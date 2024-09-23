Esta semana, o mundo assistiu à canonização de Carlo Acutis, o "primeiro santo millennial" da Igreja Católica. O garoto italiano, nascido na Inglaterra, tinha 15 anos quando morreu e pregava para seus (fiéis) seguidores pela internet. O caso de Carlo, claro, aponta para uma tentativa de rejuvenescimento da Igreja, que vem perdendo fiéis através dos tempos, principalmente os mais jovens. E não só a comunidade católica, aliás. Segundo um estudo recente da Pew Research Center, a identidade religiosa está caindo em inúmeros países. Nos EUA, entretanto, onde o protestantismo é a maior vertente religiosa, uma mudança significativa vem acontecendo: a Geração Z está se mostrando cada vez mais religiosa e, graças a ela, o longo declínio no número de jovens cristãos no país se estabilizou. Há também um recorte importante de gênero: pela primeira vez na história americana moderna, os homens jovens são mais religiosos do que as mulheres jovens, como mostra o The New York Times. Estudos inclusive revelam que, enquanto mais rapazes chegam à igreja, mais mulheres saem dela. Nessa faixa etária, 40% das mulheres se descrevem como não religiosas, em comparação com 34% dos homens. Em todas as outras faixas etárias, os homens são mais propensos a não serem religiosos. E por que isso importa pra quem fala de inovação e futuro, no Brasil? Porque esses dados nos mostram que, a não ser que haja uma onda contrária - o que pode sempre acontecer -, o mundo deve ficar ainda mais conservador quando esses jovens virarem adultos. Porque isso, é claro, extrapola o âmbito religioso, modelando o futuro da política e da sociedade e influenciando pautas fundamentais (mesmo as muitas já conquistadas) dos direitos das mulheres. Os dados nos comprovam ainda outro fato sobre o qual já falamos aqui: o de que os nossos meninos e homens jovens estão se sentindo perdidos e sendo deixados para trás. A religião acolhe e dá sentido a muitas das dúvidas e angústias que eles têm hoje. Lembrando que atualmente, nas maiores cidades dos EUA, como NY e Washington, os jovens homens são menos instruídos do que as mulheres e ganham menos também. A Geração Z, então, aparece dividida: as mulheres são mais orientadas por valores progressistas, e os homens, por mais conservadores. Essa onda, entretanto, ainda não chegou ao Brasil. Ao contrário: segundo os dois últimos censos (2010 e 2022), o número de não religiosos vem crescendo, principalmente entre a população mais jovem - a maior incidência se dá na população entre 20 e 24 anos (14,3%). Conforme a pesquisa Brasil no Espelho (Globo/Quaest), divulgada recentemente, entre a fatia de jovens que se declaram sem religião, 19% deles dizem acreditar em Deus. Além disso, vemos um crescimento da população evangélica mais jovem. Ainda segundo último censo do IBGE, embora os católicos ainda sejam maioria em todas as idades (56,7%) e os evangélicos representem apenas 26,9% da população brasileira, entre 2010 e 2022, enquanto os primeiros diminuíram em 8,4%, os segundos cresceram em 5,2%. E, bingo, a maior concentração de evangélicos está justamente na população entre 10 e 14 anos (31,6%). "O fato de haver mais evangélicos jovens aponta para um Brasil, no futuro, possivelmente mais evangélico", diz à coluna Juliano Spyer, antropólogo, historiador, pesquisador do cristianismo, autor de Crentes e Povo de Deus e colunista da Folha de S.Paulo. Mas adverte: "o tema da juventude é importante, mas eu chamaria ainda mais atenção para a fragmentação, porque a gente continua se referindo à religião evangélica como sendo uma coisa unificada, sendo que ela tem uma série de rupturas internas, o que pode apontar para um contexto, no futuro próximo, em que essas denominações estejam mais separadas." A ver para onde andarão nossos jovens nas próximas décadas.