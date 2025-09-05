Eclipses de setembro lembram: é essencial assumir a responsabilidade e agir

Setembro chega com uma atmosfera intensa e transformadora. Logo no início do mês, sentimos o peso e a força de movimentos que ativam o eixo Virgem e Peixes. Esse é o ponto onde nos deparamos com a necessidade de equilibrar razão e sensibilidade, rotina e espiritualidade, trabalho e descanso.
É um período que pede revisões profundas, especialmente porque Saturno, que retornou a Peixes em movimento retrógrado logo no primeiro dia do mês, nos pressiona para que assumamos responsabilidades.
Temporada de eclipses
Essa energia encontra seu auge nos eclipses deste mês: no dia 7, um eclipse lunar em Peixes, e no dia 21, um eclipse solar em Virgem. Cada um, à sua maneira, abre um espaço de percepção e de mudança.
O primeiro mexe com nossas emoções, trazendo à superfície o que estava guardado, negligenciado ou invisível. O segundo ilumina a necessidade de uma reestruturação prática, mostrando que não adianta apenas sonhar ou desejar. Será necessário colocar limites, revisar hábitos e construir novos alicerces.
A temporada virginiana reforça esse chamado. Afinal, Virgem é um signo ligado à saúde, à organização da rotina e ao cuidado com os detalhes que sustentam a vida. É comum que, neste período, as pessoas sintam vontade de agendar exames, reorganizar os horários, prestar atenção à alimentação ou incluir práticas físicas.
Além do corpo, mente e emoções também pedem espaço para pausa e silêncio. Viver no piloto automático pode ter um preço alto e este é o momento de questionar se a forma como estamos vivendo realmente nos nutre.
Feridas e segredos
Os eclipses, intensificados pela Lua, mexem diretamente com nossas águas internas. Eles expõem feridas, revelam segredos e nos colocam diante de aprendizados que não podem mais ser adiados. Às vezes, isso chega em ondas emocionais, outras vezes em mudanças concretas que viram nossa rotina de ponta cabeça.
A intensidade pode assustar, mas ela traz crescimento e sempre aponta para o que precisa ser fortalecido.
O desafio está justamente em não pender demais para um lado só. Virgem nos chama ao pragmatismo, à análise racional, ao foco nos fatos. Peixes, por sua vez, nos convida à entrega, à sensibilidade e à aceitação do que não se controla.
Quando vivemos apenas a qualidade virginiana, corremos o risco de buscar uma perfeição inalcançável e de sufocar a espontaneidade. Quando vivemos apenas a qualidade pisciana, caímos no excesso de romantização ou na fuga das responsabilidades. O equilíbrio entre os dois é o aprendizado que os eclipses vêm nos propor.
A vida pede flexibilidade
Este é um mês no qual você pode se perguntar, como está sua rotina? Ela funciona a seu favor ou contra você? Há pausas suficientes para o descanso? Há espaço para escutar sua intuição? Você tem cuidado do corpo com a mesma atenção que cuida dos seus sonhos?
A vida pede ajustes, mas também flexibilidade. Não basta apenas organizar as tarefas no papel. Será preciso que essa organização sirva para que a vida seja vivida com mais sentido.
Os eclipses de setembro nos lembram que há momentos em que o controle precisa ser afrouxado para que a vida flua. Já em outros, é essencial assumir a responsabilidade e agir.
Aproveitar este ciclo é, acima de tudo, um convite para se purificar. Purificar a rotina, as ideias, os sentimentos. Permitir-se desacelerar, estar mais próximo da natureza e viver com mais autenticidade. Quando encontramos o equilíbrio entre disciplina e entrega, podemos viver de forma muito mais plena.
As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal, e Márcia Fernandes chega para completar a cobertura do céu.
