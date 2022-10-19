Começamos a semana com uma força transformadora no ar. A combinação entre coragem e profundidade nos convida a mexer nas estruturas internas e isso vale tanto para emoções que estavam guardadas quanto para decisões que vinham sendo adiadas.
É um ótimo momento para retomar o que havia sido deixado de lado, reorganizar o que estava bagunçado e se fortalecer a partir do que se compreende melhor agora.
Mercúrio volta ao movimento direto na segunda-feira, dia 11, e com isso a comunicação tende a fluir melhor. Será mais fácil dizer o que pensamos, explicar ideias e dar andamento a negociações. É uma semana que valoriza falas com propósito e projetos criativos que vêm sendo maturados.
Outro ótimo aspecto desta fase é a união de Vênus e Júpiter, que criará um clima mais favorável para parcerias, reconciliações e ganhos financeiros. Tudo que vem das relações ganha um impulso extra.
Liberdade de criação
A combinação entre Saturno e Urano também entra em cena e, com isso, conseguiremos equilibrar mudanças com responsabilidade. Significa que há espaço para inovar, mas mantendo o que já foi construído. Atualizações na dinâmica de trabalho e inovações podem ocorrer.
Durante a semana, a produtividade pode aumentar, principalmente se escolhermos bem onde colocar nossa energia. Projetos que exigem autonomia ou nos permitem mais liberdade de criação tendem a fluir melhor.
Mesmo com o ritmo mais acelerado, é importante fazer pausas estratégicas.
No fim de semana, a Lua entra na fase minguante e nos lembra da importância de encerrar ciclos com mais tranquilidade. Atividades leves, momentos de descanso e uma dose maior de prazer e silêncio são bem-vindos. Diminuir o ritmo, cuidar do corpo, organizar a mente e desacelerar aos poucos ajudará a preparar a transição para a próxima fase com mais presença e clareza.