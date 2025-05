Domingo, 11/05/2025 Questões que estavam adormecidas ou reprimidas podem transbordar iStock Tempo de mergulho profundo nas emoções por Titi Vidal A terceira semana de maio nos convida a um mergulho profundo em nossas emoções e estruturas internas. Iniciamos esta fase sob a influência intensa da Lua cheia em Escorpião, um signo que nos desafia a encarar o que há de oculto dentro de nós. Este é um momento de revelações, em que a verdade emerge enquanto alguns ciclos se abrem e, outros, se fecham. Questões que estavam adormecidas ou reprimidas podem transbordar e aquilo que evitamos enfrentar deve se tornar inadiável. Escorpião nos ensina sobre o poder da transformação. No entanto, esse processo nem sempre é cômodo. Há desconforto, há resistência e, principalmente, há um embate entre a segurança do que é conhecido e a necessidade de romper com o que se tornou obsoleto. Equilíbrio em primeiro lugar Diante de toda essa intensidade, Touro, signo oposto a Escorpião, nos oferece um contraponto essencial ao nos lembrar da importância de preservar o que é sólido e de valorizar nossos recursos. Permanecer na inércia pode ser tentador, sobretudo quando o medo do desconhecido nos paralisa. No entanto, esta é uma semana que nos convida a sair da estagnação e buscar o equilíbrio. No dia 12, Mercúrio e Plutão entram em conflito, acentuando pensamentos repetitivos e trazendo à tona questões do passado. Nossa mente pode ficar tomada por obsessões e medos, fazendo com que qualquer decisão pareça um dilema entre o tudo e o nada. O segredo aqui será a moderação. Em vez de ceder à pressão interna, podemos canalizar essa energia para atividades que exijam concentração e profundidade, como estudos e pesquisas. Comunicar-se com clareza e evitar reações impulsivas será essencial. Disposição para se reinventar No dia 17, o Sol encontra Urano, trazendo um convite inegável para a mudança. Urano representa o inesperado, o imprevisível e a necessidade de abrir espaço para o novo. Este é um momento para abandonar velhos paradigmas, testar novas abordagens e reavaliar nossa relação com o conforto. Portas se abrem para aqueles que não resistem aos movimentos do destino. O que antes parecia essencial pode, de repente, se tornar dispensável, e aquilo que jamais consideramos pode surgir como uma possibilidade viável. A chave está em ter disposição para se reinventar e permitir que as transformações externas se alinhem às mudanças internas que já vinham sendo gestadas. De maneira geral, esta semana nos pede coragem para encarar o que é desconfortável, disposição para abandonar o que já não faz sentido e abertura para abraçar o inesperado. A vida está em constante mutação e cabe a nós decidirmos ser espectadores ou agentes ativos de nossa própria evolução. Publicidade Previsões de 11 a 18 de maio O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) As questões financeiras ganham destaque e pedem um olhar mais estratégico. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) As relações estão em evidência. Parcerias, compromissos e até mesmo dinâmicas profissionais pedem ajustes. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Assuntos burocráticos, viagens ou questões legais podem exigir atenção, pedindo que você se organize melhor. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) É tempo de encarar com mais sinceridade seus desejos e a forma como você tem buscado prazer na vida. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Relações importantes entram em foco e será fundamental evitar disputas de poder ou mal-entendidos. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) É preciso criar uma rotina mais equilibrada, que respeite tanto seus compromissos quanto seus limites. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Desejos mais intensos podem surgir, especialmente relacionados ao prazer e à intimidade. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Pode ser necessário olhar com mais maturidade para o passado, especialmente em relação à família. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Existe uma inquietação que pode gerar distrações, esquecimentos ou desgastes físicos. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Questões relacionadas a dinheiro, prazer e reconhecimento podem provocar inquietação. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Histórias antigas podem reaparecer, pedindo um olhar mais empático e menos racional. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) O momento te convida a expandir os horizontes, mas sem perder o contato com as emoções mais sutis. Leia mais. E mais Período de rigidez As bombas astrológicas de maio, por Márcia Sensitiva Leia mais Ponto fraco dos signos Descubra como convencer cada nativo do zodíaco Leia mais 8 lições de prazer... Para aprender com Touro, signo mais sensual do zodíaco Leia mais