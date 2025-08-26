UniversaUOL
Márcia Sensitiva ensina benzimento para livrar crianças de olho-gordo

De Universa, em São Paulo

"Muitas vezes esquecemos que, assim como nós, as crianças também podem absorver energias negativas vindas de ambientes e pessoas", alerta Márcia Fernandes, sensitiva e astróloga.

Segundo ela, antigamente existia um forte benzimento feito por mães e avós para que seus filhos ou netos não sofressem com a energia do olho-gordo. Márcia garante que este ritual é uma forma de limpar e blindar energeticamente os filhos, garantindo mais equilíbrio, paz e proteção espiritual no dia a dia.

Aprenda como fazer a seguir:

Ingredientes

  • 01 prato fundo branco
  • Água
  • 01 colher (sobremesa) de azeite de oliva
  • Papel branco
  • Lápis
  • 01 galho de arruda

Como fazer

Coloque água no prato fundo branco;

Acrescente o azeite na água;

Escreva o nome da criança (ou da pessoa a ser benzida) em um papel branco com lápis e coloque-o dentro da água;

Segure o galho de arruda com a mão direita e faça o sinal da cruz sobre o prato, dizendo: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo";

Reze o Pai Nosso 4 vezes em voz alta e com muita fé;

Diga em seguida: "Eu decreto que tire de (nome da pessoa) toda a inveja, mau querência, olho gordo";

Por fim, quebre o galho de arruda dentro da água e descarte tudo no lixo.

Quando fazer: sempre às segundas-feiras, uma vez por mês.

