Mercúrio amplia nossa visão de futuro; veja a previsão para o seu signo

O céu da semana traz energia de ação e resolução, ideal para colocar em prática o que foi planejado ao longo do mês. O período favorece decisões firmes, mas estratégicas, favorecendo a consolidação de projetos já em andamento.

Mercúrio se destaca ao formar bons aspectos com Netuno e Plutão, estimulando reflexões, pesquisas e temas complexos. No dia 29, o planeta ingressa em Sagitário, ampliando a visão de futuro e trazendo mais entusiasmo para novas ideias.

Essa movimentação incentiva atividades que despertem a imaginação e a criatividade, mas será importante filtrar os estímulos para não se dispersar.

Resiliência para seguir

Existe tendência a pensar rapidamente e falar de forma atropelada, o que pode dificultar a comunicação. Por isso, a dica é organizar os pensamentos antes de apresentá-los ao mundo.

Marte também ganha destaque, em sintonia com Júpiter e Saturno, garantindo energia, disciplina e paciência. Essa combinação indica uma semana favorável para trabalhar com metas de longo prazo, consolidar iniciativas e buscar reconhecimento.