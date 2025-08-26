Márcia Sensitiva ensina benzimento para livrar crianças de olho-gordo

"Muitas vezes esquecemos que, assim como nós, as crianças também podem absorver energias negativas vindas de ambientes e pessoas", alerta Márcia Fernandes, sensitiva e astróloga.
Segundo ela, antigamente existia um forte benzimento feito por mães e avós para que seus filhos ou netos não sofressem com a energia do olho-gordo. Márcia garante que este ritual é uma forma de limpar e blindar energeticamente os filhos, garantindo mais equilíbrio, paz e proteção espiritual no dia a dia.
Aprenda como fazer a seguir:
Ingredientes
- 01 prato fundo branco
- Água
- 01 colher (sobremesa) de azeite de oliva
- Papel branco
- Lápis
- 01 galho de arruda
Como fazer
Coloque água no prato fundo branco;
Acrescente o azeite na água;
Escreva o nome da criança (ou da pessoa a ser benzida) em um papel branco com lápis e coloque-o dentro da água;
Segure o galho de arruda com a mão direita e faça o sinal da cruz sobre o prato, dizendo: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo";
Reze o Pai Nosso 4 vezes em voz alta e com muita fé;
Diga em seguida: "Eu decreto que tire de (nome da pessoa) toda a inveja, mau querência, olho gordo";
Por fim, quebre o galho de arruda dentro da água e descarte tudo no lixo.
Quando fazer: sempre às segundas-feiras, uma vez por mês.
