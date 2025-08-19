UniversaUOL
Márcia Sensitiva ensina banho de limpeza com cristais para renovar energias

De Universa, em São Paulo

Os cristais sempre foram vistos como ferramentas poderosas para quem busca equilíbrio energético e conexão espiritual. Eles funcionam como catalisadores de energia, capazes de receber, armazenar e irradiar vibrações que atuam no corpo físico, mental, emocional e espiritual. Não é à toa que muitas tradições utilizam pedras e minerais em rituais de cura, proteção e expansão da consciência.

Segundo a sensitiva e astróloga Márcia Fernandes, os cristais também podem ser usados para purificação energética através de banhos. "Além de promover bem-estar, esse tipo de prática ajuda a neutralizar cargas negativas e atrair boas energias para o dia a dia. A técnica é simples e pode ser feita algumas vezes ao ano como um verdadeiro reset energético", diz.

A seguir, confira o passo a passo de um banho de limpeza universal com cristais, indicado para renovar sua vibração e abrir espaço para novas oportunidades.

Ingredientes

  • 2 litros de água
  • 1 turmalina negra
  • 2 pedras vassourinha

Como fazer o banho de cristais

  • Coloque os cristais em um recipiente com a água e deixe-o ao luar no primeiro dia de lua cheia. No dia seguinte, exponha o mesmo recipiente ao sol entre 10h e 12h.
  • Depois, use a água para se banhar do pescoço para baixo. Finalizado o ritual, devolva as pedras à natureza.
  • O ideal é repetir o procedimento duas vezes ao ano.

Esse banho simples, mas poderoso, é uma maneira de se reconectar com a energia do Divino, fortalecer a proteção espiritual e trazer mais leveza para a rotina.

