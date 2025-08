Atenção às mudanças: as bombas astrológicas de agosto, por Márcia Sensitiva

Agosto recebeu seu nome em homenagem ao imperador romano Augustus César. "É um período para avaliar colheitas, refletir sobre o que renovar e como manter a estabilidade de nossos projetos", conta a espiritualista e astróloga Márcia Fernandes.

Na Numerologia, é o mês 8, associado à abundância, justiça e prosperidade material, além de centramento e foco. Já na Astrologia, o mês começa com tensões entre Vênus, Saturno e Netuno, exigindo cautela nas relações.

A Lua cheia em Aquário, no dia 09, desperta curiosidade e questionamentos. Até o fim do mês, aspectos entre Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão favorecem a clareza mental, a estabilidade e uma análise criteriosa. Porém, a Lua nova em Virgem, no dia 23, pede atenção a mudanças bruscas.