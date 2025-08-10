Clima favorável para reconciliações; veja a previsão para o seu signo

Começamos a semana com uma força transformadora no ar. A combinação entre coragem e profundidade nos convida a mexer nas estruturas internas e isso vale tanto para emoções que estavam guardadas quanto para decisões que vinham sendo adiadas.

É um ótimo momento para retomar o que havia sido deixado de lado, reorganizar o que estava bagunçado e se fortalecer a partir do que se compreende melhor agora.

Mercúrio volta ao movimento direto na segunda-feira, dia 11, e com isso a comunicação tende a fluir melhor. Será mais fácil dizer o que pensamos, explicar ideias e dar andamento a negociações. É uma semana que valoriza falas com propósito e projetos criativos que vêm sendo maturados.

Outro ótimo aspecto desta fase é a união de Vênus e Júpiter, que criará um clima mais favorável para parcerias, reconciliações e ganhos financeiros. Tudo que vem das relações ganha um impulso extra.

Liberdade de criação

A combinação entre Saturno e Urano também entra em cena e, com isso, conseguiremos equilibrar mudanças com responsabilidade. Significa que há espaço para inovar, mas mantendo o que já foi construído. Atualizações na dinâmica de trabalho e inovações podem ocorrer.