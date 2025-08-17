Um novo ciclo começa, pedindo presença; veja a previsão para o seu signo
A semana começa com a Lua ainda em fase minguante e, mesmo que tradicionalmente essa seja uma etapa mais introspectiva e voltada para conclusões, o céu nos presenteia com um dinamismo particular nos primeiros dias. O bom aspecto entre Mercúrio e Marte traz agilidade, assertividade e um pensamento estratégico, favorecendo tomadas de decisão, ajustes pontuais e o encerramento de pendências com coragem e eficiência.
É um excelente momento para fazer o que precisa ser feito com clareza, diálogo direto e foco na resolução.
Ainda que estejamos nos despedindo do ciclo anterior, o ritmo mental é mais acelerado, o que nos impulsiona a organizar o que ficou para trás sem procrastinação. A dica é aproveitar essa energia para limpar a mesa, revisar processos e concluir etapas que já não fazem mais sentido. A dica é seguir com um olhar mais prático e objetivo.
Começo de novo ciclo
No final da semana, o cenário muda: o Sol ingressa em Virgem no dia 22 e, no dia 23, acontece a Lua nova neste mesmo signo. Iniciamos, assim, uma nova temporada e, com ela, vem um convite para revisar a rotina, buscar mais eficiência e valorizar o essencial. Virgem nos ensina que qualidade, precisão e utilidade importam mais do que quantidade.
É hora de reduzir excessos e priorizar o que realmente contribui para a construção de um cotidiano mais equilibrado.
Trata-se de um momento propício para ajustes na forma como nos organizamos, como trabalhamos e como cuidamos da nossa saúde física e mental. Um novo ciclo se abre, pedindo menos dispersão e mais presença. Melhor do que fazer tudo ao mesmo tempo, é fazer bem feito, com atenção aos detalhes e à intenção por trás de cada escolha.
Áries (21/03 a 20/04)
Conversas importantes tendem a fluir com mais clareza e você pode sentir mais coragem para expor o que pensa. Leia mais.
Touro (21/04 a 20/05)
Diálogos importantes podem acontecer e trazer mais entendimento sobre o que precisa ser ajustado. Leia mais.
Gêmeos (21/05 a 20/06)
As relações familiares podem se fortalecer com conversas honestas e apoio mútuo. Leia mais.
Câncer (21/06 a 21/07)
É um bom momento para organizar finanças, revisar investimentos ou fechar acordos importantes. Leia mais.
Leão (22/07 a 22/08)
É hora de valorizar seus talentos e buscar formas mais consistentes de obter retorno. Leia mais.
Virgem (23/08 a 22/09)
O raciocínio estará afiado e decisões mais objetivas tendem a surgir. Leia mais.
Libra (23/09 a 22/10)
É tempo de olhar para dentro, escutar sua intuição e fazer ajustes nos bastidores. Leia mais.
Escorpião (23/10 a 21/11)
É um bom momento para tomar decisões profissionais, reorganizar rotinas e fechar ciclos importantes. Leia mais.
Sagitário (22/11 a 21/12)
É um bom momento para reorganizar metas e se concentrar em projetos profissionais com mais estratégia. Leia mais.
Capricórnio (22/12 a 20/01)
Você começa a semana com mais clareza para lidar com temas profissionais e financeiros. Leia mais.
Aquário (21/01 a 19/02)
A semana convida você a se posicionar e a resolver assuntos que estavam acumulados. Leia mais.
Peixes (20/02 a 20/03)
É hora de observar se os acordos estão equilibrados e se há espaço para mais cooperação. Leia mais.
As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal, e Márcia Fernandes chega para completar a cobertura do céu.
