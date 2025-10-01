Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

Logo nas primeiras semanas, a atenção recai sobre conversas e negociações. Será essencial administrar bem o tempo e não assumir compromissos que ainda não é possível sustentar. Ouvir com presença, respeitar opiniões e falar quando realmente for necessário será fundamental.

No dia 6, Mercúrio ingressa no signo de Escorpião, trazendo mais profundidade às trocas e análises.

No dia seguinte, a Lua cheia em Áries acentua a necessidade de encarar verdades e intenções ocultas. Palavras, contratos e até comentários casuais ganham intensidade, revelando o que estava escondido.

O dia 8 traz um sopro de leveza. Vênus em harmonia com Júpiter favorece acordos, parcerias e reconciliações. No entanto, esse equilíbrio é testado logo em seguida.

No dia 11, Vênus em tensão com Saturno pode pesar as relações, lembrando de limites e cobranças. Podemos nos perceber mais críticos e enxergando a realidade nua e crua. Será importante pegar leve.