Eu fico aqui quietinha, só olhando os posts desse pessoal que entra em banheira de gelo, maquia a boca com dez camadas de produtos, posta o look fitness na frente da esteira. É tanta gente fazendo (e postando) coisas para o bem-estar que este período ganhou até nome: a "era do overhealing". Em português, era do cuidado excessivo (um parêntese aqui: "era", no sentido daquelas mudanças no desenvolvimento da Terra que duravam milhões ou bilhões de anos, mas que, em 2025, podem durar apenas uma semana, basta viralizar - sim, também podemos dizer que estamos na "era do morango do amor"). Esse pessoal, que eu citei ali em cima (além de pessoas "normais", como você e eu), está dando cara nova a uma indústria que chegou aos US$ 2 trilhões: a do bem-estar. Segundo a pesquisa mais recente sobre esse mercado, o que antes relacionávamos a aulas de ioga, chazinhos e meditação, agora virou negócio de gente grande. Segundo o estudo "Futuro do bem-estar 2025", feito pela McKinsey, para os jovens e adultos das gerações Z e millennial (aproximadamente entre 13 e 44 anos), o bem-estar virou o que eles chamam de "prática diária e personalizada", ou seja, não é mais uma compra ou um hábito eventual. Cerca de 41% dos gastos em bem-estar nos EUA já vêm desses grupos, ainda que eles correspondam apenas a 36% da população adulta. 53% da Gen Z americana aumentou os gastos com procedimentos estéticos em 2024. Não é pouco. Isso explica os milhões de vídeos de um sem-fim de jovens mostrando um mais sem-fim ainda de processos que fazem ao acordar, antes de dormir, depois de malhar, antes de viver. Mas, para resultar em números tão grandes, o consumo de uma infinidade de produtos não pode ser só coisa de adolescentes e jovens. Então, essa nova cultura de bem-estar da turma ainda na primeira parte da vida tem tido muito impacto nas gerações mais velhas também. Jovens iniciam tendências, elas se espalham pelas redes e impactam pessoas mais velhas. Todos consomem, e a indústria só cresce. Ainda segundo o estudo, quase 30% dos membros da geração Z e dos millennials nos Estados Unidos relatam priorizar "muito mais" o bem-estar em comparação com um ano atrás. Os números de dois grandes mercados comprovam: 84% dos consumidores nos EUA e 94% na China dizem que o bem-estar é uma prioridade. Isso pode ter a ver com o fato de estarmos mais expostos a conteúdos de wellness nas redes, claro, mas também aos altos níveis de burnout, ansiedade e infelicidade atuais. Cuidados com a pele, com cabelos e saúde sexual são mais importantes para Gen Z e millennials do que para outras gerações. Assim, a vontade de uma "melhor aparência" saltou de sexto para terceiro lugar em um ano. E dá-lhe tutorial de make e procura por procedimentos estéticos... Parece que ninguém mais tá feliz consigo mesmo. A notícia boa é que 60% dos consumidores em vários mercados relatam que o envelhecimento saudável é uma prioridade "principal" ou "muito importante". Ufa. Mas isso nos liga a outro dado, que também traduz um novo momento: produtos e serviços focados na longevidade não são mais uma exclusividade de consumidores mais velhos. As novas gerações já estão pensando nisso e agindo proativamente. E o Brasil? "Pesquisas prévias da McKinsey indicam que 84% dos brasileiros pretendem manter ou aumentar seus gastos na categoria de fitness e wellness, "um dos maiores índices globais", diz Roberto Tamaso, sócio da McKinsey em São Paulo e líder da prática de varejo no Brasil. "As marcas que conseguirem traduzir ciência em soluções tangíveis, com clareza e valor percebido, vão liderar um mercado cada vez mais exigente e em rápida expansão", completa. Até agora, entretanto, o crescimento do interesse ou dos gastos com bem-estar não significa melhora na saúde mental. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que o Brasil é líder em quantidade de pessoas ansiosas e o quarto com maior nível de estresse. Que os tais "hábitos saudáveis" sirvam para realmente ajudar a nos curar e não nos deixem ainda mais ansiosos.