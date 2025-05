Olá! Hoje vou direto ao ponto: 5 curiosidades sobre inteligência artificial para entusiastas ou ressabiados.

1. Ela não é nada sustentável



Sabe a trend recente com a nova ferramenta de geração de imagens do ChatGPT na mesma linguagem do Studio Ghibli, estúdio japonês de animação por trás de filmes premiados como A viagem de Chihiro? Parecia fofa e inofensiva, viralizou - em uma hora, o aplicativo ganhou mais de um milhão de usuários. Logo em seguida, foi amplamente criticada por questões envolvendo (claro!) direitos autorais. Mas, além disso, o impacto negativo para o planeta de uma tendência viral como esta é enorme.

Uma consulta ao ChatGPT consome quase 10 vezes mais energia do que uma pesquisa comum no Google. Um texto de 100 palavras no ChatGPT, por exemplo, despende cerca de 519 mililitros de água para ser criado. Isso porque os servidores nos centros de processamento de dados geram grandes quantidades de calor para oferecer cada resposta e exigem resfriamento constante, muitas vezes através de sistemas de água. Pode parecer pouco para uma única pesquisa, mas, pense: só o ChatGPT conta hoje com 400 milhões de usuários.

Diante do cenário, empresas como Microsoft e Google já anunciaram medidas para reduzir o impacto ambiental. Dica prática? Use com moderação, já que até dar bom dia e boa noite para o seu bot, por exemplo, tem um grande impacto negativo no planeta.

2. Ela não sabe dizer "eu não sei"



Parece básico, mas não é. Já reparou que muitas vezes o ChatGPT dá respostas erradas, em vez de dizer que não sabe? Aí você corrige, ele diz: "Você tem razão, na verdade…" E segue errando. Isso é chamado por cientistas de "alucinação" dos bots. E acontece porque eles são treinados a juntar muitos dados e, obrigatoriamente, formar respostas a partir deles. Quando ela não sabe, o que ela faz? Chuta! Mesmo que esses programas estejam constantemente evoluindo e parecendo cada vez mais confiáveis, sempre cheque, em fontes confiáveis, se os dados estão mesmo corretos. Alguém que todo mundo consulta e que não sabe dizer "eu não sei" é um perigo!

3. Ela vai chacoalhar o mundo corporativo



Algumas big techs já estão usando plataformas de inteligência artificial para detectar habilidades de seus funcionários e recomendar os perfis deles para outras áreas da empresa. Há também empresas treinando inteligências artificiais para serem coaches de carreira.

A Microsoft afirma que todos nós um dia seremos chefes de funcionários de IA. Para Jared Spataro, executivo da big tech americana, "da sala de reuniões à linha de frente, cada trabalhador precisará pensar como o CEO de uma startup movida por agentes de IA."

4. Ela já está no legislativo



Governos estão usando a IA para analisar um grande volume de dados e melhorar sua eficiência. Mas os Emirados Árabes Unidos deram um passo além ao anunciaram neste ano que pretendem usar inteligência artificial para ajudar a redigir leis e revisar e alterar outras já existentes. O governo espera que a IA acelere a elaboração de leis em 70%, de acordo com o comunicado oficial. A iniciativa pode representar corte de custos e atualizações legislativas mais rápidas, mas fica a questão: máquinas podem interpretar leis como humanos?

5. É inteligência ou amor artificial?



A coisa começou com um pessoal flertando com o ChatGPT. Hoje, pesquisas afirmam que 1 em cada quatro pessoas no mundo já flertam com inteligências artificiais. Sabe no que deu isso? A criação de aplicativos de namoro, onde você pode customizar seu amor virtual, do jeitinho que você quer. Lembra do filme Ela (2014), de Spike Jonze, em que o protagonista, interpretado por Joaquin Phoenix, se apaixona pela voz do sistema operacional de seu computador, vivida por Scarlett Johansson? É por aí. Mas especialistas alertam que flertar com a ajuda de recursos da IA no ambiente virtual pode depois te atrapalhar na hora do paquera ao vivo.