Além dela, nomes como Gwyneth Paltrow, Drew Barrymore, Michelle Obama e Serena Williams vêm falando abertamente sobre o tema. Com exceção da ex-primeira-dama americana, todas lançaram produtos ligados ao assunto. É um baita mercado.
Segundo o relatório Blueprint to Close the Women's Health Gap: How to Improve Lives and Economies for All, uma parceria do McKinsey Health Institute com o Fórum Econômico Mundial, menopausa e perimenopausa afetam mais de 450 milhões de mulheres no mundo.
Também de acordo com o estudo, com base na alta necessidade não atendida de diagnóstico e tratamento adequados, o potencial estimado de mercado global para intervenções que abordem os sintomas da menopausa varia de US$ 120 bilhões a US$ 350 bilhões globalmente. Vale lembrar que quando passamos por esse período, estamos em uma faixa etária em que costumamos ter mais dinheiro para gastar do que aos 20 ou 30 anos.
E esse potencial todo era ignorado? Era. Aliás, era tão ignorado que chegou a ser chamado de mercado fantasma, pois sempre existiu, mas nunca recebia atenção. Hoje, inúmeras startups estão nascendo com foco nesse público e a indústria de wellness e beleza tem visto um boom de marcas voltadas para ajudar as mulheres a passarem por essa fase.
Mas olha que curioso: por mais que a gente tenha liberado a conversa, o que essas marcas e empresas têm entendido é que a palavra MENOPAUSA ainda é tabu. Na primeira onda de produtos lançados com esse foco, entre 2022 e 2024, marcas fecharam - como foi o caso da Stripes, de Naomi Watts, que lançou cremes, suplementos e cuidados íntimos, e foi vendida em leilão por apenas US$ 500 mil.
Conclusão: produtos com a palavra MENOPAUSA no rótulo ou em campanhas vendem menos. E aí, a saída é usar termos como 40+, 50+, ou "para peles maduras" e afins.
Besteira, gente. Falem comigo: MENOPAUSA. E vamos em frente, porque nem uma única mulher no mundo vai deixar de passar por isso.