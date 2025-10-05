Lua cheia traz sensação de urgência; veja a previsão para o seu signo

A segunda semana de outubro começa intensa, marcada pela Lua cheia em Áries, no dia 7. As emoções estão à flor da pele e aumenta a sensação de urgência em tudo. Queremos respostas rápidas, resultados imediatos e até os afetos podem vir acompanhados de ansiedade.

Atividades físicas, trabalhos que exigem coragem ou aquela tarefa que vem sendo adiada podem ser ótimos canais para descarregar o excesso de tensão.

O modo como nos comunicamos também ganha evidência. Há uma inclinação a falar de forma impulsiva ou a repetir velhos pensamentos que não nos levam a lugar algum. Por isso, antes de reagir, vale respirar, ouvir o outro e dar espaço para visões diferentes.

Não será uma boa remoer assuntos do passado, medos, angústias ou desconfianças sem fundamento.

Tempo para respirar

Do dia 08 ao dia 10, o tom se torna mais leve. As relações ganham espaço, inclusive no trabalho, sendo uma boa fase para colaborar, compartilhar e também se permitir ter prazer e diversão. A organização financeira pode ser favorecida, então vale revisitar o fluxo de gastos, planejar e ajustar prioridades.