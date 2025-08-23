Saúde, rotina e gestos que sustentam a vida: o chamado silencioso de Virgem

Quando falamos em saúde, a tendência é pensarmos em exames, consultas e diagnósticos. Imaginamos clínicas, dietas restritivas, planos de academia ou gastos, como se cuidar de si fosse um luxo, algo que exige tempo, dinheiro e estrutura. Porém, o céu deste mês, com sua ênfase no signo de Virgem, nos propõe outro olhar. Um olhar mais honesto, mais possível e mais humano.

Autocuidado não é um item a ser reservado em uma agenda, ele começa no modo como nos escutamos todos os dias. É a forma como começamos a manhã, o tipo de conversa que mantemos quando estamos cansados, a pausa que damos entre uma tarefa e outra. É entender que o corpo fala, que a mente pede ar e que a alma precisa de silêncio.

Cuidar de si, nesse contexto, não é um evento pontual. É cotidiano. É lavar a louça ouvindo música em vez de fazer isso no piloto automático. É preparar o café da manhã com um pouco mais de presença. É dormir sem o celular na mão. É desligar notificações por uma tarde inteira. É marcar aquele exame, sim, mas também sair para caminhar, comer com menos culpa e escutar o próprio ritmo. É aprender a dizer "não" sem se sentir egoísta. É se permitir descansar.