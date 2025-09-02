Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

No dia 7, o eclipse lunar no signo de Peixes marca um transbordamento emocional. Situações mal resolvidas, sentimentos silenciados ou vínculos rasos tendem a vir à tona. É tempo de encerrar capítulos com dignidade e seguir em direção a relações que alimentem e não suguem.

Esta é uma oportunidade de purificar o campo afetivo e escolher com mais consciência quem desejamos manter por perto.

No dia 16, um bom aspecto entre Vênus e Marte favorece o romance, os encontros e os momentos de prazer. Pode ser uma boa janela para fortalecer vínculos existentes, reativar a libido e abrir o coração para novas experiências. Porém, Vênus ingressa em Virgem no dia 19, trazendo um tom mais criterioso e seletivo, menos encantado com promessas e mais interessado em atitudes.

Nessa mesma data, uma tensão com Urano alerta para instabilidades nos relacionamentos e movimentações repentinas. Vale evitar decisões no calor do momento e prestar atenção às próprias reações.

Amar é cuidar

No dia 21, a Lua nova em Virgem vem acompanhada de um eclipse solar, pedindo reorganização e simplicidade nas relações. Às vezes, o amor precisa de menos idealização e mais presença. Esse eclipse convida ao aperfeiçoamento das trocas.