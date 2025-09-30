Força para avançar: as bombas astrológicas de outubro, por Márcia Sensitiva

Outubro chega trazendo uma energia de ação e decisão, perfeita para transformar planos em realidade. Este é um mês para dar continuidade ao que já foi iniciado, com clareza e estratégia para consolidar metas importantes.

Ao mesmo tempo, será essencial filtrar os estímulos e organizar os pensamentos para não se dispersar. Outubro pede determinação para trabalhar metas de longo prazo e confiança para avançar.

A seguir, confira as previsões para cada signo segundo a astróloga e sensitiva Márcia Fernandes.