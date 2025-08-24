UniversaUOL
Assine UOL
Newsletter de Horóscopo semanal

Vênus traz desejo por relações prazerosas; veja a previsão para o seu signo

Titi Vidal
De Universa, em São Paulo
Vênus ganha destaque ao ingressar no signo de Leão, enfatizando o desejo
Vênus ganha destaque ao ingressar no signo de Leão, enfatizando o desejo Imagem: Unsplash

Esta é a versão online da newsletter UOL Horóscopo, que traz a previsão semanal dos signos. Quer receber esse e outros boletins exclusivos no seu email? Cadastre-se aqui. O assinante UOL pode escolher newsletters e ter acesso integral a todos os conteúdos de astrologia.

Quer saber o significado do seu sonho? Nosso chatbot pode analisar pra você. Use abaixo!

Avatar image

Explica, Freud!

Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou!

Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim
Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante
Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante...

Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

A última semana de agosto se desenrola sob os efeitos da Lua nova, reforçando o chamado ao aperfeiçoamento. Ainda seguimos na vibração virginiana que nos impulsiona a cuidar dos detalhes, revisar métodos e colocar em prática novas formas de conduzir o cotidiano. É tempo de testar, ajustar e refinar.

A rotina segue sendo o ponto de atenção e a organização consciente se torna nossa aliada na busca por mais qualidade de vida.

Será importante ter em mente que esta fase pede maleabilidade. A quadratura entre o Sol e Urano, no domingo, pode movimentar os ânimos e trazer situações inesperadas. Imprevistos e rompantes não devem ser tratados com rigidez, mas sim com inteligência emocional e espaço para ressignificação.

O momento favorece quem se adapta e consegue enxergar oportunidades dentro das mudanças. O excesso de controle, por outro lado, tende a causar desgaste.

Relações mais vivas

Ao longo da semana, Vênus ganha destaque ao ingressar no signo de Leão (25). Essa mudança aquece o desejo por relações mais vivas, prazerosas e verdadeiras, em que sejamos vistos, valorizados e admirados por ser quem somos. O bom aspecto com Saturno, Urano e Netuno traz um suporte importante para alinhar desejo e realidade, unindo estabilidade, inovação e sensibilidade nos vínculos.

Continua após a publicidade

No entanto, é bom lembrar que Vênus também se aproxima de um aspecto desafiador com Plutão, trazendo à tona questões mais profundas nos relacionamentos. Velhas feridas, ressentimentos e padrões inconscientes podem emergir, exigindo maturidade e coragem para lidar com o que precisa ser transformado.

O que for encerrado ou reconfigurado pode abrir espaço para vínculos mais saudáveis e conscientes.

Portanto, a semana convida a seguir lapidando a rotina, mas com flexibilidade. A experimentar novas formas de estar em conexão, sem impor ou reprimir. A trabalhar por relações mais autênticas, mesmo que isso envolva encarar algumas verdades difíceis. Sigamos!

Receba todos os dias, no seu email, as previsões de Titi Vidal para o seu signo. Veja as versões completas dos horóscopos semanal e mensal, disponíveis para assinantes.

Áries (21/03 a 20/04)

Projetos criativos, afetos e prazeres ganham destaque, assim como a sua necessidade de ter reconhecimento. Leia mais.

Continua após a publicidade

Touro (21/04 a 20/05)

Permita-se sair do roteiro. Pequenas revoluções pessoais podem trazer alívio e renovação. Leia mais.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Será essencial manter a flexibilidade com temas ligados ao lar ou a questões emocionais que devem vir à tona. Leia mais.

Câncer (21/06 a 21/07)

É um ótimo momento para reorganizar o orçamento, rever despesas e valorizar mais o que você já possui. Leia mais.

Continua após a publicidade

Leão (22/07 a 22/08)

O trânsito de Vênus por seu signo ilumina seu brilho pessoal e desperta o desejo de viver com mais prazer. Leia mais.

Virgem (23/08 a 22/09)

A vontade de mudar ou de se afastar de algo pode bater forte. Porém, respire antes de decidir. Leia mais.

Libra (23/09 a 22/10)

Aproveite os momentos de silêncio para reorganizar seus desejos e perceber o que ainda faz sentido. Leia mais.

Continua após a publicidade

Escorpião (23/10 a 21/11)

Questões da vida íntima ou até mesmo assuntos ligados ao seu lar podem demandar mais atenção. Leia mais.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O desejo de romper com o que está engessado pode aparecer, mas mudanças pedem planejamento. Leia mais.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Evite empurrar conversas importantes para depois. O momento pede clareza e responsabilidade. Leia mais.

Continua após a publicidade

Aquário (21/01 a 19/02)

Ouvir o outro com mais atenção pode ser a chave para manter a harmonia. Leia mais.

Peixes (20/02 a 20/03)

Tente não reagir com rigidez diante de mudanças de planos. Ser flexível ajudará a manter a tranquilidade. Leia mais.

As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal, e Márcia Fernandes chega para completar a cobertura do céu.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.