Thomas Banneyer/picture alliance via Getty Images H&M no Brasil: pode uma fast fashion ser sustentável? O fast fashion, modelo calcado em produção máxima e preços baixos, pode um dia ser sustentável? A indústria da moda é responsável por até 8% das emissões globais. Todo ano, a indústria têxtil produz 92 milhões de toneladas de descarte. A ideia de reciclagem ainda é um sonho distante: menos de 1% dos têxteis de vestuário voltam a ser roupa um dia. Em junho deste ano, fui convidada para conhecer os headquarters da H&M, em Estocolmo. A visita, feita junto a um grupo de jornalistas brasileiros, precedeu a chegada da gigante do fast fashion ao País. Com mais de 3 mil lojas pelo mundo e faturamento de aproximadamente US$ 22 bilhões (2024), a marca ocupa hoje o primeiro lugar no ranking de transparência do relatório "What Fuels Fashion?", realizado pelo Fashion Revolution, entre 200 empresas de moda com faturamento superior a US$ 1 bilhão. Mas, então, é possível uma marca de fast fashion, um dia, vir a ser sustentável? Para Fernanda Simon, diretora do Fashion Revolution Brasil, a ideia soa utópica: "A sustentabilidade deve ser entendida como uma jornada contínua de aprimoramento e não como um ponto de chegada absoluto", diz. "Quando falamos em fast-fashion, é difícil acreditar que uma marca desse porte e com operações globais possa ser 100% sustentável. Apesar disso, as grandes varejistas do setor têm o dever e a capacidade de liderar avanços significativos, impulsionando transformações que podem repercutir em toda a indústria", completa. A H&M promete fazer a lição de casa. Para uma operação global de peso como esta, tem metas ambiciosas em relação à sustentabilidade: até 2030, alcançar 100% de materiais reciclados ou sustentáveis e reduzir 56% das emissões de gases de efeito estufa estão entre elas. De volta ao Brasil, conversei, por Zoom, com Leyla Ertur, head de sustentabilidade da H&M. Abaixo, os principais trechos da conversa: Publicidade Maria: O que significava para a H&M ser sustentável há 30 anos, e como essa definição evoluiu ao longo do tempo até os dias de hoje? Leyla: A visão do grupo H&M hoje é liderar a mudança para alcançar uma indústria da moda circular, com impacto climático zero, sendo, ao mesmo tempo, uma empresa justa e igualitária. Se você me pedisse para traduzir essa frase há três décadas, provavelmente significaria que estávamos apenas tentando entender qual era a nossa responsabilidade, basicamente fazendo auditorias diretas, garantindo condições mínimas nos países, estabelecendo estruturas de governança básicas. Hoje caminhamos para algo muito mais amplo: como podemos, como empresa, liderar a mudança em direção a uma moda circular e ao mesmo tempo gerar impacto? Impacto este que vejo em três dimensões: circularidade, clima e equidade. Essa é, provavelmente, a maior transformação, de uma governança básica para trabalhar em prol de um impacto em escala industrial. A H&M tem metas ambiciosas de sustentabilidade. Do seu ponto de vista, quais são os maiores desafios da indústria de fast fashion para manter crescimento e, ao mesmo tempo, sustentabilidade? Como disse, nosso compromisso é oferecer produtos concebidos com sustentabilidade e circularidade em mente. Temos quatro áreas principais de transformação para fazer essa mudança. A primeira é descarbonizar nossa cadeia de fornecimento. Identificamos que esse é o principal fator para avançar na agenda climática. A segunda é mudar para materiais reciclados e de fontes sustentáveis. Analisamos esse campo porque está diretamente conectado aos recursos do planeta e à transição para materiais de baixo impacto. A terceira é otimizar a produção sob demanda. Isso se conecta ao que você chamou de fast fashion. Quero dizer: queremos ser uma empresa rápida, queremos ser fast fashion, mas isso não significa aumentar a quantidade de produção. Para mim, é essencial que, por diferentes canais, possamos entender a expectativa dos clientes e produzir apenas o que conseguimos vender. E a quarta é escalar modelos de negócio circulares e estender a vida útil do produto: incentivar hábitos novos nos clientes, como segunda mão, serviços de reparo, coleta e reciclagem. Temos metas fortes até 2025 e estamos bem encaminhados. Mas isso não quer dizer que resolvemos todo o quebra-cabeça. Fazemos a nossa parte com parcerias, investimentos bilionários em materiais e descarbonização. Ainda assim, é impossível que uma única empresa resolva tudo sozinha. É preciso que governos, legisladores e outros players sentem à mesma mesa, com o mesmo nível de ambição. Um exemplo: temos nosso laboratório de inovação circular, investimos em startups e compramos empresas. Mas ainda não há recursos suficientes para atender a toda a demanda. Escalar inovações é um desafio enorme, mesmo colocando muita força nisso. Então, para mim, o maior desafio é usar o tempo da forma correta, com as parcerias certas, e com governos ajudando a impulsionar essa transformação. Getty Images É importante pensar no fim da vida das roupas — vemos toneladas de descartes indo parar no Atacama, em Gana... Mas, ao mesmo tempo em que a indústria fala em sustentabilidade, as redes sociais aceleraram o desejo de consumo. Você acha que, se compramos mais, mais rápido e com mais facilidade, produzir apenas o que as pessoas querem comprar é suficiente nessa equação? Existe algo que a H&M possa fazer para desacelerar esse ciclo de consumo? Primeiro, usamos várias ferramentas para prever a demanda dos