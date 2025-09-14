Começa uma fase de conclusões e limpezas; veja a previsão para o seu signo
A semana começa sob a energia da Lua minguante em Gêmeos, o que já nos dá uma pista de que este é um período de conclusões, limpezas e resoluções. É hora de eliminar o excesso, especialmente mental, para abrir espaço a novas ideias e novas formas de pensar.
O céu pode trazer um certo peso, principalmente porque há tendência de sofrer com estafa mental e dificuldades para organizar pensamentos. A mente pode parecer mais travada, voltada para problemas ou repetições, sem encontrar saídas rápidas. Por isso, será melhor evitar conversas delicadas, assim como tarefas que exijam concentração extrema.
Mensagens, reuniões e até pequenos detalhes burocráticos precisam de atenção redobrada.
Apesar desse início mais exigente, há uma boa sintonia entre desejo e ação, o que favorece encontros, parcerias e movimentos que aproximam. É um momento interessante para cultivar vínculos, apoiar e ser apoiado.
Comunicação diplomática
A partir do dia 18, os ventos começam a mudar: Mercúrio entra em Libra e a comunicação ganha um tom mais diplomático. Ainda assim, no mesmo dia, pode haver confusões, ilusões e mal-entendidos. Nesse cenário, é recomendável manter o foco no presente, sem se perder em expectativas ou fofocas.
É um bom dia para criar, sonhar e se inspirar, mas não para assinar papéis ou se comprometer com algo de longo prazo.
No dia 19, o clima melhora. Haverá mais clareza para organizar ideias, estruturar planos e retomar conversas que antes pareciam emperradas. É um momento mais adequado para revisões, novas ideias e ajustes em projetos. Mesmo assim, será importante lembrar que estamos em fim de ciclo e grandes definições ainda devem esperar.
O dia 20 traz a entrada de Vênus em Virgem, mudando a forma como olhamos para prazeres, relacionamentos e finanças. Surge a necessidade de ter mais organização e harmonia na vida prática. É uma boa energia para trazer equilíbrio e ajustes às relações.
Porém, o fim de semana pede cautela: Vênus entra em tensão com Urano e isso pode gerar imprevistos, instabilidades ou até a necessidade de romper com padrões desgastados. O melhor é dar mais espaço e liberdade às relações, priorizando encontros leves e diferentes, que tragam frescor em vez de aprisionamento.
Ao invés de tentar resolver tudo de uma vez, a sabedoria estará em encerrar ciclos, aliviar o mental e deixar espaço para o novo — que se aproxima.
Áries (21/03 a 20/04)
É importante desacelerar para não se perder em distrações ou em palavras ditas no impulso. Leia mais.
Touro (21/04 a 20/05)
A semana pede atenção especial às finanças e à forma como você lida com seus recursos. Leia mais.
Gêmeos (21/05 a 20/06)
Concluir pendências e organizar ideias será essencial para se sentir mais leve. Leia mais.
Câncer (21/06 a 21/07)
Vale não deixar de lado os momentos de pausa e priorizar atividades que tragam tranquilidade mental. Leia mais.
Leão (22/07 a 22/08)
O momento pede escolhas conscientes, principalmente em relação às finanças, e mais simplicidade. Leia mais.
Virgem (23/08 a 22/09)
É hora de encerrar ciclos e revisar metas que já não correspondem ao que deseja para o futuro. Leia mais.
Libra (23/09 a 22/10)
Se as coisas parecerem um pouco confusas, não se force a decidir nada no calor do momento. Leia mais.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Permita-se respeitar seu tempo e fortalecer sua base emocional. É importante dar voz às suas necessidades internas. Leia mais.
Sagitário (22/11 a 21/12)
É um bom momento para reorganizar planos em grupo e trocar ideias que possam se transformar em projetos futuros. Leia mais.
Capricórnio (22/12 a 20/01)
Busque simplificar ao invés de se sobrecarregar e não deixe de lado os sinais que seu corpo apresenta. Leia mais.
Aquário (21/01 a 19/02)
Ao longo dos dias, assuntos íntimos podem vir à tona, pedindo diálogo honesto e clareza nas trocas. Leia mais.
Peixes (20/02 a 20/03)
É um bom momento para fortalecer vínculos, desde que haja diálogo sincero. Leia mais.
As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal, e Márcia Fernandes chega para completar a cobertura do céu.
