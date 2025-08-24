Vênus traz desejo por relações prazerosas; veja a previsão para o seu signo

A última semana de agosto se desenrola sob os efeitos da Lua nova, reforçando o chamado ao aperfeiçoamento. Ainda seguimos na vibração virginiana que nos impulsiona a cuidar dos detalhes, revisar métodos e colocar em prática novas formas de conduzir o cotidiano. É tempo de testar, ajustar e refinar.

A rotina segue sendo o ponto de atenção e a organização consciente se torna nossa aliada na busca por mais qualidade de vida.

Será importante ter em mente que esta fase pede maleabilidade. A quadratura entre o Sol e Urano, no domingo, pode movimentar os ânimos e trazer situações inesperadas. Imprevistos e rompantes não devem ser tratados com rigidez, mas sim com inteligência emocional e espaço para ressignificação.

O momento favorece quem se adapta e consegue enxergar oportunidades dentro das mudanças. O excesso de controle, por outro lado, tende a causar desgaste.

Relações mais vivas

Ao longo da semana, Vênus ganha destaque ao ingressar no signo de Leão (25). Essa mudança aquece o desejo por relações mais vivas, prazerosas e verdadeiras, em que sejamos vistos, valorizados e admirados por ser quem somos. O bom aspecto com Saturno, Urano e Netuno traz um suporte importante para alinhar desejo e realidade, unindo estabilidade, inovação e sensibilidade nos vínculos.