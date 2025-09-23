Márcia Sensitiva explica como o mapa astral indica sorte nos jogos

Você conhece alguém que tem sorte no jogo? A astrologia pode ajudar a entender porque algumas pessoas têm mais chances de ganhar do que outras. É o que explica Márcia Fernandes, astróloga e sensitiva.

O principal indicador que devemos ter atenção é a casa 5, no mapa astral. Ela rege a fertilidade, o namoro e os filhos, mas também os investimentos de risco e a sorte para os jogos.

"Se esta casa for regida pelos signos de Touro, Leão ou Sagitário, a pessoa tem uma facilidade maior para os jogos. Sol ou Júpiter nesse local também indicam boa sorte", diz a sensitiva.