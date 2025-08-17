Um novo ciclo começa, pedindo presença; veja a previsão para o seu signo

A semana começa com a Lua ainda em fase minguante e, mesmo que tradicionalmente essa seja uma etapa mais introspectiva e voltada para conclusões, o céu nos presenteia com um dinamismo particular nos primeiros dias. O bom aspecto entre Mercúrio e Marte traz agilidade, assertividade e um pensamento estratégico, favorecendo tomadas de decisão, ajustes pontuais e o encerramento de pendências com coragem e eficiência.

É um excelente momento para fazer o que precisa ser feito com clareza, diálogo direto e foco na resolução.

Ainda que estejamos nos despedindo do ciclo anterior, o ritmo mental é mais acelerado, o que nos impulsiona a organizar o que ficou para trás sem procrastinação. A dica é aproveitar essa energia para limpar a mesa, revisar processos e concluir etapas que já não fazem mais sentido. A dica é seguir com um olhar mais prático e objetivo.

Começo de novo ciclo

No final da semana, o cenário muda: o Sol ingressa em Virgem no dia 22 e, no dia 23, acontece a Lua nova neste mesmo signo. Iniciamos, assim, uma nova temporada e, com ela, vem um convite para revisar a rotina, buscar mais eficiência e valorizar o essencial. Virgem nos ensina que qualidade, precisão e utilidade importam mais do que quantidade.