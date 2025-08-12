Pensamentos negativos adoecem: dicas de Márcia Sensitiva para se proteger

Você sabia que os pensamentos têm impacto direto sobre a saúde? De acordo com a sensitiva e astróloga Márcia Fernandes, aquilo que pensamos é projetado no plano astral, afetando diretamente nosso corpo e nossa energia.
"Quando cultivamos pensamentos positivos, o organismo responde de forma saudável: sentimos mais disposição, vitalidade e resistência a doenças. Mas, quando alimentamos pensamentos negativos, a consequência pode ser dores físicas, rupturas na aura, invasão de energias densas e até o enfraquecimento do corpo físico", diz Márcia.
Segundo ela, essa negatividade muitas vezes nasce de traumas, expectativas frustradas ou desejos reprimidos ao longo da vida. "Temos sete campos áuricos, e quando tristeza, mágoa e desilusão atingem o quarto campo, o corpo físico começa a adoecer."
A boa notícia é que, se a doença pode ter origem no pensamento, a cura também começa nele. Libertar-se de ressentimentos, perdoar mágoas e deixar o passado para trás são passos essenciais.
Hora da Misericórdia
Uma prática indicada por Márcia para essa transformação é a Hora da Misericórdia.
Como fazer: uma vez por semana, às 3h da manhã, ajoelhe-se, levante as mãos e repita, sem direcionar a ninguém:
"Dou a misericórdia para quem me magoou. Peço a misericórdia de quem eu magoei."
Repita essa oração 16 vezes (não precisa ser em semanas consecutivas). Essa prática, quando feita com sinceridade, ajuda a dissolver mágoas no plano astral e a abrir espaço para a cura interior.
Lembre-se: pensamentos positivos fortalecem a saúde e atraem bem-estar. Comece hoje a limpar sua mente e sua energia — o seu corpo vai agradecer.
