Márcia Sensitiva explica como o mapa astral indica sorte nos jogos

Você conhece alguém que tem sorte no jogo? A astrologia pode ajudar a entender porque algumas pessoas têm mais chances de ganhar do que outras. É o que explica Márcia Fernandes, astróloga e sensitiva.
O principal indicador que devemos ter atenção é a casa 5, no mapa astral. Ela rege a fertilidade, o namoro e os filhos, mas também os investimentos de risco e a sorte para os jogos.
"Se esta casa for regida pelos signos de Touro, Leão ou Sagitário, a pessoa tem uma facilidade maior para os jogos. Sol ou Júpiter nesse local também indicam boa sorte", diz a sensitiva.
Existem ainda trânsitos astrológicos, que são os movimentos entre os planetas dentro do nosso mapa natal, que podem simbolizar momentos mais favoráveis para ganhos.
São eles:
- Sol ou Vênus em trígono com Júpiter;
- Sol ou Vênus em sextil com Júpiter;
- Sol ou Vênus em conjunção com Júpiter;
- Se estes planetas estiverem nos signos de Touro, Leão e Sagitário ou transitando pela Casa 5, as chances serão maiores.
"Se tivermos os seguintes trânsitos, podemos dizer que temos uma boa estrela da sorte e, com certeza, valerá a pena fazer uma fezinha ao longo da vida", declara Márcia.
Por outro lado, ter a casa 5 regida por Virgem restringe as possibilidades de ganhos por sorte, bem como a existência de muitos planetas retrógrados nesta casa.
