Márcia Sensitiva diz quais signos mais combinam e quais devem ficar longe

A sensitiva e astróloga Márcia Fernandes explica que a compatibilidade entre os signos pode dizer muito sobre as afinidades, os desafios e até os motivos de um relacionamento dar certo ou não. Cada signo tem uma energia própria e, quando elas se encontram, podem gerar conexões profundas ou grandes conflitos.

Entender as afinidades astrológicas ajuda a viver relações mais conscientes.

Quer saber com quem você combina e de quem é melhor manter distância? Confira abaixo as combinações mais harmônicas e as mais complicadas do Zodíaco: