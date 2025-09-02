Desafio emocional: as bombas astrológicas de setembro, por Márcia Sensitiva

Setembro recebeu seu nome em referência a Pomona, deusa romana dos jardins e da colheita. No hemisfério norte, o mês marca o equinócio de putono, conhecido pelos celtas como Mabon — festival que simboliza o equilíbrio entre luz e escuridão, razão e emoção. Aqui, no hemisfério sul, comemora-se Ostara, o equinócio de primavera.

"É um período propício para organizar a vida e buscar soluções em todas as áreas", diz a astróloga e espiritualista Márcia Fernandes.

Segundo ela, na numerologia setembro corresponde ao número 9, associado à generosidade, altruísmo e sabedoria. "Por isso, o mês favorece estudos, novos projetos e o desenvolvimento da intuição e do sentido artístico, estimulando também o desapego de crenças limitantes", conta.