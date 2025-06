Domingo, 01/06/2025 Com Vênus em Touro, o amor pede tempo, presença e prazer nos detalhes Canva Finanças, corpo e prazer ganham destaque por Titi Vidal A primeira semana de junho começa pedindo mais ações práticas. No dia 3, a Lua crescente em Virgem nos convida a observar com mais atenção o que realmente funciona na vida. É tempo de organizar ideias, ajustar rotinas e tornar os planos mais funcionais. Avaliar o que serve, aprimorar métodos e testar caminhos será fundamental para dar solidez ao que está em construção. Além disso, dois aspectos harmônicos marcam o céu com fluidez e oportunidades. Vênus em harmonia com Júpiter, no dia 4, exalta o prazer de estar junto, a leveza das conexões afetivas e a generosidade nas trocas. Há um brilho especial nas relações, encontros agradáveis se tornam mais possíveis e até as finanças podem fluir com mais sorte e expansão. Já no dia 5, é a vez de Mercúrio, em bom aspecto com Marte, estimular a mente: ideias ganham força, a fala ganha potência e temos mais clareza para expressar o que desejamos. É um excelente momento para tomar decisões, propor algo novo e motivar quem está ao redor. Prazer é coisa séria Talvez o ponto alto da semana esteja no dia 6 de junho, quando Vênus entra em Touro, signo que o astro rege. Após um ciclo intenso por Áries e seus períodos de revisão, o planeta do amor retorna à sua casa e nos convida a experimentar os afetos com mais presença, sensorialidade e estabilidade. Em Touro, o amor pede tempo, presença e prazer nos detalhes. É uma fase de valorizar o que é real e consistente, além de cuidar daquilo que realmente importa. Relações que respeitam o tempo e vínculos que inspiram conforto ganham força. Finanças, corpo, beleza e prazer também entram em destaque. É tempo de desacelerar e lembrar que prazer é coisa séria. A semana nos presenteia com uma bela mistura entre ação e cuidado, expressão e escuta, desejo e constância. Uma combinação rara de pragmatismo e doçura que pode tornar este começo de mês fértil para plantar escolhas mais conscientes e também mais prazerosas. Publicidade Previsões de 1 a 8 de junho O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Reflexões sobre finanças e valores te farão pensar com mais cuidado no que deseja construir. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Se permitir relaxar, rir mais e viver o momento pode ser especialmente prazeroso. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Algumas decisões pedem calma e clareza, então desacelerar pode ser produtivo. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Conversas importantes devem acontecer de forma leve e produtiva. Abra-se para a troca de ideias! Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Você pode sentir mais segurança para tomar decisões que favoreçam o seu bem-estar. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) É hora de olhar para si com mais presença e assumir a liderança da própria vida. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) A semana proporciona um olhar mais atento para o que está acontecendo dentro de você. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) A semana traz um tom cooperativo e, com isso, os vínculos afetivos ganham mais espaço. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Reuniões e conversas importantes podem ocorrer, favorecendo alianças e novos projetos. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Há chance de se reconectar com propósitos e encontrar mais sentido nas suas escolhas. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Mudanças financeiras podem surgir, pedindo planejamento e consciência. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Conversas leves, passeios e atividades criativas podem renovar sua energia. Leia mais. E mais Há um sopro de otimismo nascendo A previsão do céu em junho, por Titi Vidal Leia mais Vênus revela como cada pessoa se relaciona Márcia Sensitiva explica posicionamentos nos signos Leia mais Medo de cilada? Descubra os encantos e as estranhezas de cada signo no amor Leia mais