Domingo, 13/04/2025 O ideal é agir com cautela, questionar e manter o senso crítico Pexels/Salvatorrents O ritmo das negociações se intensifica por Titi Vidal Começamos a semana ainda sob as influências da Lua cheia que, aos poucos, segue para a fase minguante. O compasso das coisas começa a desacelerar, fazendo um convite para ajustes e reflexões. Na quarta-feira, dia 16, Mercúrio retoma sua passagem por Áries, trazendo um tom mais rápido, incisivo e direto para a comunicação. O ritmo das negociações se intensifica, exigindo mais confiança e agilidade. Depois de um período de revisões e reconsiderações, essa mudança gera entusiasmo. No entanto, entre os dias 15 e 18, o encontro entre Mercúrio e Netuno pede atenção redobrada com palavras, promessas e crenças. O ideal é agir com cautela, questionar e manter o senso crítico aguçado. Mal-entendidos e confusões podem surgir, tornando essencial filtrar informações e evitar conclusões precipitadas. Cuidado com a vaidade Marte ingressa em Leão no dia 18, trazendo mais coragem, entusiasmo e autoconfiança. A energia se volta para aquilo que reflete nossa essência e nos enche de orgulho. Porém, é importante ter cuidado para não cair na armadilha da vaidade ou da inflexibilidade, características que podem levar a desgastes e conflitos desnecessários. A busca por reconhecimento é válida, desde que venha acompanhada de autenticidade e bom senso. No sábado, em meio ao feriado de Páscoa, temos o início da temporada taurina. Com isso, o foco muda. Deixamos o impulso ariano e o desejo de novas conquistas para direcionar nossa atenção à concretização e preservação do que já foi iniciado. O momento pede paciência e determinação. É hora de refletir sobre o que merece o nosso esforço, entender nosso próprio ritmo e focar na manutenção de projetos, relações, ideias e autocuidado. A dica é nutrir o que tem valor, investir energia no que realmente importa e consolidar as bases para um crescimento consistente. Publicidade Previsões de 13 a 20 de abril O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Pode ser mais difícil explicar o que você sente, então respeite o momento e não se force. Touro (21/04 a 20/05) Assuntos do passado e do inconsciente tendem a se manifestar de forma mais latente. Gêmeos (21/05 a 20/06) A semana pede cuidado com o seu fluxo de pensamento e com a sua saúde. Câncer (21/06 a 21/07) Ótimo momento para olhar para suas finanças e refletir sobre a forma que você lida com seus recursos. Leão (22/07 a 22/08) A semana pede atenção especial caso tenha viagens importantes ou precise lidar com assuntos legais. Virgem (23/08 a 22/09) Questões do passado podem ressurgir, mas evite se prender a medos antigos. Libra (23/09 a 22/10) Não dá para confiar de olhos fechados em tudo e combinados precisarão de atenção redobrada. Escorpião (23/10 a 21/11) Pode ser mais difícil organizar a rotina, então, será uma boa não lotar a agenda de compromissos. Sagitário (22/11 a 21/12) Vale curtir e aproveitar, mas manter os pés no chão será essencial — especialmente no amor. Capricórnio (22/12 a 20/01) Ao dialogar com a família, tente ter empatia, mas entenda os seus limites. Aquário (21/01 a 19/02) Nesta semana, seus pensamentos podem te levar para caminhos não tão seguros ou certos. Peixes (20/02 a 20/03) Caminhe sem pressa e lembre-se que o descanso também faz parte de um bom rendimento.