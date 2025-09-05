Eclipses de setembro lembram: é essencial assumir a responsabilidade e agir

O primeiro mexe com nossas emoções, trazendo à superfície o que estava guardado, negligenciado ou invisível. O segundo ilumina a necessidade de uma reestruturação prática, mostrando que não adianta apenas sonhar ou desejar. Será necessário colocar limites, revisar hábitos e construir novos alicerces.

A temporada virginiana reforça esse chamado. Afinal, Virgem é um signo ligado à saúde, à organização da rotina e ao cuidado com os detalhes que sustentam a vida. É comum que, neste período, as pessoas sintam vontade de agendar exames, reorganizar os horários, prestar atenção à alimentação ou incluir práticas físicas.

Além do corpo, mente e emoções também pedem espaço para pausa e silêncio. Viver no piloto automático pode ter um preço alto e este é o momento de questionar se a forma como estamos vivendo realmente nos nutre.

Feridas e segredos

Os eclipses, intensificados pela Lua, mexem diretamente com nossas águas internas. Eles expõem feridas, revelam segredos e nos colocam diante de aprendizados que não podem mais ser adiados. Às vezes, isso chega em ondas emocionais, outras vezes em mudanças concretas que viram nossa rotina de ponta cabeça.