Márcia Sensitiva revela a pedra de cada signo e o que ela atrai em sua vida

Sabia que cada signo tem uma pedra associada à sua energia e às suas necessidades espirituais? É o que conta a sensitiva e astróloga Márcia Fernandes. Esses cristais funcionam como verdadeiros amuletos, ajudando a equilibrar emoções, atrair prosperidade e afastar energias negativas.
Se você quer entender melhor como se conectar ao seu signo e usar a força das pedras a seu favor, descubra abaixo qual cristal é o seu e como harmonizar a sua vibração.
Dica da Márcia: use sua pedra regente em acessórios, no altar ou durante a meditação para potencializar seus efeitos energéticos.
Áries
A pedra do signo de Áries é a Cornalina, ligada ao fogo, à força e à realização. Ela recarrega as energias do ariano, transmite coragem e protege em situações de conflito, afastando as vibrações negativas.
Outras pedras de Áries: Turmalina Vermelha, Granada, Rubi e Jaspe.
Touro
O Quartzo rosa é a pedra mais benéfica para Touro. Ele ajuda a acalmar as emoções, recarregar as energias e trazer paz de espírito, algo essencial para os taurinos que buscam estabilidade emocional.
Outras pedras de Touro: Esmeralda, Citrino, Água-Marinha e Olho de Tigre.
Gêmeos
A Ágata estimula a mente e a criatividade dos geminianos, além de fortalecer a energia vital e o foco. No entanto, quem tem pressão alta deve preferir o Citrino, uma alternativa mais suave.
Outras pedras de Gêmeos: Olho de Tigre, Quartzo azul e Turmalina Negra.
Câncer
A Pérola traz prosperidade, sorte e proteção aos cancerianos, aumentando o magnetismo pessoal e afastando energias negativas. Também fortalece a simpatia, a intuição e a sensibilidade.
Outras pedras de Câncer: Pedra da Lua, Cristal e Opala.
Leão
O Olho de Tigre é a pedra ideal para os leoninos. Ela simboliza proteção, poder pessoal e prosperidade, ajudando a eliminar energias densas e a ampliar o brilho natural desse signo.
Outras pedras de Leão: Topázio Imperial, Âmbar e Pedra do Sol.
Virgem
A Amazonita traz boa sorte, proteção e sucesso pessoal para os virginianos, fortalecendo sua praticidade, inteligência e senso de organização.
Outras pedras de Virgem: Ágata de Fogo, Opala e Sodalita.
Libra
O Quartzo verde é uma poderosa fonte de equilíbrio e energia vital, promovendo bem-estar e rejuvenescimento. Também ajuda os librianos a manterem a harmonia emocional e física.
Outras pedras de Libra: Quartzo rosa, Opala e Lápis-Lazúli.
Escorpião
A Granada amplia a força interior dos escorpianos, aumentando a autoconfiança e auxiliando na resolução de problemas. É também uma poderosa pedra de proteção e prosperidade.
Outras pedras de Escorpião: Malaquita, Obsidiana e Cornalina.
Sagitário
A Sodalita estimula a criatividade e a inteligência dos sagitarianos, além de atrair sucesso na realização de sonhos e projetos pessoais.
Outras pedras de Sagitário: Kunzita, Pirita e Ametista.
Capricórnio
A Fluorita fortalece o poder de atração e o brilho pessoal dos capricornianos, além de protegê-los de ataques energéticos e vibrações negativas.
Outras pedras de Capricórnio: Ônix, Turmalina Negra e Quartzo Fumê.
Aquário
A Lápis-Lazúli eleva a energia positiva dos aquarianos, fortalece a mente e amplia a espiritualidade. É uma aliada poderosa para quem busca clareza e inspiração.
Outras pedras de Aquário: Água-Marinha, Pedra Estrela e Turquesa.
Peixes
A Ametista amplia os dons espirituais dos piscianos e traz uma sensação profunda de paz e serenidade. É ideal para quem deseja equilibrar emoções e atrair alegria duradoura.
Outras pedras de Peixes: Pedra da Lua, Pérola e Ágata Rendada.
