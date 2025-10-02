Sol em Libra incentiva busca por equilíbrio nas relações; o amor em outubro

Neste período, vale a pena evitar grandes decisões ou mudanças drásticas nos relacionamentos e até na aparência. O ideal é nutrir o que traz prazer, acolher o corpo e se reconectar com atividades que realmente fazem bem.

Conversas honestas, reencontros e mudanças positivas no campo afetivo podem surgir no dia 14, quando Vênus faz aspectos fluentes com Urano e Plutão. O amor recupera a vitalidade e abre espaço para encontros mais leves, criativos e até libertadores.

Será um ótimo momento para quebrar a rotina, experimentar coisas novas ou até encerrar vínculos que já não trazem crescimento. Mais do que estar junto, é tempo de compartilhar visões de mundo. O diálogo e a troca intelectual devem fortalecer os laços.

Construção conjunta

A Lua nova do dia 21, em Libra, reforça o tema das parcerias. Relações que prezam pela reciprocidade, pela construção conjunta e pelo respeito mútuo ganham força. É uma lunação que inspira novos começos no campo afetivo e novos capítulos dentro de relações já existentes.

Entre os dias 24 e 29, Mercúrio forma boas conexões que ampliam a clareza das conversas. É um período excelente para abrir o coração, falar sobre sentimentos, ajustar acordos e repensar padrões. Relações saudáveis podem se aprofundar e vínculos desgastados podem, finalmente, passar por conversas necessárias.