clientes. Esse é o passo número um. Fast fashion geralmente remete a uma imagem de superprodução — pilhas de roupas desperdiçadas, novos produtos chegando todos os dias. Mas não é nisso que acreditamos. Queremos ser rápidos, sim, mas no sentido de responder rápido. Isso significa desenhar produtos com circularidade desde o início: escolher materiais reciclados ou regenerativos, avaliar impactos. O problema não é a quantidade em si, mas o impacto negativo. Além disso, cuidamos do fim de vida: reduzir desperdício, prolongar a vida útil, criar canais para revenda e reciclagem. Temos, por exemplo, a Sellpy, nossa marca de segunda mão, já em 11 mercados. Também investimos pesado em reciclagem: colocamos US$ 600 milhões em projetos que transformam resíduos em poliéster reciclado para reintrodução na cadeia. Para mim, não é o produto o problema, mas o processo. A responsabilidade da empresa é escolher bem em cada etapa: produção, transporte, uso de energia, entrega e descarte. Também existe o equívoco de associar moda acessível a exploração social. Vivi três anos em Bangladesh e posso afirmar: é possível unir moda, qualidade, preço justo e sustentabilidade, se houver controle de produção. Portanto, o que importa são as ações da empresa, não a etiqueta de preço. É uma longa jornada, mas acredito que o debate precisa migrar do "fast fashion" como vilão para o "processo negativo" como verdadeiro problema — e como podemos reduzi-lo. Você acha viável ter controle completo sobre uma cadeia tão grande? Porque, apesar dos esforços, vemos denúncias — como o relatório recente sobre trabalho infantil em fazendas de algodão "sustentável" e os problemas do Better Cotton no Brasil. É possível ter supervisão total? Ótima pergunta. Fomos a primeira empresa a publicar a lista de fornecedores no nosso site, há mais de dez anos. Hoje também publicamos os fornecedores de materiais. Transparência é fundamental: só sabendo onde algo é produzido é possível agir. O problema maior está nas fazendas, porque ainda não existe uma ferramenta que rastreie exatamente de onde vem cada fibra de algodão. Trabalhamos com parceiros da indústria, como a Better Cotton. Levamos a sério relatórios como o Earthsight e colocamos equipes para agir junto às entidades. Acredito que a chave é continuar ampliando a transparência da cadeia, porque isso nos dá força para agir corretivamente. Trouxe uma pergunta da Fashion Revolution Brasil: o Brasil vive cortes de recursos para o terceiro setor, altas taxas de desmatamento ligadas à moda e escassez de investimentos em pesquisa, educação e comunicação climática. Nesse contexto, comparado ao investimento massivo em marketing da H&M no Brasil, quanto a marca vai apoiar e investir em organizações locais? Nossa meta global é reduzir 56% das emissões até 2030 e chegar a 100% de materiais sustentáveis ou reciclados até 2030. Esses compromissos valem para todos os países, sem diferença entre Bangladesh, França ou Brasil. O padrão é o mesmo.

Dito isso, é maravilhoso estar no Brasil. É um mercado incrível, tanto para varejo quanto para produção. Já começamos a testar produções locais, aplicando os mesmos critérios que aplicamos em qualquer outro lugar. Além disso, temos projetos específicos, como um em parceria com a Frontier sobre descarbonização ligada à floresta amazônica. Esse projeto não foi escolhido por razões de varejo, mas por necessidade climática. Portanto, sempre que houver oportunidade de contribuir localmente, seja em clima, biodiversidade ou circularidade, vamos atuar. Isso significa que vocês terão investimentos sociais no Brasil? Ainda não. Temos poucos fornecedores e estamos em produção de teste, em poucos produtos. Queremos primeiro entender o que é possível no Brasil. Em todos os países onde atuamos — Camboja, Vietnã, Bangladesh — temos projetos sociais específicos. Tenho certeza de que chegaremos a esse ponto também no Brasil, mas hoje ainda não há projetos sociais locais. COP26 - Ativistas pintam mensagens contra a crise climática durante um protesto em frente á empresa de investimento BlackRock, em São Francisco, nos EUA Carlos Barria/Reuters Sou mãe de duas crianças, de 7 e 5 anos, e trabalho em um documentário sobre comunicação da crise climática. Minha questão é: se já temos os dados e sentimos os impactos, por que ainda não conseguimos mudar como humanidade? Vemos futuros distópicos na arte, na literatura, no cinema. Jovens estão desistindo de ter filhos por não enxergarem um futuro melhor. Eu mesma fiquei ansiosa quando comecei a trabalhar com sustentabilidade. Gostaria de saber, pessoalmente, como você vê o futuro. Também sou mãe — tenho um filho de 9 anos. Compartilho das suas preocupações, mas também sinto a responsabilidade de contribuir. Foi isso que me fez aceitar esse cargo depois de 20 anos na produção. Sou da Turquia, comecei na H&M lá, depois vivi em Bangladesh entre 2007 e 2009, depois na China por 6 anos, em várias cidades. Vi de perto onde nossa presença pode trazer impactos positivos. Um exemplo: criamos a primeira creche empresarial no nosso escritório em Bangladesh. Isso me mostrou o poder que temos de transformar.

Por isso acredito que, se cada um assumir sua responsabilidade, o quebra-cabeça é solucionável. O desafio é sincronizar o esforço de todos. Para isso precisamos de governos, de legislação, de colaboração em nível de indústria. Então não sou pessimista. Reconheço que há muito trabalho, mas também vejo possibilidades. Publicidade Compartilhar essa edição



