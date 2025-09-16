UniversaUOL
Márcia Sensitiva: Quíron mostra maior ferida e poder de cura no mapa astral

Você já ouviu falar em Quíron? Na astrologia, esse ponto do mapa revela feridas emocionais profundas e, ao mesmo tempo, dons especiais que podem ser usados para curar e ajudar outras pessoas. A sensitiva e astróloga Márcia Fernandes explica que, apesar de ainda ser pouco explorado pelos astrólogos, Quíron indica a área da vida em que sentimos dor constante e também onde carregamos grande sabedoria e poder de transformação.

A origem do curador ferido

Na mitologia, Quíron é o rei dos centauros, conhecido por sua inteligência, habilidades médicas e capacidade de cura. O paradoxo é que, após ser ferido acidentalmente por uma flecha de Hércules, ele jamais consegue curar a própria ferida, mesmo sendo imortal. Essa história simboliza a essência de Quíron: aquilo que nos machuca, mas que nos torna capazes de guiar os outros.

O convite de Quíron

Segundo Márcia Sensitiva, compreender onde Quíron atua no seu mapa é um passo importante para transformar dor em aprendizado. "Ele mostra a ferida que não se cura, mas que nos ensina a curar o mundo", afirma.

Quíron nas casas astrológicas

No mapa astral, a casa em que Quíron está localizado indica onde sentimos nossa ferida mais profunda e, ao mesmo tempo, onde podemos desenvolver talentos únicos.

  • Casa 1: dificuldade em se conhecer e agir em benefício próprio.
  • Casa 2: baixa autoestima e desafios para valorizar conquistas.
  • Casa 3: insegurança na comunicação e medo de se expressar.
  • Casa 4: bloqueios emocionais ligados à infância e à família.
  • Casa 5: medo de amar, criar ou ter filhos.
  • Casa 6: desequilíbrio entre rigidez e autoindulgência, afetando saúde e rotina.
  • Casa 7: insegurança em relacionamentos e busca por parceiros ideais.
  • Casa 8: traumas, perdas e tendência ao controle ou à autodestruição.
  • Casa 9: conflitos entre crenças herdadas e aprendizados de vida.
  • Casa 10: necessidade de reconhecimento, mas dificuldade em alcançar metas.
  • Casa 11: tensão entre liberdade pessoal e aceitação social.
  • Casa 12: sentimento de culpa, medo de compromisso e comportamento instável.

Quíron nos signos e a saúde

Márcia Fernandes lembra que a posição de Quíron também pode indicar pontos de fragilidade física. Por exemplo:

  • Áries: cabeça, nariz, dentes e orelhas.
  • Touro: garganta, boca e pescoço.
  • Gêmeos: sistema respiratório.
  • Câncer: estômago, esôfago e fígado.
  • Leão: pâncreas, coração e circulação.
  • Virgem: intestino, fígado e baço.
  • Libra: rins, próstata e bexiga.
  • Escorpião: órgãos genitais, bexiga, uretra e ânus.
  • Sagitário: quadris, bexiga, fígado e pressão arterial.
  • Capricórnio: ossos e articulações.
  • Aquário: pernas e tornozelos.
  • Peixes: pés e sistema imunológico e linfático.

