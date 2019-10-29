iStock Labubus, morangos do amor e... menopausa? Enfim uma trend bem-vinda E não é que, entre Labubus e morangos do amor (RIP), uma tendência muito bem-vinda invadiu as redes, a imprensa, a literatura e muitas conversas por aí? Estou falando sobre a menopausa - que até o Fantástico (e, quando o assunto chega ao Fantástico, é porque explodiu mesmo) entrou na onda. E que bom! A gente finalmente se deu conta do absurdo que foi passarmos séculos tratando uma das maiores mudanças na vida de todas as mulheres como um grande tabu. E foi só tirar essa cortina de silêncio da nossa frente que a tendência se espalhou: segundo o Fantástico, o interesse pelo tema cresceu 60% nos últimos cinco anos. Em 2025, a palavra menopausa bateu recorde de pesquisas na internet, no Brasil e no mundo. Um grande impulsionador foi o fato de celebridades passarem a falar do assunto. Por aqui, Fernanda Lima dedicou a primeira temporada do podcast Zen Vergonha, da qual tive o maior orgulho de participar como consultora de conteúdo, à menopausa e à perimenopausa. Ela é uma das maiores influenciadoras que impulsionam o debate. Aliás, já viu o programa terapiRa, que ela faz junto às meninas do She_Talks, também pioneiras na conversa? Recomendo. Publicidade Divulgação Vou Te Contar... Já lá fora, a atriz Naomi Watts lançou no início deste ano o livro Vou te contar: Tudo o que queria que tivessem me falado sobre a menopausa - um relato sobre como, aos 36 anos, Watts teve o desejo de ser mãe, mas, ao receber o diagnóstico de perimenopausa, se viu diante da escassez de informações e do estigma a respeito do tema. R$36,14 Além dela, nomes como Gwyneth Paltrow, Drew Barrymore, Michelle Obama e Serena Williams vêm falando abertamente sobre o tema. Com exceção da ex-primeira-dama americana, todas lançaram produtos ligados ao assunto. É um baita mercado. Segundo o relatório Blueprint to Close the Women's Health Gap: How to Improve Lives and Economies for All, uma parceria do McKinsey Health Institute com o Fórum Econômico Mundial, menopausa e perimenopausa afetam mais de 450 milhões de mulheres no mundo. Também de acordo com o estudo, com base na alta necessidade não atendida de diagnóstico e tratamento adequados, o potencial estimado de mercado global para intervenções que abordem os sintomas da menopausa varia de US$ 120 bilhões a US$ 350 bilhões globalmente. Vale lembrar que quando passamos por esse período, estamos em uma faixa etária em que costumamos ter mais dinheiro para gastar do que aos 20 ou 30 anos. E esse potencial todo era ignorado? Era. Aliás, era tão ignorado que chegou a ser chamado de mercado fantasma, pois sempre existiu, mas nunca recebia atenção. Hoje, inúmeras startups estão nascendo com foco nesse público e a indústria de wellness e beleza tem visto um boom de marcas voltadas para ajudar as mulheres a passarem por essa fase. Mas olha que curioso: por mais que a gente tenha liberado a conversa, o que essas marcas e empresas têm entendido é que a palavra MENOPAUSA ainda é tabu. Na primeira onda de produtos lançados com esse foco, entre 2022 e 2024, marcas fecharam - como foi o caso da Stripes, de Naomi Watts, que lançou cremes, suplementos e cuidados íntimos, e foi vendida em leilão por apenas US$ 500 mil. Conclusão: produtos com a palavra MENOPAUSA no rótulo ou em campanhas vendem menos. E aí, a saída é usar termos como 40+, 50+, ou "para peles maduras" e afins. Besteira, gente. Falem comigo: MENOPAUSA. E vamos em frente, porque nem uma única mulher no mundo vai deixar de passar por isso. Compartilhar essa edição



