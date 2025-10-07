Márcia Sensitiva diz quais signos mais combinam e quais devem ficar longe

A sensitiva e astróloga Márcia Fernandes explica que a compatibilidade entre os signos pode dizer muito sobre as afinidades, os desafios e até os motivos de um relacionamento dar certo ou não. Cada signo tem uma energia própria e, quando elas se encontram, podem gerar conexões profundas ou grandes conflitos.
Entender as afinidades astrológicas ajuda a viver relações mais conscientes.
Quer saber com quem você combina e de quem é melhor manter distância? Confira abaixo as combinações mais harmônicas e as mais complicadas do Zodíaco:
Áries
Sedutor e cheio de energia, o ariano adora desafios e é movido pela paixão.
- Combina com: Leão, Touro e Sagitário.
- Não combina com: Câncer, por serem muito independentes, e Escorpião, que tende a querer prender o ariano, livre por natureza.
Touro
Carinhoso e sensual, o taurino valoriza estabilidade e segurança emocional — o que às vezes o faz parecer possessivo.
- Combina com: Câncer, Virgem e Peixes.
- Passe longe: Gêmeos, pois os geminianos são reservados em relação aos sentimentos, enquanto Touro precisa de certezas.
Gêmeos
Curiosos e intensos, os geminianos vivem o momento e agem por impulso.
- Combina com: Leão, Áries e Escorpião.
- Passe longe: Câncer, já que a sensibilidade canceriana busca amor eterno e estabilidade.
Câncer
O mais emotivo do zodíaco, o canceriano está sempre em busca de um amor verdadeiro.
- Combina com: Touro, Peixes e Capricórnio.
- Passe longe: Leão, que apesar de afetuoso, tende a ser egoísta e nem sempre retribui o carinho.
Leão
Carismático e vaidoso, o leonino gosta de ser o centro das atenções e precisa de reciprocidade afetiva.
- Combina com: Áries, Sagitário e Libra.
- Passe longe: Virgem, que tem dificuldade em demonstrar sentimentos e não costuma bajular.
Virgem
Metódico e reservado, o virginiano pode demorar a demonstrar afeto, mas é fiel e leal.
- Combina com: Touro, Capricórnio e Câncer.
- Passe longe: Gêmeos, que é espontâneo e imprevisível, o oposto do virginiano planejador.
Libra
Tolerante e diplomático, o libriano busca equilíbrio e evita conflitos — até quando precisa engolir defeitos alheios.
- Combina com: Gêmeos, Sagitário e Áries.
- Passe longe: Virgem, que tende a criticar e reclamar em excesso, cansando o libriano.
Escorpião
Intenso e misterioso, o escorpiano é o signo mais sexual do zodíaco, mas também ciumento e controlador.
- Combina com: Câncer, Capricórnio e Peixes.
- Passe longe: Áries, já que o jeito possessivo de Escorpião entra em choque com a liberdade ariana.
Sagitário
Alegre, aventureiro e otimista, o sagitariano odeia rotina e adora novidade.
- Combina com: Leão, Aquário e Gêmeos.
- Passe longe: Câncer, que prefere segurança emocional e estabilidade.
Capricórnio
Teimoso e reservado, o capricorniano busca relacionamentos maduros, profundos e estáveis.
- Combina com: Virgem, Touro e Câncer.
- Passe longe: Áries, já que o ariano é intenso e impulsivo, enquanto o capricorniano prefere se resguardar.
Aquário
Livre e criativo, o aquariano foge de cobranças e se irrita com pessoas controladoras.
- Combina com: Gêmeos, Sagitário e Áries.
- Passe longe: Touro, que é o mestre das cobranças.
Peixes
Romântico e sensível, o pisciano teme ser traído e tem dificuldade em confiar de imediato.
- Combina com: Câncer, Virgem e Touro.
- Passe longe: Gêmeos, cujo jeito liberal e desapegado desperta insegurança.
