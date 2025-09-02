UniversaUOL
Mês convida a abrir o coração e reativar a libido; o amor em setembro

Titi Vidal
De Universa, em São Paulo
Algumas conexões podem se reconfigurar; outras se fortalecerão
Algumas conexões podem se reconfigurar; outras se fortalecerão Imagem: BGStock72/Canva

Setembro faz um convite para repensar a forma como temos nos relacionado com os outros, com a vida e, principalmente, conosco. Saturno retrógrado pede uma profunda revisão das emoções e uma maturidade afetiva que nem sempre vem fácil. Estamos aprendendo a construir vínculos mais conscientes, sustentáveis e respeitosos com o nosso próprio tempo emocional.

A tensão entre Mercúrio e Urano no início do mês pode trazer reviravoltas nas relações. O inesperado bate à porta e nos pede jogo de cintura para lidar com mudanças de planos, desconfortos ou até afastamentos temporários. Algumas conexões podem se reconfigurar; outras se fortalecerão justamente por atravessarem o caos com mais escuta e verdade.

No dia 7, o eclipse lunar no signo de Peixes marca um transbordamento emocional. Situações mal resolvidas, sentimentos silenciados ou vínculos rasos tendem a vir à tona. É tempo de encerrar capítulos com dignidade e seguir em direção a relações que alimentem e não suguem.

Esta é uma oportunidade de purificar o campo afetivo e escolher com mais consciência quem desejamos manter por perto.

No dia 16, um bom aspecto entre Vênus e Marte favorece o romance, os encontros e os momentos de prazer. Pode ser uma boa janela para fortalecer vínculos existentes, reativar a libido e abrir o coração para novas experiências. Porém, Vênus ingressa em Virgem no dia 19, trazendo um tom mais criterioso e seletivo, menos encantado com promessas e mais interessado em atitudes.

Nessa mesma data, uma tensão com Urano alerta para instabilidades nos relacionamentos e movimentações repentinas. Vale evitar decisões no calor do momento e prestar atenção às próprias reações.

Amar é cuidar

No dia 21, a Lua nova em Virgem vem acompanhada de um eclipse solar, pedindo reorganização e simplicidade nas relações. Às vezes, o amor precisa de menos idealização e mais presença. Esse eclipse convida ao aperfeiçoamento das trocas.

Encerramos o mês com o Sol em Libra e Marte chegando a Escorpião. A combinação traz intensidade emocional e reativa os desejos mais profundos. Porém, a tensão entre Marte e Plutão pode acender disputas de poder ou impulsos destrutivos nas relações. Será preciso maturidade para não cair em jogos ou conflitos que, no fim, só exaurem.

Nessa reta final, o melhor caminho é preservar o que tem valor, abrir espaço para o silêncio necessário e manter o respeito como base de qualquer conexão.

Setembro nos mostra que amar é cuidar com palavras justas, presença honesta e escolhas que sustentam, não apenas empolgam. É hora de se aproximar de quem soma, valorizar o que é construído no dia a dia e reconhecer que, no fim das contas, os vínculos mais verdadeiros são aqueles que nos permitem ser quem realmente somos.

Veja abaixo as previsões mensais de Titi Vidal.

Nota importante: leia as previsões para seu signo solar e também para o ascendente.

Áries

Setembro pode ser um convite para rever o quanto você tem estado disponível de verdade para os outros. O desafio talvez não esteja no excesso de entrega, mas na qualidade dela.

Touro

Talvez você sinta, neste mês, um desejo maior de estar perto de quem realmente soma. Existe um filtro mais apurado nas suas relações e ele pode trazer reflexões sobre quem manter por perto.

Gêmeos

O mês favorece a construção de vínculos mais honestos e serenos, desde que haja disposição para escutar o que vem de dentro.

Câncer

Setembro propõe mais escuta, mais presença e menos pressa. Não há necessidade de agradar o outro, mas de manter a conexão consigo enquanto se aproxima de alguém.

Leão

Avaliar o que espera de uma troca e o quanto tem exigido de si pode ser libertador. Às vezes, o afeto verdadeiro começa quando você para de se cobrar tanto para ser aceito.

Virgem

Trocas mais reais estão por vir, desde que você se permita vivê-las. Aproveite o clima para fortalecer sua autoestima e seu magnetismo.

Libra

O amor não precisa vir de fora para florescer por dentro e talvez seja este o exercício do mês. Fortalecer a autoestima passa, também, por aprender a se acolher nas incertezas.

Escorpião

É um mês que pode mexer com feridas antigas ligadas ao amor, à entrega e ao reconhecimento. Nem toda conexão intensa é saudável e talvez você descubra prazer em vínculos mais leves, porém consistentes.

Sagitário

Pode haver uma sensação de que rotina e obrigações estão tomando muito do seu tempo que poderia ser direcionado aos afetos.

Capricórnio

Setembro pode trazer reflexões importantes sobre o quanto você tem se conectado com o que realmente deseja em uma relação.

Aquário

Este é um mês que mexe diretamente com o que está guardado: sentimentos, medos e desejos silenciosos. As relações ganham intensidade e você pode ter de lidar com temas que costumava evitar.

Peixes

Fortalecer a autoestima será fundamental para não cair em padrões de dependência ou idealização. Um amor saudável começa com a coragem de colocar limites.

As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal, e Márcia Fernandes chega para completar a cobertura do céu.

