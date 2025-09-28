Mercúrio amplia nossa visão de futuro; veja a previsão para o seu signo
O céu da semana traz energia de ação e resolução, ideal para colocar em prática o que foi planejado ao longo do mês. O período favorece decisões firmes, mas estratégicas, favorecendo a consolidação de projetos já em andamento.
Mercúrio se destaca ao formar bons aspectos com Netuno e Plutão, estimulando reflexões, pesquisas e temas complexos. No dia 29, o planeta ingressa em Sagitário, ampliando a visão de futuro e trazendo mais entusiasmo para novas ideias.
Essa movimentação incentiva atividades que despertem a imaginação e a criatividade, mas será importante filtrar os estímulos para não se dispersar.
Resiliência para seguir
Existe tendência a pensar rapidamente e falar de forma atropelada, o que pode dificultar a comunicação. Por isso, a dica é organizar os pensamentos antes de apresentá-los ao mundo.
Marte também ganha destaque, em sintonia com Júpiter e Saturno, garantindo energia, disciplina e paciência. Essa combinação indica uma semana favorável para trabalhar com metas de longo prazo, consolidar iniciativas e buscar reconhecimento.
É hora de direcionar a energia para o que realmente importa, com foco e determinação.
A clareza mental e a motivação serão essenciais para organizar os próximos passos e avançar. Encerramos o mês com força, resiliência e mais confiança para continuar construindo.
Áries (21/03 a 20/04)
Touro (21/04 a 20/05)
Gêmeos (21/05 a 20/06)
Câncer (21/06 a 21/07)
Leão (22/07 a 22/08)
Virgem (23/08 a 22/09)
Libra (23/09 a 22/10)
Escorpião (23/10 a 21/11)
Sagitário (22/11 a 21/12)
Capricórnio (22/12 a 20/01)
Aquário (21/01 a 19/02)
Peixes (20/02 a 20/03)
