Márcia Sensitiva: Quíron mostra maior ferida e poder de cura no mapa astral

Você já ouviu falar em Quíron? Na astrologia, esse ponto do mapa revela feridas emocionais profundas e, ao mesmo tempo, dons especiais que podem ser usados para curar e ajudar outras pessoas. A sensitiva e astróloga Márcia Fernandes explica que, apesar de ainda ser pouco explorado pelos astrólogos, Quíron indica a área da vida em que sentimos dor constante e também onde carregamos grande sabedoria e poder de transformação.

A origem do curador ferido

Na mitologia, Quíron é o rei dos centauros, conhecido por sua inteligência, habilidades médicas e capacidade de cura. O paradoxo é que, após ser ferido acidentalmente por uma flecha de Hércules, ele jamais consegue curar a própria ferida, mesmo sendo imortal. Essa história simboliza a essência de Quíron: aquilo que nos machuca, mas que nos torna capazes de guiar os outros.

O convite de Quíron

Segundo Márcia Sensitiva, compreender onde Quíron atua no seu mapa é um passo importante para transformar dor em aprendizado. "Ele mostra a ferida que não se cura, mas que nos ensina a curar o mundo", afirma.