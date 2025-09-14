Começa uma fase de conclusões e limpezas; veja a previsão para o seu signo

A semana começa sob a energia da Lua minguante em Gêmeos, o que já nos dá uma pista de que este é um período de conclusões, limpezas e resoluções. É hora de eliminar o excesso, especialmente mental, para abrir espaço a novas ideias e novas formas de pensar.

O céu pode trazer um certo peso, principalmente porque há tendência de sofrer com estafa mental e dificuldades para organizar pensamentos. A mente pode parecer mais travada, voltada para problemas ou repetições, sem encontrar saídas rápidas. Por isso, será melhor evitar conversas delicadas, assim como tarefas que exijam concentração extrema.

Mensagens, reuniões e até pequenos detalhes burocráticos precisam de atenção redobrada.

Apesar desse início mais exigente, há uma boa sintonia entre desejo e ação, o que favorece encontros, parcerias e movimentos que aproximam. É um momento interessante para cultivar vínculos, apoiar e ser apoiado.

Comunicação diplomática

A partir do dia 18, os ventos começam a mudar: Mercúrio entra em Libra e a comunicação ganha um tom mais diplomático. Ainda assim, no mesmo dia, pode haver confusões, ilusões e mal-entendidos. Nesse cenário, é recomendável manter o foco no presente, sem se perder em expectativas ou fofocas.