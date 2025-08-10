Clima favorável para reconciliações; veja a previsão para o seu signo
Começamos a semana com uma força transformadora no ar. A combinação entre coragem e profundidade nos convida a mexer nas estruturas internas e isso vale tanto para emoções que estavam guardadas quanto para decisões que vinham sendo adiadas.
É um ótimo momento para retomar o que havia sido deixado de lado, reorganizar o que estava bagunçado e se fortalecer a partir do que se compreende melhor agora.
Mercúrio volta ao movimento direto na segunda-feira, dia 11, e com isso a comunicação tende a fluir melhor. Será mais fácil dizer o que pensamos, explicar ideias e dar andamento a negociações. É uma semana que valoriza falas com propósito e projetos criativos que vêm sendo maturados.
Outro ótimo aspecto desta fase é a união de Vênus e Júpiter, que criará um clima mais favorável para parcerias, reconciliações e ganhos financeiros. Tudo que vem das relações ganha um impulso extra.
Liberdade de criação
A combinação entre Saturno e Urano também entra em cena e, com isso, conseguiremos equilibrar mudanças com responsabilidade. Significa que há espaço para inovar, mas mantendo o que já foi construído. Atualizações na dinâmica de trabalho e inovações podem ocorrer.
Durante a semana, a produtividade pode aumentar, principalmente se escolhermos bem onde colocar nossa energia. Projetos que exigem autonomia ou nos permitem mais liberdade de criação tendem a fluir melhor.
Mesmo com o ritmo mais acelerado, é importante fazer pausas estratégicas.
No fim de semana, a Lua entra na fase minguante e nos lembra da importância de encerrar ciclos com mais tranquilidade. Atividades leves, momentos de descanso e uma dose maior de prazer e silêncio são bem-vindos. Diminuir o ritmo, cuidar do corpo, organizar a mente e desacelerar aos poucos ajudará a preparar a transição para a próxima fase com mais presença e clareza.
Áries (21/03 a 20/04)
Sua capacidade de liderança pode ser notada em ambientes coletivos, abrindo portas para novas alianças. Leia mais.
Touro (21/04 a 20/05)
Questões financeiras podem ser negociadas com mais fluidez, desde que você mantenha uma postura realista. Leia mais.
Gêmeos (21/05 a 20/06)
Sua criatividade está mais afiada e novas oportunidades podem surgir a partir de trocas inspiradoras. Leia mais.
Câncer (21/06 a 21/07)
A semana oferece boas chances de reorganizar sua vida emocional e expressar suas vontades. Leia mais.
Leão (22/07 a 22/08)
Evite absorver preocupações alheias ou se sobrecarregar com demandas que não são suas. Leia mais.
Virgem (23/08 a 22/09)
Aproveite o momento para ajustar planos futuros e traçar metas mais claras. Leia mais.
Libra (23/09 a 22/10)
O momento é oportuno para dar mais atenção às próprias escolhas e ao que te move. Leia mais.
Escorpião (23/10 a 21/11)
A semana favorece o descanso emocional e o fortalecimento de vínculos mais íntimos. Leia mais.
Sagitário (22/11 a 21/12)
O desejo de transformação pode ser grande, mas é preciso estruturar bem o caminho. Leia mais.
Capricórnio (22/12 a 20/01)
O momento traz boas oportunidades para refletir sobre como você divide as tarefas com quem caminha ao seu lado. Leia mais.
Aquário (21/01 a 19/02)
É tempo de expressar ideias com coragem, sem medo de experimentar novas abordagens. Leia mais.
Peixes (20/02 a 20/03)
Este é um momento importante para refletir sobre os ciclos que se encerraram e o que você ainda precisa deixar ir. Leia mais.
As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal, e Márcia Fernandes chega para completar a cobertura do céu.
