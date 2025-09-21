Eclipse em Virgem traz alerta importante; veja a previsão para o seu signo

A quarta semana de setembro chega carregada de intensidade. Logo no início, o eclipse solar em Virgem, junto à Lua nova do dia 21, marca um ponto de virada — um verdadeiro divisor de águas. Situações ganham novos contornos, percepções emergem e ajustes se tornam inadiáveis.

O foco principal recai sobre saúde, rotina e a forma como organizamos o dia a dia. É um alerta para cuidar mais do corpo, revisar hábitos e reduzir tanto a autocrítica quanto a cobrança sobre os outros.

O eclipse potencializa essas sensações, trazendo clareza sobre o que precisa ser renovado.

Saber respeitar o próprio ritmo será essencial para que o corpo não sofra com escolhas mal calculadas ou decisões tomadas no calor do momento. Não é tempo de correr ou se afogar em compromissos e promessas.

Relações se fortalecem com diálogo

Nos dias seguintes, a energia se transforma com a entrada do Sol em Libra e de Marte em Escorpião, no dia 22. O clima se torna intenso e estratégico, favorecendo ações mais direcionadas e com maior resistência.