Clima favorável para reconciliações; veja a previsão para o seu signo

Titi Vidal
De Universa, em São Paulo
A Lua minguante nos lembra da importância de encerrar ciclos com tranquilidade
Começamos a semana com uma força transformadora no ar. A combinação entre coragem e profundidade nos convida a mexer nas estruturas internas e isso vale tanto para emoções que estavam guardadas quanto para decisões que vinham sendo adiadas.

É um ótimo momento para retomar o que havia sido deixado de lado, reorganizar o que estava bagunçado e se fortalecer a partir do que se compreende melhor agora.

Mercúrio volta ao movimento direto na segunda-feira, dia 11, e com isso a comunicação tende a fluir melhor. Será mais fácil dizer o que pensamos, explicar ideias e dar andamento a negociações. É uma semana que valoriza falas com propósito e projetos criativos que vêm sendo maturados.

Outro ótimo aspecto desta fase é a união de Vênus e Júpiter, que criará um clima mais favorável para parcerias, reconciliações e ganhos financeiros. Tudo que vem das relações ganha um impulso extra.

Liberdade de criação

A combinação entre Saturno e Urano também entra em cena e, com isso, conseguiremos equilibrar mudanças com responsabilidade. Significa que há espaço para inovar, mas mantendo o que já foi construído. Atualizações na dinâmica de trabalho e inovações podem ocorrer.

Durante a semana, a produtividade pode aumentar, principalmente se escolhermos bem onde colocar nossa energia. Projetos que exigem autonomia ou nos permitem mais liberdade de criação tendem a fluir melhor.

Mesmo com o ritmo mais acelerado, é importante fazer pausas estratégicas.

No fim de semana, a Lua entra na fase minguante e nos lembra da importância de encerrar ciclos com mais tranquilidade. Atividades leves, momentos de descanso e uma dose maior de prazer e silêncio são bem-vindos. Diminuir o ritmo, cuidar do corpo, organizar a mente e desacelerar aos poucos ajudará a preparar a transição para a próxima fase com mais presença e clareza.

Áries (21/03 a 20/04)

Sua capacidade de liderança pode ser notada em ambientes coletivos, abrindo portas para novas alianças. Leia mais.

Touro (21/04 a 20/05)

Questões financeiras podem ser negociadas com mais fluidez, desde que você mantenha uma postura realista. Leia mais.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua criatividade está mais afiada e novas oportunidades podem surgir a partir de trocas inspiradoras. Leia mais.

Câncer (21/06 a 21/07)

A semana oferece boas chances de reorganizar sua vida emocional e expressar suas vontades. Leia mais.

Leão (22/07 a 22/08)

Evite absorver preocupações alheias ou se sobrecarregar com demandas que não são suas. Leia mais.

Virgem (23/08 a 22/09)

Aproveite o momento para ajustar planos futuros e traçar metas mais claras. Leia mais.

Libra (23/09 a 22/10)

O momento é oportuno para dar mais atenção às próprias escolhas e ao que te move. Leia mais.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A semana favorece o descanso emocional e o fortalecimento de vínculos mais íntimos. Leia mais.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O desejo de transformação pode ser grande, mas é preciso estruturar bem o caminho. Leia mais.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O momento traz boas oportunidades para refletir sobre como você divide as tarefas com quem caminha ao seu lado. Leia mais.

Aquário (21/01 a 19/02)

É tempo de expressar ideias com coragem, sem medo de experimentar novas abordagens. Leia mais.

Peixes (20/02 a 20/03)

Este é um momento importante para refletir sobre os ciclos que se encerraram e o que você ainda precisa deixar ir. Leia mais.

As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal, e Márcia Fernandes chega para completar a cobertura do céu.

