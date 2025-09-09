Retorno de Saturno: Márcia Sensitiva conta como ciclo pode mudar sua vida

Você já ouviu falar no retorno de Saturno? Esse movimento astrológico costuma assustar quem se aproxima dos 28 anos. A astróloga e sensitiva Márcia Fernandes explica que esse é um dos ciclos mais importantes da vida. "O retorno de Saturno acontece quando o planeta percorre todo o zodíaco e volta para a mesma posição que ocupava no momento do nosso nascimento. Isso leva cerca de 28 a 29 anos, mas o primeiro retorno é o mais impactante", afirma.

Segundo Márcia, é o período em que muitos percebem a transição definitiva para a vida adulta. "No retorno de Saturno, entendemos que precisamos assumir responsabilidades, pagar contas, cuidar do nosso bem-estar e começar a planejar o futuro. É quando sentimos que o tempo realmente passa", explica.

Destino se cumprindo

Essa fase, marcada pela cobrança interna e externa, pode trazer questionamentos profundos sobre carreira, relacionamentos e propósito de vida. A astróloga lembra que até esse ponto, grande parte das escolhas são feitas antes de sabermos quem realmente somos. Por isso, é comum rever relacionamentos, repensar a profissão e até romper com situações que não fazem mais sentido.