Lua minguante promove cura emocional; veja a previsão para o seu signo
Esta é uma semana para se acolher, buscar conforto, estar com quem se gosta e cuidar do ambiente íntimo. É um momento favorável para revisar pendências, resolver assuntos inacabados e dedicar atenção especial à casa, à família e às nossas emoções mais profundas.
Os primeiros dias da semana pedem foco no cuidado emocional e nas expectativas nas relações, exigindo uma reflexão sobre o quanto os valores estão sendo respeitados nas trocas com os outros. Não é momento de imaginar mundos perfeitos, mas vale investir em pequenas mudanças e cultivar boas amizades.
A Lua minguante em Câncer, que ocorre no dia 13, intensifica o processo de cura emocional, permitindo que olhemos para nossas memórias e experiências com mais sensibilidade e compaixão. Todos tendem a se sentir mais sensíveis e nostálgicos, relembrando momentos e histórias, e até resolvendo questões do passado.
São dias para oferecer ajuda e também aceitá-la, unir esforços, prezar pela ética e agir com justiça nas interações.
O ideal é praticar a reflexão antes de falar, agir ou tomar decisões impulsivas. Em momentos de dúvida, vale aguardar e buscar respostas internamente, de forma autêntica. Atividades que proporcionem conforto e bem-estar, como cuidar de si ou do lar, trarão uma sensação de segurança e serenidade.
Acima de tudo, esta fase nos lembra que refletimos quem somos no mundo. Se desejamos relações mais saudáveis e harmoniosas, precisamos cuidar de nós mesmos, aprimorando hábitos, ajustando atitudes e buscando tranquilidade.
Áries (21/03 a 20/04)
O passado vem à tona nesta semana, e você pode se sentir tocado por assuntos ligados à intimidade. Leia mais.
Touro (21/04 a 20/05)
No trabalho, evite conversas que não agregam ou que possam causar dor de cabeça. Leia mais.
Gêmeos (21/05 a 20/06)
Vale organizar o orçamento e reservar uma quantia para pequenas melhorias em casa. Leia mais.
Câncer (21/06 a 21/07)
Esta é uma semana importante para priorizar os cuidados com o corpo e a saúde. Leia mais.
Leão (22/07 a 22/08)
Será importante ter momentos de silêncio para ouvir o que sua intuição quer dizer. Leia mais.
Virgem (23/08 a 22/09)
No trabalho, novidades podem surgir de forma inesperada, abrindo espaço para mudanças. Leia mais.
Libra (23/09 a 22/10)
Sua presença tende a ser bem recebida, então não hesite em mostrar seu valor. Leia mais.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Evite se cobrar demais e respeite seu ritmo natural de produtividade. Leia mais.
Sagitário (22/11 a 21/12)
A busca pelo autoconhecimento deve estar na lista de prioridades da semana. Leia mais.
Capricórnio (22/12 a 20/01)
Será importante alinhar expectativas e dividir tarefas com quem está por perto. Leia mais.
Aquário (21/01 a 19/02)
Você tende a se expressar melhor e conquistar a atenção das pessoas certas. Leia mais.
Peixes (20/02 a 20/03)
Pode ser um bom momento para reorganizar suas finanças e renegociar acordos pendentes. Leia mais.
