Está precisando se desconectar do dia a dia? Não é só você. Férias escolares chegando e estudos recentes mostram que as escolhas de viagens atualmente estão diretamente ligadas à nossa necessidade de fugir do cotidiano. Viajar para longe, para um lugar sem sinal de celular, e ficar propositalmente inacessível, deixou de ser problema para virar solução. Uma pesquisa revelou que mais da metade dos viajantes globais buscam destinos fora do circuito usual para escapar da vida cotidiana. Viajar para ver estrelas, por exemplo, é uma tendência. O turismo noturno, que leva viajantes a destinos com céu limpo para se aproximarem do cosmos foi considerado por mais de 60% dos entrevistados. Retiros de longevidade ganharam destaque, com pessoas planejando viagens focadas em saúde e experiências projetadas para prolongar a expectativa de vida. Esses destinos incluem experiências com terapia de luz vermelha, crioterapia e tratamentos com células-tronco que garantem benefícios a longo prazo, além do relaxamento instantâneo. (Mari Kruger, corre aqui!). Segundo relatório da McKinsey divulgado neste ano, 56% das pessoas que adquirem serviços presenciais nos Estados Unidos relataram viajar duas ou mais horas para retiros de wellness e 45% contaram viajar o mesmo tempo para terapias termais ou aulas de ioga. Estudo da Booking.com confirma a tendência e aponta que cerca de 60% dos entrevistados relataram interesse em retiros de longevidade e viagens focadas em saúde. Agora, tem também quem encontre a paz sem desacelerar: correndo uma maratona em outro país, por exemplo. O mercado global do que é chamado de turismo esportivo foi estimado em US$ 1,1 trilhão em 2023 e deverá atingir US$ 2,4 trilhões até 2030. E, cereja do bolo: se há questões familiares específicas a serem resolvidas no tempo juntos, há retiros de luxo para famílias em uma propriedade na Nova Zelândia com uma oferta nada usual: uma terapeuta familiar à disposição dos grupos a fim de promover uma dinâmica saudável entre pais e filhos. Meu destino recente mais exótico e recente foi? A Disney. E, surpresa! Adorei. E o seu?