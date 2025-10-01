Mês de intensidade, revelações e mudanças; a previsão do céu em outubro

Outubro começa sob a energia da Lua crescente, pedindo movimento, decisões e mais clareza sobre os rumos que queremos seguir. No entanto, três planetas seguem retrógrados — Saturno, Urano e Netuno, lembrando que os caminhos ainda estão em revisão.
Nem tudo é definitivo e será preciso acompanhar os projetos de perto, identificando obstáculos e ajustes necessários.
Logo nas primeiras semanas, a atenção recai sobre conversas e negociações. Será essencial administrar bem o tempo e não assumir compromissos que ainda não é possível sustentar. Ouvir com presença, respeitar opiniões e falar quando realmente for necessário será fundamental.
No dia 6, Mercúrio ingressa no signo de Escorpião, trazendo mais profundidade às trocas e análises.
No dia seguinte, a Lua cheia em Áries acentua a necessidade de encarar verdades e intenções ocultas. Palavras, contratos e até comentários casuais ganham intensidade, revelando o que estava escondido.
O dia 8 traz um sopro de leveza. Vênus em harmonia com Júpiter favorece acordos, parcerias e reconciliações. No entanto, esse equilíbrio é testado logo em seguida.
No dia 11, Vênus em tensão com Saturno pode pesar as relações, lembrando de limites e cobranças. Podemos nos perceber mais críticos e enxergando a realidade nua e crua. Será importante pegar leve.
Vênus chega em Libra no dia 13, um de seus domicílios. Porém, encontra Netuno em aspecto desafiador. Ilusões amorosas ou idealizações podem nublar escolhas.
A boa notícia é que, logo depois, Vênus se alinha a Urano e Plutão, trazendo inovação, libertação de padrões e a chance de resgatar o brilho em vínculos e na autoestima.
A recomendação, especialmente para a segunda semana, é tomar cuidado com obsessões mentais e confrontos desnecessários. Se a mente insistir em ciclos negativos, práticas como meditação, exercícios ou atividades criativas devem ajudar a aliviar.
No dia 21, a Lua nova em Libra inaugura um ciclo voltado aos relacionamentos, ressaltando a importância de equilibrar acordos, observar o impacto das pessoas em nossa vida e refletir sobre a autonomia dentro das conexões.
Netuno retorna ao signo de Peixes no dia 22, fortalecendo a intuição, a sensibilidade e a sensação de pertencimento a algo maior. É um convite para a compaixão e a inspiração.
No dia 23, o Sol ingressa em Escorpião, inaugurando uma fase de intensidade emocional e transformações profundas. É tempo de deixar versões antigas para trás e dar espaço ao que pulsa com verdade.
No entanto, já no dia 24, o Sol em tensão com Plutão alerta para embates de poder e manipulações. O melhor caminho é evitar confrontos diretos e praticar o desapego.
Ao mesmo tempo, Mercúrio em bom aspecto com Saturno oferece clareza e foco, ajudando a organizar ideias e encontrar soluções sólidas para problemas que pareciam sem saída.
Certas posturas que acreditamos ser parte essencial de nós podem já não nos servir. Esse movimento tende a ser desafiador, mas também profundamente restaurador.
O mês se encerra com a Lua crescente em Aquário e Mercúrio em Sagitário, marcando um período de expansão. A energia se torna mais otimista, favorecendo novas perspectivas, aprendizados e uma visão mais ampla sobre os caminhos que se abrem.
Outubro, portanto, é um mês de intensidade, revelações e mudanças de rota. Ele nos pede coragem para encarar verdades, flexibilidade para rever planos e sabedoria para transformar o que já não faz sentido.
Mergulharemos fundo em nossas emoções e, para isso, precisaremos estar ancorados para não nos perdemos de nossos objetivos mais importantes.
