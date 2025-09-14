Poder do céu surpreende? 'Astrologia não é crença, simplesmente funciona'
Você acredita em Astrologia? Eu não acredito. Nem a astróloga Debra Silverman, que está lançando o livro com o exato nome: 'Eu não acredito em Astrologia'.
O título não poderia ser mais perfeito dentro do universo da astrologia, já que esta é uma frase que escutamos com frequência. Em geral eu respondo: 'nem eu, afinal, astrologia não é uma questão de crença, ela simplesmente funciona'. O livro da Debra trata-se disso.
Tive o prazer de entrevistar a autora, a convite da editora, para falar sobre o livro e, claro, sobre Astrologia. Nosso papo começou quando avisei que meu inglês não era perfeito, falei que era uma insegurança que vinha do meu ascendente e Lua em Virgem, e ela já começou dizendo que, na verdade, isso é coisa do meu gremling. Você conhece essa palavra? Gremling é uma voz interior que está sempre pronta para falar que não somos bons em alguma coisa, e essa explicação é uma das partes mais fantásticas do livro, quando Debra apresenta caminhos para conhecer e desligar essas vozes.
Para Debra, astrologia promove consciência, individualidade e faz você pensar por si mesmo. É como um convite para nos apaixonarmos pelo nosso próprio destino, especialmente ao compreender todo nosso potencial e as possibilidades que temos. Por também ser psicóloga, Debra une as áreas e as vê como caminhos para desvendar uma personalidade, como se a astrologia fosse um primeiro atalho e o aprofundamento cresce com a análise, fazendo com que o combo das duas juntas seja muito especial para autoconhecimento.
Ou seja, ao fazer seu mapa, estudar astrologia e fazer terapia, você está trabalhando para nomear seus gremlings e tentar domá-los, ou ao menos encontrar recursos conscientes para que eles virem aliados e não vilãos.
Outro ponto importante do livro é falar sobre a importância de Saturno. Para ela, ele é nossa grande lição de vida e, como Sol e Lua, é um ponto de destaque. Ela reforçou que não temos como não gostar de nosso Saturno - e eu concordo plenamente. Sem Saturno, sequer ficaríamos em pé, afinal, ele rege todas as nossas estruturas, internas e externas, como esqueleto, pele ou cabelo, assim como a estrutura emocional e, como nos ensina Debra, aponta nossa grande lição de vida. Sem falar que ele fala sobre o tempo e nossa relação com ele. Ou seja, é essencial em nossa vida.
Para autora, a astrologia é como uma boa mãe, que te abraça e diz que você é assim e que vai ser assim e que está tudo bem. E eu reforço: sabendo quem somos e as possibilidades que temos, fica muito mais fácil fazer boas escolhas e tomar as melhores decisões.
Em um mundo cada vez mais caótico, a Astrologia conta sobre nosso propósito. Enquanto seu gremling te diz algo ruim, a astrologia te ajuda a saber quem você é e dá consciência para tomar decisão. Por isso Debra decidiu escrever esse livro, para deixar esse legado, contando para as pessoas sobre o quanto a astrologia pode ajudar.
Pedi então que ela deixasse um conselho final, ao que Debra remeteu aos elementos, tema de um livro seu anterior. 'Conheça seus elementos - fogo, terra, ar e água - e lembre que equilibrá-los é a base, não é à toa que eles estão presentes em todas as consultas astrológicas e são a base dos 12 signos. Use as estrelas para se guiar, a astrologia é como uma agenda, se estamos assustados, olhamos para esse arco evolutivo pelo tempo e nos mantemos, assim, acordados, conscientes e confiando nisso'.
