Sonhos e projetos podem ser resgatados; veja a previsão para o seu signo

A primeira semana de setembro traz movimentos e questionamentos importantes. Saturno, em retrogradação, retorna ao signo de Peixes e nos convida a refletir sobre sonhos e responsabilidades. É como se o céu pedisse uma reorganização daquilo que estamos construindo, nos lembrando que não basta desejar, é preciso estruturar, dar forma e disciplina ao que queremos viver.
Ao mesmo tempo, antigos sonhos e projetos poderão ser resgatados. Não deixa de ser uma segunda chance para encerrar certos ciclos e alinhar o que estamos construindo com nosso propósito.
O ingresso de Mercúrio em Virgem, no dia 2, dá o tom mental da semana, trazendo foco para detalhes, organização e lógica. No entanto, essa energia logo se confronta com instabilidades. A tensão com Urano mostra um cenário de excesso de informações, mudanças rápidas e certa dificuldade em manter a concentração.
É como se a mente corresse mais rápido do que a realidade permite acompanhar. Essa aceleração pode gerar ansiedade, dispersão e até impaciência.
Como aproveitar melhor o período? Ao invés de se perder em comparações ou críticas, vale investir em estudos, leituras e ideias novas que abram caminhos criativos. Afinal, é um ótimo momento para questionar de onde vêm as informações que consumimos e como aplicamos isso de forma prática no dia a dia.
Cuidado com exageros
Outro ponto importante desta fase é o encontro desafiador entre Marte e Júpiter. A tendência é querer abraçar mais do que conseguimos carregar, sentindo mais urgência em compromissos, decisões ou investimentos. O risco será agir no impulso e se frustrar com aquilo que não tem base sólida.
A lição é simples, mas poderosa: direcionar a energia para o que é construtivo, evitando a armadilha do exagero.
A fase crescente da Lua, que atravessa a semana, pede movimento — mas não de qualquer forma. É hora de colocar energia naquilo que ficou parado, dar andamento ao que estava na gaveta e até buscar atividades físicas ou criativas que ajudem a canalizar esse ritmo acelerado.
Encerrando a semana, Urano também inicia seu movimento retrógrado no signo de Gêmeos, reforçando a necessidade de repensar nossa relação com a tecnologia, a liberdade e as inovações. Estamos realmente usando essas ferramentas a nosso favor ou apenas nos deixando levar pelo excesso de estímulos? É hora de refletir sobre isso.
Áries (21/03 a 20/04)
Atrasos, mal-entendidos e mudanças inesperadas devem testar a sua paciência. A vida pessoal também cobra equilíbrio. Leia mais.
Touro (21/04 a 20/05)
Questões ligadas a dinheiro exigem cautela, pois pode haver instabilidade em gastos, negociações ou parcerias. Leia mais.
Gêmeos (21/05 a 20/06)
É hora de organizar melhor a rotina doméstica para não interferir no desempenho do seu trabalho. Leia mais.
Câncer (21/06 a 21/07)
Pode haver necessidade de revisar conceitos que já não fazem mais sentido para a sua caminhada. Leia mais.
Leão (22/07 a 22/08)
O momento pede clareza e cautela para não se comprometer além do necessário, inclusive financeiramente. Leia mais.
Virgem (23/08 a 22/09)
No trabalho, talvez seja necessário repensar métodos e estratégias, adaptando-se a novos cenários. Leia mais.
Libra (23/09 a 22/10)
Procure não assumir mais do que pode cumprir e organize a agenda de forma estratégica. Leia mais.
Escorpião (23/10 a 21/11)
No trabalho, procure não se perder em comparações ou promessas pouco concretas. Atenha-se ao que está ao seu alcance. Leia mais.
Sagitário (22/11 a 21/12)
Evite impor suas ideias de maneira rígida e busque ter um diálogo aberto para ajustar expectativas. Leia mais.
Capricórnio (22/12 a 20/01)
Evite acumular tarefas sem planejamento, pois isso pode afetar sua produtividade. Leia mais.
Aquário (21/01 a 19/02)
Se houver imprevistos, procure enxergar alternativas ao invés de insistir em algo que já não funciona. Leia mais.
Peixes (20/02 a 20/03)
No ambiente profissional, revise acordos para evitar mal-entendidos e organize compromissos com cautela. Leia mais.
