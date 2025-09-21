Eclipse em Virgem traz alerta importante; veja a previsão para o seu signo
A quarta semana de setembro chega carregada de intensidade. Logo no início, o eclipse solar em Virgem, junto à Lua nova do dia 21, marca um ponto de virada — um verdadeiro divisor de águas. Situações ganham novos contornos, percepções emergem e ajustes se tornam inadiáveis.
O foco principal recai sobre saúde, rotina e a forma como organizamos o dia a dia. É um alerta para cuidar mais do corpo, revisar hábitos e reduzir tanto a autocrítica quanto a cobrança sobre os outros.
O eclipse potencializa essas sensações, trazendo clareza sobre o que precisa ser renovado.
Saber respeitar o próprio ritmo será essencial para que o corpo não sofra com escolhas mal calculadas ou decisões tomadas no calor do momento. Não é tempo de correr ou se afogar em compromissos e promessas.
Relações se fortalecem com diálogo
Nos dias seguintes, a energia se transforma com a entrada do Sol em Libra e de Marte em Escorpião, no dia 22. O clima se torna intenso e estratégico, favorecendo ações mais direcionadas e com maior resistência.
É uma boa oportunidade para repensar posturas e se posicionar com firmeza, sem perder de vista a diplomacia. O céu lembra que impor não é o mesmo que convencer, e que relações se fortalecem com diálogo verdadeiro e respeito.
Ao longo da semana, as conversas se tornam o ponto-chave para reduzir tensões e construir pontes. Mesmo diante de divergências, abrir-se para escutar e enxergar o outro fará toda a diferença.
Os últimos dias pedem atenção redobrada: assuntos ligados a poder, impaciência ou revelações inesperadas podem surgir. Será essencial evitar decisões precipitadas e buscar clareza antes de qualquer atitude definitiva.
Esta é uma semana de mudanças e revelações, mas também de oportunidades para fortalecimento, desde que haja flexibilidade, empatia e sabedoria para agir no momento certo.
Áries (21/03 a 20/04)
É hora de reconhecer excessos, pausar quando necessário e estabelecer limites claros para não se desgastar. Leia mais.
Touro (21/04 a 20/05)
Tensões em relacionamentos podem gerar disputas ou cobranças. Não deixe que a insegurança fale mais alto. Leia mais.
Gêmeos (21/05 a 20/06)
É uma semana que pede menos sobrecarga e mais conexão com o que sustenta sua personalidade. Leia mais.
Câncer (21/06 a 21/07)
Questões familiares pedem atenção e ajustes, mas o diálogo sincero trará caminhos de acolhimento. Leia mais.
Leão (22/07 a 22/08)
Temas familiares ou de parcerias podem gerar disputas de poder, exigindo mais firmeza da sua parte. Leia mais.
Virgem (23/08 a 22/09)
O eclipse, que acontece em seu signo, traz uma virada pessoal. Reforce sua confiança silenciando a autocrítica. Leia mais.
Libra (23/09 a 22/10)
O descanso e o silêncio tornam-se ferramentas importantes de cura. Olhe com carinho para si. Leia mais.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Reflita se algumas conexões ainda fazem sentido e valorize relações que acrescentam, se afastando daquelas que pesam. Leia mais.
Sagitário (22/11 a 21/12)
É uma boa fase para encerrar o que não acrescenta e preparar terreno para projetos futuros. Leia mais.
Capricórnio (22/12 a 20/01)
Assuntos ligados a dinheiro ou amizades devem gerar tensões, exigindo clareza e limites. Leia mais.
Aquário (21/01 a 19/02)
A semana pede coragem para encarar o que estava escondido e disposição para transformar o que não serve mais. Leia mais.
Peixes (20/02 a 20/03)
Relações de confiança tendem a se fortalecer, enquanto vínculos frágeis podem se dissolver naturalmente. Leia mais.
As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal, e Márcia Fernandes chega para completar a cobertura do céu.
