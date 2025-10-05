Lua cheia traz sensação de urgência; veja a previsão para o seu signo
A segunda semana de outubro começa intensa, marcada pela Lua cheia em Áries, no dia 7. As emoções estão à flor da pele e aumenta a sensação de urgência em tudo. Queremos respostas rápidas, resultados imediatos e até os afetos podem vir acompanhados de ansiedade.
Atividades físicas, trabalhos que exigem coragem ou aquela tarefa que vem sendo adiada podem ser ótimos canais para descarregar o excesso de tensão.
O modo como nos comunicamos também ganha evidência. Há uma inclinação a falar de forma impulsiva ou a repetir velhos pensamentos que não nos levam a lugar algum. Por isso, antes de reagir, vale respirar, ouvir o outro e dar espaço para visões diferentes.
Não será uma boa remoer assuntos do passado, medos, angústias ou desconfianças sem fundamento.
Tempo para respirar
Do dia 08 ao dia 10, o tom se torna mais leve. As relações ganham espaço, inclusive no trabalho, sendo uma boa fase para colaborar, compartilhar e também se permitir ter prazer e diversão. A organização financeira pode ser favorecida, então vale revisitar o fluxo de gastos, planejar e ajustar prioridades.
Já no fim de semana, o clima muda novamente. A tendência é de um maior distanciamento emocional, certa frieza ou até carência. Por isso, encontros mais íntimos e reservados vão funcionar melhor do que grandes socializações.
O essencial é não forçar situações, mas priorizar o que transmite segurança.
Áries (21/03 a 20/04)
Os ânimos estão exaltados e as emoções à flor da pele. Você corre o risco de agir por impulso ou de ser imprudente. Leia mais.
Touro (21/04 a 20/05)
No trabalho, ter flexibilidade será a chave. Evite disputas e jogue com estratégia. Leia mais.
Gêmeos (21/05 a 20/06)
Será importante manter a calma nas interações, mesmo que sinta segurança o suficiente para defender suas ideias. Leia mais.
Câncer (21/06 a 21/07)
Procure evitar atitudes movidas por ciúmes ou desconfiança e modere a intensidade nas relações. Leia mais.
Leão (22/07 a 22/08)
As relações, sobretudo as afetivas, podem passar por uma espécie de auditoria. Porém, evite manipulações. Leia mais.
Virgem (23/08 a 22/09)
A saúde pede atenção, sendo uma boa fase para abandonar de vez hábitos prejudiciais. Leia mais.
Libra (23/09 a 22/10)
Nas finanças, o momento pede cautela: evite gastos impulsivos e decisões apressadas. Leia mais.
Escorpião (23/10 a 21/11)
No fim da semana, o clima se torna mais favorável para boas conexões em grupos e equipes. Leia mais.
Sagitário (22/11 a 21/12)
O início da semana pode trazer emoções intensas e pressa para agir, mas será essencial controlar a impulsividade. Leia mais.
Capricórnio (22/12 a 20/01)
Nas finanças, a recomendação é ter cautela: faça escolhas dentro do orçamento e evite compras por impulso. Leia mais.
Aquário (21/01 a 19/02)
No ambiente profissional, diferenças de opinião podem gerar atritos, então defenda suas ideias. Leia mais.
Peixes (20/02 a 20/03)
O início da semana pode trazer preocupações financeiras e inseguranças em relação ao futuro. Leia mais.
As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal, e Márcia Fernandes chega para completar a cobertura do céu.
