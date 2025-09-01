Eclipse traz energia instável e dinâmica; a previsão do céu em setembro

Neste mês, devemos ter ainda mais responsabilidade sobre o que sentimos. Saturno, em movimento retrógrado, retorna ao signo de Peixes logo no 1º dia, onde permanece até o fim do ano. Esse retorno nos impulsiona a revisar estruturas emocionais e a entender, com mais profundidade, que amadurecer também é saber acolher limites, dores e incertezas.

O tempo, agora, se mostra como um mestre silencioso, nos chamando a realizar menos por ansiedade e mais por intenção.

O eixo Virgem-Peixes ganha destaque ao longo de todo o mês, sinalizando um ciclo voltado às questões emocionais e à saúde. É hora de limpar excessos, sejam eles físicos, mentais ou emocionais, e nos reconectar com aquilo que é essencial.