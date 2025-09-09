Retorno de Saturno: Márcia Sensitiva conta como ciclo pode mudar sua vida

Você já ouviu falar no retorno de Saturno? Esse movimento astrológico costuma assustar quem se aproxima dos 28 anos. A astróloga e sensitiva Márcia Fernandes explica que esse é um dos ciclos mais importantes da vida. "O retorno de Saturno acontece quando o planeta percorre todo o zodíaco e volta para a mesma posição que ocupava no momento do nosso nascimento. Isso leva cerca de 28 a 29 anos, mas o primeiro retorno é o mais impactante", afirma.
Segundo Márcia, é o período em que muitos percebem a transição definitiva para a vida adulta. "No retorno de Saturno, entendemos que precisamos assumir responsabilidades, pagar contas, cuidar do nosso bem-estar e começar a planejar o futuro. É quando sentimos que o tempo realmente passa", explica.
Destino se cumprindo
Essa fase, marcada pela cobrança interna e externa, pode trazer questionamentos profundos sobre carreira, relacionamentos e propósito de vida. A astróloga lembra que até esse ponto, grande parte das escolhas são feitas antes de sabermos quem realmente somos. Por isso, é comum rever relacionamentos, repensar a profissão e até romper com situações que não fazem mais sentido.
Em contrapartida, Saturno também pode aproximar pessoas que estavam destinadas a se encontrar. "Pode surgir um relacionamento sério e duradouro nesse período." Apesar das crises, Márcia reforça que o retorno de Saturno coloca a gente de frente com nossos medos, mas também nos mostra que ainda temos tempo de mudar o rumo. É uma oportunidade para alinhar nossa vida ao que realmente importa.
Ela alerta que resistir às transformações pode aumentar o sofrimento. "Segurar um trabalho que deixa você infeliz ou um relacionamento prejudicial só dificulta as coisas. Saturno abala estruturas para que possamos nos fortalecer em um novo alicerce", diz. Por isso, é um momento de coragem, em que é necessário deixar ir aquilo que não contribui mais para o crescimento.
Iniciação
Por mais desafiador que seja, esse trânsito é considerado uma iniciação na vida adulta. "É uma fase que passa, mas que deixa marcas profundas. Saturno ensina como crescer através das responsabilidades, dos relacionamentos, da criação de filhos ou de uma carreira exigente", ressalta.
Para Márcia, o mais importante é compreender que esse momento pode redefinir a trajetória. As dificuldades podem trazer desânimo e desilusão, mas também nos dão a chance de recomeçar com mais clareza e propósito.
