Vênus traz desejo por relações prazerosas; veja a previsão para o seu signo
A última semana de agosto se desenrola sob os efeitos da Lua nova, reforçando o chamado ao aperfeiçoamento. Ainda seguimos na vibração virginiana que nos impulsiona a cuidar dos detalhes, revisar métodos e colocar em prática novas formas de conduzir o cotidiano. É tempo de testar, ajustar e refinar.
A rotina segue sendo o ponto de atenção e a organização consciente se torna nossa aliada na busca por mais qualidade de vida.
Será importante ter em mente que esta fase pede maleabilidade. A quadratura entre o Sol e Urano, no domingo, pode movimentar os ânimos e trazer situações inesperadas. Imprevistos e rompantes não devem ser tratados com rigidez, mas sim com inteligência emocional e espaço para ressignificação.
O momento favorece quem se adapta e consegue enxergar oportunidades dentro das mudanças. O excesso de controle, por outro lado, tende a causar desgaste.
Relações mais vivas
Ao longo da semana, Vênus ganha destaque ao ingressar no signo de Leão (25). Essa mudança aquece o desejo por relações mais vivas, prazerosas e verdadeiras, em que sejamos vistos, valorizados e admirados por ser quem somos. O bom aspecto com Saturno, Urano e Netuno traz um suporte importante para alinhar desejo e realidade, unindo estabilidade, inovação e sensibilidade nos vínculos.
No entanto, é bom lembrar que Vênus também se aproxima de um aspecto desafiador com Plutão, trazendo à tona questões mais profundas nos relacionamentos. Velhas feridas, ressentimentos e padrões inconscientes podem emergir, exigindo maturidade e coragem para lidar com o que precisa ser transformado.
O que for encerrado ou reconfigurado pode abrir espaço para vínculos mais saudáveis e conscientes.
Portanto, a semana convida a seguir lapidando a rotina, mas com flexibilidade. A experimentar novas formas de estar em conexão, sem impor ou reprimir. A trabalhar por relações mais autênticas, mesmo que isso envolva encarar algumas verdades difíceis. Sigamos!
Áries (21/03 a 20/04)
Projetos criativos, afetos e prazeres ganham destaque, assim como a sua necessidade de ter reconhecimento. Leia mais.
Touro (21/04 a 20/05)
Permita-se sair do roteiro. Pequenas revoluções pessoais podem trazer alívio e renovação. Leia mais.
Gêmeos (21/05 a 20/06)
Será essencial manter a flexibilidade com temas ligados ao lar ou a questões emocionais que devem vir à tona. Leia mais.
Câncer (21/06 a 21/07)
É um ótimo momento para reorganizar o orçamento, rever despesas e valorizar mais o que você já possui. Leia mais.
Leão (22/07 a 22/08)
O trânsito de Vênus por seu signo ilumina seu brilho pessoal e desperta o desejo de viver com mais prazer. Leia mais.
Virgem (23/08 a 22/09)
A vontade de mudar ou de se afastar de algo pode bater forte. Porém, respire antes de decidir. Leia mais.
Libra (23/09 a 22/10)
Aproveite os momentos de silêncio para reorganizar seus desejos e perceber o que ainda faz sentido. Leia mais.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Questões da vida íntima ou até mesmo assuntos ligados ao seu lar podem demandar mais atenção. Leia mais.
Sagitário (22/11 a 21/12)
O desejo de romper com o que está engessado pode aparecer, mas mudanças pedem planejamento. Leia mais.
Capricórnio (22/12 a 20/01)
Evite empurrar conversas importantes para depois. O momento pede clareza e responsabilidade. Leia mais.
Aquário (21/01 a 19/02)
Ouvir o outro com mais atenção pode ser a chave para manter a harmonia. Leia mais.
Peixes (20/02 a 20/03)
Tente não reagir com rigidez diante de mudanças de planos. Ser flexível ajudará a manter a tranquilidade. Leia mais.
As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal, e Márcia Fernandes chega para completar a cobertura do céu.
