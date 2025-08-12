Pensamentos negativos adoecem: dicas de Márcia Sensitiva para se proteger

Você sabia que os pensamentos têm impacto direto sobre a saúde? De acordo com a sensitiva e astróloga Márcia Fernandes, aquilo que pensamos é projetado no plano astral, afetando diretamente nosso corpo e nossa energia.

"Quando cultivamos pensamentos positivos, o organismo responde de forma saudável: sentimos mais disposição, vitalidade e resistência a doenças. Mas, quando alimentamos pensamentos negativos, a consequência pode ser dores físicas, rupturas na aura, invasão de energias densas e até o enfraquecimento do corpo físico", diz Márcia.

Segundo ela, essa negatividade muitas vezes nasce de traumas, expectativas frustradas ou desejos reprimidos ao longo da vida. "Temos sete campos áuricos, e quando tristeza, mágoa e desilusão atingem o quarto campo, o corpo físico começa a adoecer."