Eclipse nos confronta com lembranças; veja a previsão para o seu signo

A segunda semana de setembro começa sob o impacto de um eclipse lunar em Peixes, no dia 7. Toda Lua cheia costuma intensificar emoções, mas quando isso acontece em Peixes, o efeito é ainda mais profundo. Ficamos mais vulneráveis, mais reativos e mais propensos a perceber o que estava guardado em silêncio.

Sendo um eclipse, esse transbordamento se torna ainda mais evidente, revelando situações que talvez tenham sido negligenciadas. Isso pode se refletir no corpo, trazendo quedas de vitalidade ou na mente, com oscilações de humor e sensibilidade. É um chamado para escutar os sinais, sem empurrar necessidades para depois.

Esse eclipse nos confronta com lembranças do passado, mas nos dá pistas sobre o futuro. É como se portas se abrissem em duas direções para revisitarmos velhas dores ou alegrias e, ao mesmo, vislumbrarmos os próximos capítulos que podem se desenhar. A chave está em não resistir às revelações, mas observar com atenção o que precisa ser curado ou realinhado.

Acolhimento e troca

Com Saturno, que também retomou sua passagem pelo signo de Peixes, a importância de construir bases sólidas para lidar com tanta sensibilidade estará em evidência. É hora de assumir responsabilidades emocionais, sem terceirizar ao outro aquilo que cabe a nós sustentar.