Lua minguante promove cura emocional; veja a previsão para o seu signo

Esta é uma semana para se acolher, buscar conforto, estar com quem se gosta e cuidar do ambiente íntimo. É um momento favorável para revisar pendências, resolver assuntos inacabados e dedicar atenção especial à casa, à família e às nossas emoções mais profundas.

Os primeiros dias da semana pedem foco no cuidado emocional e nas expectativas nas relações, exigindo uma reflexão sobre o quanto os valores estão sendo respeitados nas trocas com os outros. Não é momento de imaginar mundos perfeitos, mas vale investir em pequenas mudanças e cultivar boas amizades.

A Lua minguante em Câncer, que ocorre no dia 13, intensifica o processo de cura emocional, permitindo que olhemos para nossas memórias e experiências com mais sensibilidade e compaixão. Todos tendem a se sentir mais sensíveis e nostálgicos, relembrando momentos e histórias, e até resolvendo questões do passado.

São dias para oferecer ajuda e também aceitá-la, unir esforços, prezar pela ética e agir com justiça nas interações.

O ideal é praticar a reflexão antes de falar, agir ou tomar decisões impulsivas. Em momentos de dúvida, vale aguardar e buscar respostas internamente, de forma autêntica. Atividades que proporcionem conforto e bem-estar, como cuidar de si ou do lar, trarão uma sensação de segurança e serenidade.

Acima de tudo, esta fase nos lembra que refletimos quem somos no mundo. Se desejamos relações mais saudáveis e harmoniosas, precisamos cuidar de nós mesmos, aprimorando hábitos, ajustando atitudes e buscando tranquilidade.