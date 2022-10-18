A semana começa sob a energia da Lua minguante em Gêmeos, o que já nos dá uma pista de que este é um período de conclusões, limpezas e resoluções. É hora de eliminar o excesso, especialmente mental, para abrir espaço a novas ideias e novas formas de pensar. O céu pode trazer um certo peso, principalmente porque há tendência de sofrer com estafa mental e dificuldades para organizar pensamentos. A mente pode parecer mais travada, voltada para problemas ou repetições, sem encontrar saídas rápidas. Por isso, será melhor evitar conversas delicadas, assim como tarefas que exijam concentração extrema. Mensagens, reuniões e até pequenos detalhes burocráticos precisam de atenção redobrada. Apesar desse início mais exigente, há uma boa sintonia entre desejo e ação, o que favorece encontros, parcerias e movimentos que aproximam. É um momento interessante para cultivar vínculos, apoiar e ser apoiado. Comunicação diplomática A partir do dia 18, os ventos começam a mudar: Mercúrio entra em Libra e a comunicação ganha um tom mais diplomático. Ainda assim, no mesmo dia, pode haver confusões, ilusões e mal-entendidos. Nesse cenário, é recomendável manter o foco no presente, sem se perder em expectativas ou fofocas. É um bom dia para criar, sonhar e se inspirar, mas não para assinar papéis ou se comprometer com algo de longo prazo. No dia 19, o clima melhora. Haverá mais clareza para organizar ideias, estruturar planos e retomar conversas que antes pareciam emperradas. É um momento mais adequado para revisões, novas ideias e ajustes em projetos. Mesmo assim, será importante lembrar que estamos em fim de ciclo e grandes definições ainda devem esperar. O dia 20 traz a entrada de Vênus em Virgem, mudando a forma como olhamos para prazeres, relacionamentos e finanças. Surge a necessidade de ter mais organização e harmonia na vida prática. É uma boa energia para trazer equilíbrio e ajustes às relações. Porém, o fim de semana pede cautela: Vênus entra em tensão com Urano e isso pode gerar imprevistos, instabilidades ou até a necessidade de romper com padrões desgastados. O melhor é dar mais espaço e liberdade às relações, priorizando encontros leves e diferentes, que tragam frescor em vez de aprisionamento. Ao invés de tentar resolver tudo de uma vez, a sabedoria estará em encerrar ciclos, aliviar o mental e deixar espaço para o novo — que se aproxima.