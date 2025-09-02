Desafio emocional: as bombas astrológicas de setembro, por Márcia Sensitiva

Setembro recebeu seu nome em referência a Pomona, deusa romana dos jardins e da colheita. No hemisfério norte, o mês marca o equinócio de putono, conhecido pelos celtas como Mabon — festival que simboliza o equilíbrio entre luz e escuridão, razão e emoção. Aqui, no hemisfério sul, comemora-se Ostara, o equinócio de primavera.
"É um período propício para organizar a vida e buscar soluções em todas as áreas", diz a astróloga e espiritualista Márcia Fernandes.
Segundo ela, na numerologia setembro corresponde ao número 9, associado à generosidade, altruísmo e sabedoria. "Por isso, o mês favorece estudos, novos projetos e o desenvolvimento da intuição e do sentido artístico, estimulando também o desapego de crenças limitantes", conta.
Astrologicamente, Saturno retorna a Peixes no dia 1º, trazendo desafios de ordem espiritual e emocional. O planeta exige que sonhos sejam sustentáveis e alinhados à realidade, podendo gerar crises existenciais e revisões profundas em questões familiares e espirituais.
Já no dia 7, a Lua cheia e o eclipse lunar total em Peixes marcam um ponto de liberação e cura emocional. Márcia afirma que esse portal pede a dissolução de padrões antigos e o fortalecimento da fé, despertando a intuição e abrindo espaço para um novo ciclo de consciência espiritual.
Abaixo, veja os destaques das previsões:
Áries
Sua carreira e suas metas estarão mais claras a partir de agora. Além disso, questões que pareciam travadas voltarão a andar. Será um período de colheita, harmonia com superiores e boas surpresas. Para quem busca emprego, há chances de reconhecimento.
Se solteiro, haverá chances de conquistar alguém especial. Se comprometido, a dica é valorizar os pontos fortes da relação e evitar expor planos para não atrair inveja.
Ouça seu corpo e descanse em caso de dores estranhas. Dê atenção ao fígado e mantenha a hidratação em dia.
Touro
Mantenha o cuidado com exageros financeiros. Sua criatividade será importante e pode abrir portas para viagens e aperfeiçoamentos. Para quem está em busca de emprego, a dica é avaliar bem as propostas antes de decidir.
Se solteiro, o amor pode surgir através de amigos ou familiares, então aproveite o retorno à vida social. Se comprometido, não deixe seu amor de lado por conta da vida profissional.
Exercícios intensos devem ajudar a aliviar tensões. Cuide do sistema digestivo e evite alimentos pouco saudáveis.
Gêmeos
Será um período que pede organização da agenda e cautela na apresentação de projetos. Para quem busca emprego, oportunidades surgirão, mas é preciso ter calma para escolher a mais adequada.
Se solteiro, será um mês de grande movimentação social e chances de romances importantes. Se comprometido, depois de dificuldades, o relacionamento melhora e uma viagem romântica pode fortalecer os laços.
Atenção à saúde em geral! Ouça os sinais do corpo e descanse quando necessário.
Câncer
Apesar do ritmo acelerado, o trabalho fluirá bem, com harmonia em equipe e resultados positivos. Para quem busca emprego, haverá propostas interessantes e o carisma ajudará a atrair oportunidades.
Se solteiro, você terá encontros animados — alguns passageiros e outros duradouros. Se comprometido, sua energia alta trará mais carinho e cumplicidade ao relacionamento.
A saúde está estável, mas vale reservar um tempo para relaxar. Exercícios moderados, alimentação balanceada e hidratação serão essenciais.
Leão
Suas metas serão alcançadas e pequenas vitórias manterão o ânimo. É um bom período para descansar ou investir em autodesenvolvimento. Para quem busca emprego, um novo trabalho pode surgir em breve.
Se está solteiro, você viverá uma intensa agitação social, com chances de se entregar a uma paixão marcante. Se comprometido, a comunicação pode gerar mal-entendidos, mas gestos de carinho ajudarão a fortalecer a relação.
