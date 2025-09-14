Poder do céu surpreende? 'Astrologia não é crença, simplesmente funciona'

Para Debra, astrologia promove consciência, individualidade e faz você pensar por si mesmo. É como um convite para nos apaixonarmos pelo nosso próprio destino, especialmente ao compreender todo nosso potencial e as possibilidades que temos. Por também ser psicóloga, Debra une as áreas e as vê como caminhos para desvendar uma personalidade, como se a astrologia fosse um primeiro atalho e o aprofundamento cresce com a análise, fazendo com que o combo das duas juntas seja muito especial para autoconhecimento.

Ou seja, ao fazer seu mapa, estudar astrologia e fazer terapia, você está trabalhando para nomear seus gremlings e tentar domá-los, ou ao menos encontrar recursos conscientes para que eles virem aliados e não vilãos.

Outro ponto importante do livro é falar sobre a importância de Saturno. Para ela, ele é nossa grande lição de vida e, como Sol e Lua, é um ponto de destaque. Ela reforçou que não temos como não gostar de nosso Saturno - e eu concordo plenamente. Sem Saturno, sequer ficaríamos em pé, afinal, ele rege todas as nossas estruturas, internas e externas, como esqueleto, pele ou cabelo, assim como a estrutura emocional e, como nos ensina Debra, aponta nossa grande lição de vida. Sem falar que ele fala sobre o tempo e nossa relação com ele. Ou seja, é essencial em nossa vida.

Para autora, a astrologia é como uma boa mãe, que te abraça e diz que você é assim e que vai ser assim e que está tudo bem. E eu reforço: sabendo quem somos e as possibilidades que temos, fica muito mais fácil fazer boas escolhas e tomar as melhores decisões.

Em um mundo cada vez mais caótico, a Astrologia conta sobre nosso propósito. Enquanto seu gremling te diz algo ruim, a astrologia te ajuda a saber quem você é e dá consciência para tomar decisão. Por isso Debra decidiu escrever esse livro, para deixar esse legado, contando para as pessoas sobre o quanto a astrologia pode ajudar.