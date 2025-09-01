Eclipse traz energia instável e dinâmica; a previsão do céu em setembro

Neste mês, devemos ter ainda mais responsabilidade sobre o que sentimos. Saturno, em movimento retrógrado, retorna ao signo de Peixes logo no 1º dia, onde permanece até o fim do ano. Esse retorno nos impulsiona a revisar estruturas emocionais e a entender, com mais profundidade, que amadurecer também é saber acolher limites, dores e incertezas.
O tempo, agora, se mostra como um mestre silencioso, nos chamando a realizar menos por ansiedade e mais por intenção.
O eixo Virgem-Peixes ganha destaque ao longo de todo o mês, sinalizando um ciclo voltado às questões emocionais e à saúde. É hora de limpar excessos, sejam eles físicos, mentais ou emocionais, e nos reconectar com aquilo que é essencial.
Logo no dia 2, Mercúrio inicia sua passagem pelo signo de Virgem. A comunicação se torna mais precisa, lógica e voltada à resolução prática das coisas. Até o dia 18, temos um ótimo período para revisar processos, detalhar planos e otimizar a rotina. Ainda assim, no início dessa passagem, Mercúrio forma um aspecto desafiador com Urano, exigindo jogo de cintura diante de mudanças inesperadas.
Vale evitar julgamentos precipitados e não descartar boas ideias por impaciência. Será importante buscar pausas nas atividades mentais e tentar não se deixar levar pela ansiedade, característica desse aspecto.
Limites ultrapassados
Essa energia instável e dinâmica é reforçada pela quadratura entre Marte e Júpiter, que também começa nos primeiros dias do mês. Podemos ultrapassar limites, prometer mais do que conseguimos entregar ou nos envolver em conflitos desnecessários. A solução estará na disciplina e no direcionamento do excesso de energia para ações produtivas e ponderadas.
No dia 6, Urano inicia seu movimento retrógrado no signo de Gêmeos. Reviravoltas podem acontecer, pedindo flexibilidade e abertura para o novo.
Esse clima de imprevisibilidade é pano de fundo para a Lua cheia em Peixes, no dia 7, que também marca um Eclipse lunar total. O fenômeno pode revelar verdades ocultas, expor emoções intensas e ser um marco importante em decisões que vinham sendo amadurecidas internamente.
É um momento de transbordamento emocional, que nos impulsiona a soltar o que não faz mais sentido e abrir espaço para uma nova etapa.
O dia 12 traz um sopro de leveza e otimismo. Sol e Mercúrio se harmonizam com Júpiter, favorecendo planos de longo prazo, conversas inspiradoras e uma visão mais confiante do futuro.
Essa energia positiva ganha ainda mais força com o encontro entre Vênus e Marte, no dia 16, criando o cenário ideal para encontros amorosos, reconexões afetivas e trocas mais prazerosas com amigos e parceiros.
A partir do dia 18, Mercúrio ingressa em Libra, pedindo mais diplomacia e diálogo verdadeiro. Em geral, a fala se torna mais agradável e flui muito bem. Claro que as dúvidas podem aparecer, afinal, Libra é um signo que busca justiça e equilíbrio, e deseja agradar a todos.
Ainda assim, no dia 19, há um belo respiro com Mercúrio se alinhando de forma fluente a Urano e Plutão, com a promessa de clareza, soluções criativas e chances de sair de situações estagnadas com inteligência e leveza.
Também no dia 19, Vênus ingressa em Virgem. O amor, os valores e os prazeres passam a ser percebidos com mais critério. Buscaremos conexões com mais sentido e consistência.
No dia 21, temos uma Lua nova em Virgem, que também é um Eclipse solar. Esse evento reforça o chamado à reorganização, especialmente no que diz respeito à saúde física, mental e emocional.
É importante repensar hábitos, respeitar os próprios limites, acolher pausas e aceitar que não precisamos, e nem devemos, funcionar como máquinas. O céu convida a aperfeiçoar processos, mas sem nos sobrecarregar.
Verdades ocultas
A última semana de setembro carrega um tom mais intenso. No dia 22, o Sol entra em Libra, destacando temas como equilíbrio, acordos e parcerias. No mesmo período, Marte ingressa em Escorpião, seu domicílio, tornando os dias mais profundos, estratégicos e, em alguns momentos, tensos.
Velhos conflitos podem vir à tona, verdades ocultas emergem e, por isso, será essencial evitar confrontos desnecessários e ambientes sobrecarregados. Escolher com sabedoria onde colocar nossa energia vai ser fundamental.
O céu de setembro nos lembra que aperfeiçoar também é saber parar, que saúde exige cuidado diário e que, no fundo, amadurecer é aprender a cuidar melhor de si. Tenhamos coragem para ajustar rotas, sabedoria para respeitar limites e discernimento para saber quando avançar e quando recuar.
As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal. Para completar, semanalmente a astróloga e sensitiva Márcia Fernandes traz dicas e rituais para o zodíaco.
