo ações práticas, detalhadas e bem pensadas. É tempo de colocar a mão na massa, corrigir o que precisa ser ajustado e caminhar com mais disciplina. O lado positivo é a disposição para fazer bem feito. O cuidado necessário está na autocrítica exagerada ou no perfeccionismo que paralisa. Faça o melhor possível, mas tendo gentileza consigo mesmo. A partir do dia 18, a Lua entra na fase minguante em Peixes. O ritmo diminui, e a sensibilidade aumenta. Pode surgir uma vontade de se recolher, silenciar um pouco e entender melhor os próprios sentimentos. Por fim, no dia 20, o Sol entra em Câncer, marcando o início de um novo ciclo afetivo e emocional. Com a temporada canceriana, o foco se volta para o lar, os afetos e tudo o que nos nutre de dentro para fora. Aproveite o final de semana para se recolher, estar com pessoas queridas ou simplesmente se cuidar com mais carinho. É hora de se abastecer emocionalmente antes de dar os próximos passos. Publicidade Previsões de 15 a 22 de junho O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) O ritmo desacelera com o passar dos dias e será importante ter momentos de descanso. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) O clima está propenso a ruídos e distorções nas conversas, especialmente com pessoas próximas. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) No trabalho, evite decisões apressadas e promessas feitas por impulso. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Há caminhos novos se abrindo, mas eles pedem preparo emocional e estrutura. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Cuidar melhor do corpo e das finanças será essencial para manter a estabilidade. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Pode ser necessário rever acordos, recalibrar expectativas ou simplesmente escutar mais. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) É um bom momento para cortar excessos, dissolver parcerias desgastadas e repensar atividades que já não fazem sentido. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) É um bom momento para questionar velhas certezas e abrir espaço para outras formas de pensar. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) É um bom momento para reorganizar dívidas, dividir responsabilidades ou encerrar acordos. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) O silêncio será um aliado poderoso para entender quais ideias realmente ressoam com sua essência. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Ajustar hábitos, rever alimentação ou estabelecer limites no trabalho pode melhorar sua produtividade. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Priorize sua saúde e dê o tempo necessário para o seu corpo se recuperar. Leia mais. E mais 10 segredos de uma espiritualidade elevada Márcia Sensitiva revela hábitos de pessoas espiritualizadas Leia mais Precisa de um help? Saiba qual signo procurar para as tarefas de trabalho Leia mais Vênus entrou em Touro, signo do prazer É hora de se declarar e transar! Leia mais