Márcia Sensitiva revela a pedra de cada signo e o que ela atrai em sua vida

Sabia que cada signo tem uma pedra associada à sua energia e às suas necessidades espirituais? É o que conta a sensitiva e astróloga Márcia Fernandes. Esses cristais funcionam como verdadeiros amuletos, ajudando a equilibrar emoções, atrair prosperidade e afastar energias negativas.

Se você quer entender melhor como se conectar ao seu signo e usar a força das pedras a seu favor, descubra abaixo qual cristal é o seu e como harmonizar a sua vibração.

Dica da Márcia: use sua pedra regente em acessórios, no altar ou durante a meditação para potencializar seus efeitos energéticos.