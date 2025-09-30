Força para avançar: as bombas astrológicas de outubro, por Márcia Sensitiva

Outubro chega trazendo uma energia de ação e decisão, perfeita para transformar planos em realidade. Este é um mês para dar continuidade ao que já foi iniciado, com clareza e estratégia para consolidar metas importantes.
Ao mesmo tempo, será essencial filtrar os estímulos e organizar os pensamentos para não se dispersar. Outubro pede determinação para trabalhar metas de longo prazo e confiança para avançar.
A seguir, confira as previsões para cada signo segundo a astróloga e sensitiva Márcia Fernandes.
Abaixo, veja os destaques das previsões:
Áries
Se está empregado, você se sentirá valorizado e essa sensação elevará sua autoconfiança, favorecendo a expansão dos seus horizontes. Grandes oportunidades poderão surgir através de seus contatos.
No campo emocional, a harmonia virá ao seu encontro e a vida emocional fluirá de forma alegre, principalmente ao lado de sua outra metade.
Sua saúde mental estará ótima e sua energia em alta. No entanto, o mês também traz risco de doenças do sistema respiratório, como resfriados ou gripes. Proteja-se.
Touro
Antigos compromissos financeiros podem precisar ser revisados e reajustados, por isso busque se antecipar e resolver tudo com facilidade. As oportunidades estarão diretamente ligadas à ampliação dos seus conhecimentos.
Um amor do passado poderá retornar de forma inesperada, seja durante uma viagem, seja por mensagem. Se comprometido, será um período para resolver situações pendentes a dois.
Sua saúde estará boa e pode melhorar ainda mais com massagens e cuidados para garantir melhor a sustentação.
Gêmeos
Você se sentirá confiante e em notório progresso, sempre um passo à frente das tendências do mercado. Se busca emprego, será importante pesquisar com atenção, pois embora surjam muitas oportunidades, algumas podem trazer mais prejuízo do que ganhos.
Se solteiro, o mês promete aventuras e encontros que vão mexer com o coração. Um romance poderá surgir por meio de amigos ou durante uma viagem inesperada.
Sua saúde exigirá mais atenção, pois pequenos sustos podem ocorrer. Nada grave, mas um aviso para cuidar melhor de si e abandonar velhos hábitos.
Câncer
O mês será próspero, com bom retorno financeiro e oportunidade de alinhar interesses pessoais e profissionais com sócios ou superiores. O período também será favorável para novas contratações.
Seus impulsos amorosos e poder de sedução estarão em alta. Dê o primeiro passo para viver bons momentos. Se comprometido, perceberá um certo distanciamento do par. Invista na relação e demonstre afeto.
Sua saúde estará boa, assim como sua aparência e magnetismo — que estarão especialmente atraentes.
Leão
Se está empregado, reserve um tempo para traçar novas metas e refletir sobre o que deseja. Se busca emprego, sua imagem será determinante para seu sucesso.
Uma energia poderosa e conquistadora aumentará seu charme, favorecendo novos romances. Se comprometido, a relação será marcada por harmonia e paixão.
Sua saúde exigirá mais atenção e cautela para evitar pequenas contusões que, sem os devidos cuidados, podem trazer complicações.
Virgem
Se está empregado, será um mês de transformações e conquistas. Alguns sonhos se concretizarão, enquanto novos objetivos ganharão força.
Se solteiro, alguém especial poderá surgir e provocar paixão à primeira vista. Mesmo com tanta intensidade, permita que as coisas aconteçam no ritmo certo.
Sua saúde dependerá de como você lida com as emoções. Em situações em que não souber o que dizer, escolha o silêncio.
Libra
Se está empregado, este será o momento ideal para avançar nos planos de carreira e aproveitar as oportunidades. Você contará com a simpatia de superiores e amigos influentes.
Se solteiro, uma energia favorável abrirá caminhos para conhecer alguém com potencial de romance duradouro. Se comprometido, sentimentos e desejos estarão alinhados.
Deixe o estresse e a pressão do trabalho para trás. Isso favorece seu bem-estar e a energia dedicada à vida amorosa.
Escorpião
Se está empregado, elimine atitudes e estratégias desnecessárias, concentrando-se apenas no essencial. Esse foco será a chave para o sucesso. Festas e reuniões sociais podem abrir portas profissionais.
Se solteiro, sua energia emocional e criativa estará em alta, favorecendo um encontro intenso e magnético. Se comprometido, a admiração mútua fortalecerá ainda mais o vínculo.
A saúde melhora gradualmente, mas ainda exige descanso e momentos de relaxamento. Boas notícias chegam para quem enfrenta problemas de saúde.
Sagitário
Será necessário ter mais cautela e paciência, pois o trabalho exigirá mais esforço para manter seu estilo de vida. Em breve, tudo se estabilizará e você pode até se divertir enquanto aumenta os ganhos.
Um encontro especial poderá acontecer durante uma viagem ou período de férias. Uma pessoa jovem e espirituosa despertará seu interesse. Se comprometido, o amor combinará paixão e ternura, trazendo harmonia e tranquilidade.
Sua saúde estará melhor, mas ainda requer atenção. Faça um check-up para garantir o equilíbrio.
Capricórnio
Será um mês de mudanças na forma de conduzir o trabalho e de se projetar para os outros. Se busca emprego, novas direções e interesses surgirão, levando a oportunidades em áreas diferentes.
O romance estará em alta, mas não descuide da atenção necessária ao seu par. Caso esteja só, encontros serão decisivos, podendo resultar em algo sério.
Manter a saúde vai além do corpo físico. Reserve tempo para descansar e cuidar da paz interior.
Aquário
Se está empregado, sua criatividade e vontade de crescer estarão em evidência, atraindo experiências positivas e reconhecimento. Se busca emprego, o bem-estar financeiro virá através da ajuda e boa vontade de outras pessoas. Valorize seus contatos.
Sua vida amorosa estará movimentada. Atente-se, pois um encontro inesperado pode acontecer. Se está comprometido, o clima será romântico e aberto a novas experiências.
Sua saúde estará excelente, com energia física abundante e equilíbrio mental.
Peixes
Se está empregado, suas habilidades serão reconhecidas, mas será preciso investir tempo, dinheiro e esforço para consolidar resultados. Se busca emprego, um novo trabalho surgirá com melhores condições e remuneração satisfatória.
Quem busca um relacionamento sério poderá ter seu desejo atendido com um encontro importante. Quem está comprometido terá a relação protegida, repleta de cumplicidade e sensualidade. Vale manter os pés no chão para evitar expectativas excessivas.
Sua saúde estará excelente, mas procure descansar e relaxar mais. Proteja-se das energias externas que nem sempre são positivas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.