Sonhos e projetos podem ser resgatados; veja a previsão para o seu signo

A primeira semana de setembro traz movimentos e questionamentos importantes. Saturno, em retrogradação, retorna ao signo de Peixes e nos convida a refletir sobre sonhos e responsabilidades. É como se o céu pedisse uma reorganização daquilo que estamos construindo, nos lembrando que não basta desejar, é preciso estruturar, dar forma e disciplina ao que queremos viver.

Ao mesmo tempo, antigos sonhos e projetos poderão ser resgatados. Não deixa de ser uma segunda chance para encerrar certos ciclos e alinhar o que estamos construindo com nosso propósito.

O ingresso de Mercúrio em Virgem, no dia 2, dá o tom mental da semana, trazendo foco para detalhes, organização e lógica. No entanto, essa energia logo se confronta com instabilidades. A tensão com Urano mostra um cenário de excesso de informações, mudanças rápidas e certa dificuldade em manter a concentração.

É como se a mente corresse mais rápido do que a realidade permite acompanhar. Essa aceleração pode gerar ansiedade, dispersão e até impaciência.

Como aproveitar melhor o período? Ao invés de se perder em comparações ou críticas, vale investir em estudos, leituras e ideias novas que abram caminhos criativos. Afinal, é um ótimo momento para questionar de onde vêm as informações que consumimos e como aplicamos isso de forma prática no dia a dia.

Cuidado com exageros

Outro ponto importante desta fase é o encontro desafiador entre Marte e Júpiter. A tendência é querer abraçar mais do que conseguimos carregar, sentindo mais urgência em compromissos, decisões ou investimentos. O risco será agir no impulso e se frustrar com aquilo que não tem base sólida.