Exercite-se regularmente e evite o cansaço excessivo. Cuide do pulmão, mantenha uma dieta saudável e pratique meditação.
Virgem
No campo profissional, reavalie seus objetivos e defina um ritmo produtivo. Seu olhar meticuloso será reconhecido e trará bons resultados. Para quem busca emprego, a dica é manter-se otimista e confiante, pois as oportunidades surgirão.
Se solteiro, você poderá se apaixonar por alguém que te faça baixar a guarda. Se comprometido, o bom humor e a cumplicidade trarão evolução à relação.
A saúde estará delicada, exigindo atenção especial à pele e à hidratação. Repouso e momentos de prazer serão fundamentais.
Libra
As finanças estarão estáveis e podem render frutos através de um projeto criativo. Para quem busca emprego, será momento de pausa e autoconfiança para voltar com energia renovada.
Se solteiro, você priorizará sua liberdade e aprenderá a esperar o tempo certo para que o amor aconteça. Se comprometido, a dica é valorizar o equilíbrio e reservar um tempo para conversar, sem pressionar seu amor.
Respeite os limites do corpo e cuide do coração. Faça apenas o essencial e adie o que não for prioridade.
Escorpião
No trabalho, sua dedicação será recompensada com promoções ou bônus, e sua intuição favorecerá os ganhos. Cuidado apenas para não se prender ao ego, ok? Para quem busca emprego, a comunicação pode ser uma grande aliada.
Se solteiro, você poderá se surpreender por alguém no ambiente profissional. Se comprometido, a paixão retorna com força, trazendo harmonia e sintonia de interesses.
A saúde estará boa, mas evite excessos. Cuide do fígado, da postura e dos ossos. Descanse sempre que sentir necessidade para não esgotar as energias.
Sagitário
Reconhecimento e promoções marcam este período, com projetos criativos e novas oportunidades. A dica é equilibrar as obrigações pessoais e familiares. Para quem busca emprego, ter otimismo e autoconfiança abrirão portas.
Se solteiro, você poderá se confundir entre sentimentos e razão, mas encontrará alguém especial que merece sua atenção. Se comprometido, será a hora de discutir a relação, fortalecer planos e recomeçar com uma base sólida.
A saúde estará excelente, favorecendo dietas e exercícios. Meditar ajudará a manter seu equilíbrio mental e espiritual.
Capricórnio
Este é um bom momento para avaliar erros do passado e definir prioridades. Seu amadurecimento trará elogios e possíveis recompensas. Para quem busca emprego, propostas interessantes aparecerão, mas será preciso ter paciência e cautela antes de aceitar.
Se solteiro, você poderá conhecer alguém especial que mudará sua vida. Viva o momento sem cobranças. Se comprometido, estará voltado ao seu amor e viverá momentos românticos inesquecíveis.
A saúde estará boa e favorável para desintoxicações e perda de peso. Mantenha uma alimentação saudável, descanso e tempo para si.
Aquário
Mudanças positivas trarão progresso e ascensão profissional, com determinação e bons resultados. Para quem busca emprego, oportunidades educacionais e apoio familiar ajudarão no desenvolvimento de projetos de sucesso.
Se solteiro, o amor virá de amizades e será marcado pela comunhão intelectual. Se comprometido, haverá mais espaço e cumplicidade, com momentos doces e acolhedores.
A saúde estará excelente, mas evite exageros de energia. Previna-se contra o frio e faça um check-up para manter o equilíbrio.
Peixes
No trabalho, evite confiar demais em terceiros, siga firme em seus objetivos e organize suas finanças. Para quem busca emprego, amizades influentes abrirão portas e cargos de confiança estarão ao seu alcance.
Se solteiro, use seu charme e deixe o destino agir; festas em família podem trazer encontros importantes. Se comprometido, será uma fase alegre, ideal para realizar planos e até uma viagem romântica.
A saúde estará equilibrada, mas pedindo atenção à coluna. Descanso, alimentação saudável e contato com a natureza renovarão suas energias.
